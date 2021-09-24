Войска РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода число жертв среди мирного населения на Донбассе выросло более чем на 50%, - ООН

В штабе подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"Потерь среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.