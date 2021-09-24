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Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель ХДС Лашет выступает за запуск "Северного потока-2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель ХДС Лашет выступает за запуск

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток 2" нужно запускать.

"Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет в четверг вечером в прямом эфире телеканала ARD в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, важнее то, что "Украине должны быть предоставлены геополитические гарантии в том, что Украина не будет от этого страдать". Речь идет о оговоренных транзитных поставках через Украину и после запуска нового газопровода.

"Если Россия будет ставить это под вопрос, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, мы усилим санкции, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Автор: 

ХДС (27) Северный поток (1449) Лашет Армин (21)


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Топ комментарии
+9
Правильно, Шредер не так и молод, а желающих в истеблишменте локомотивов ЕС - вагоны. Главное закрыть АС, блокировать разработку сланцевых газов и газотранспортной системы Балкан для израильского газа. Думают тем же местом что их доноры в России. А там грядет нестабильность, которую ничем уже не остановить, мусульмане не дадут.
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24.09.2021 01:08
+8
Не отнять конечно. Молодец дядька. Задолго про старость думает. По части в Грязьпроме местечко застолбить на потом, тогда когда. Немец!
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24.09.2021 00:58
+7
За кого там клічко їздив агітувати ? це так щоб запамятати на наступних виборах!!!
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24.09.2021 00:57
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мудрый Украинский нарИд и тут разберется))
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24.09.2021 00:51 Ответить
поясню для москалів ... москальською - род - тому і народ ! Українською Рід - тому і Нарід .. а тиб нещастя мову краще б учив
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24.09.2021 00:56 Ответить
пояснитель, где тебя носило в 2019-м, в начале года? пояснять нужно было нарИду многое
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24.09.2021 01:08 Ответить
Ти таки тупий москалюка .. ще раз дурачок вчи мову !! ти ж тупий ! тобы скоро хліба дурачку не продадуть ! ще раз для мало розвинутих УКРАЇНСЬКОЮ РІД - тому Нарід ... а на твоїй москальській род - народ
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24.09.2021 02:05 Ответить
москаль це ты
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24.09.2021 09:53 Ответить
За кого там клічко їздив агітувати ? це так щоб запамятати на наступних виборах!!!
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24.09.2021 00:57 Ответить
Запоминай, даже до выборов:

-внешняя политика - вне компетенции мэра столицы

- вмешательство во внутренние дела другого государства - исключительно прерогатива кацапии.

Выучи эти два пункта - завтра расскажешь.
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24.09.2021 01:29 Ответить
для дуже тупих як ти https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/09/5/7127438/ Кличко став хедлайнером передвиборчого мітингу в Німеччині ... можеш не вивчати .. тиж тупий всерівно нічого не запамятаєш ))
ну і ще - втручаються у справи інших держав .. майже усі держави.. окрім останіх лохів(держав) .. хоча ти обмежений ти не спроможний ні втручатися і мислити чому це робитьсься
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24.09.2021 02:14 Ответить
Да...

четыре года, **** без кобзона(с)

