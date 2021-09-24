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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

Войска РФ за сутки пять раз нарушили режим

За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.

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В штабе подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"Потерь среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Войска РФ за сутки пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Слава Українським воїнам
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24.09.2021 07:41 Ответить
Бережи Господи українських вояків.
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24.09.2021 08:56 Ответить
Если войска России обстреливают территорию Украины, то почему войска Украины не обстреливают территорию России??? 7 лет говорите о войне с Россией, а обстреливаете территориии своей страны. Определитесь наконец, с кем вы там сражаетесь!??! Если со своими гражданами, но русскими, то так и говорите. Или не пишите что вы сражаетесь с русскими и при этом требуете сохранить транзит газа! Бред какой то!
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24.09.2021 18:17 Ответить
 
 