Войска РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.
В штабе подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
"Потерь среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что в течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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