а вы всё те же
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24.09.2021 09:56 Ответить
Не отнять конечно. Молодец дядька. Задолго про старость думает. По части в Грязьпроме местечко застолбить на потом, тогда когда. Немец!
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24.09.2021 00:58 Ответить
Дайош газ за 1000 баксів за тисячу кубув!!! Путін обязатєльство.
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24.09.2021 01:00 Ответить
Правильно, Шредер не так и молод, а желающих в истеблишменте локомотивов ЕС - вагоны. Главное закрыть АС, блокировать разработку сланцевых газов и газотранспортной системы Балкан для израильского газа. Думают тем же местом что их доноры в России. А там грядет нестабильность, которую ничем уже не остановить, мусульмане не дадут.
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24.09.2021 01:08 Ответить
это сбитый лётчик,он угробил всё когда смеялся приехав в район катастрофы,люди ему не простили.Победит Олаф Шольц -СПД....
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24.09.2021 01:12 Ответить
А этот шо, типа против СП-2 ? Там против него только "зеленые".
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24.09.2021 09:28 Ответить
Надеюсь они пролетят на выборах этими выходными.
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24.09.2021 01:25 Ответить
100% - SPD партия Шрёдера. Все они тут пониматели тупина.
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24.09.2021 09:11 Ответить
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24.09.2021 01:28 Ответить
Там нічого не зміниться. Навіть якщо Зелені наберуть більше всіх і будуть формувати коаліцію, то своїх голосів у них не вистачить. Треба буде з кимось блокуватись, а це ХДС/ХСС (Меркель) або СДП (Шредер). Альтернативу для Німеччини (путін) в коаліцію ніхто не візьме. Отже, не вмер Данило так болячка задавила. Україні ті вибори нічого хорошого не принесуть.
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24.09.2021 01:41 Ответить
Позакрывали угольные ТЭС (что, в общем-то правильно), позакрывали АЭС (что совсем не правильно), профанация с переходом на солнечные батареи и ветряки, - и в результате подсаживают германцев на газовую иглу от потенциально враждебной страны: такова стратегия Германии от Христианско-демократического союза (ХДС).
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24.09.2021 01:43 Ответить
за однією з конспірологічних версій аварія на ЧАЕС була спланована і організована комуняками для залякування Європи небезпекою ядерної енергетики та присажування її на радянські вуглеводні...але з аварією рукожопи перестаралися.
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24.09.2021 01:50 Ответить
А Фукусима ?
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24.09.2021 10:47 Ответить
Там матінка природа.
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24.09.2021 11:10 Ответить
И продавили решение с закрытием АЭС, кстати именно зелёные. Тоже своего рода партия популистов, которые сами же создают проблемы, что бы потом их "решать"
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24.09.2021 11:22 Ответить
Социалист товарищ Гитлер со своим подельником социалистом товарищем Сралиным тоже гарантии Польше давали.
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24.09.2021 01:45 Ответить
...скажите чесно, у нас в конфорках "чей газ?"
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24.09.2021 04:21 Ответить
Пердаки напряглись.
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24.09.2021 06:12 Ответить
Кто за него заплатил-того и газ. Странно,что такие вещи надо пояснять.
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24.09.2021 07:13 Ответить
Очередной петин друг...
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24.09.2021 05:16 Ответить
**** по виду и рассуждениям.
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24.09.2021 06:09 Ответить
його дід з співслужбовцями земельку з України вагонами возили(((
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24.09.2021 06:58 Ответить
Недаром же сказано, что спасение утопающих дело рук самых утопающих.
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24.09.2021 07:02 Ответить
Нічого дивного. Власні бізнес-інтереси для німців важливіше аніж політичне "бла-бла-бла". До того ж одне іншому зовсім не заважає.
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24.09.2021 08:00 Ответить
Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет

А где же ваша *зельоная енергетика* которую вы так навязываете Украине?
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24.09.2021 08:48 Ответить
Это даже смешно, воспринимать как аргумент. На самом деле сп 2 это проект по усилению влияния немцев внутри ЕС.
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24.09.2021 11:28 Ответить
Ситуация как перед 2 мировой войной. Германия все больше сближается с Россией, у них крепнет общий бизнес, звучат постоянные заверения о дружбе навеки. Германия финансирует Россию, на эти деньги Россия постоянно вооружается, ведет свои захватнические войны, напала на Украину, Грузию, Молдавию, Сирию. На сегодня Россия - страна агрессор, оккупант, а Германия стала ее тылом, снабжает финансами ее войны. Фашизм не побежден, он возрождается. На фоне всего этого как-то странно выглядят проводимые Путиным парады победы, призывы Германии до мира. Зловеще звучат призывы кандидата в канцлеры ФРГ от партии Меркель ХДС Лашета за запуск СП2

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24.09.2021 08:57 Ответить
Німці завжди нарасєє паслися.
Знали, що це беспрограшний варіант.
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24.09.2021 09:19 Ответить
Доиграются немцьІ, пока США их не загонит в стойло, как жабоедов из австралийским проектом по подлодках.
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24.09.2021 09:22 Ответить
очередная германская проститутка......
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24.09.2021 11:48 Ответить
 
 