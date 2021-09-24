Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель ХДС Лашет выступает за запуск "Северного потока-2"
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток 2" нужно запускать.
"Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет в четверг вечером в прямом эфире телеканала ARD в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, важнее то, что "Украине должны быть предоставлены геополитические гарантии в том, что Украина не будет от этого страдать". Речь идет о оговоренных транзитных поставках через Украину и после запуска нового газопровода.
"Если Россия будет ставить это под вопрос, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.
Выборы в Германии пройдут 26 сентября.
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-внешняя политика - вне компетенции мэра столицы
- вмешательство во внутренние дела другого государства - исключительно прерогатива кацапии.
Выучи эти два пункта - завтра расскажешь.
ну і ще - втручаються у справи інших держав .. майже усі держави.. окрім останіх лохів(держав) .. хоча ти обмежений ти не спроможний ні втручатися і мислити чому це робитьсься
четыре года, **** без кобзона(с)
а вы всё те же
А где же ваша *зельоная енергетика* которую вы так навязываете Украине?
Знали, що це беспрограшний варіант.