В Израиле хотят ограничить массовые собрания: Система здравоохранения очень напряжена, случаи COVID-19 более тяжелые
В Израиле чиновники здравоохранения призывают ограничить массовые собрания. Растет не только заболеваемость коронавирусом в стране, но и количество серьезных случаев остается высоким.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Times of Israel.
Глава национальной программы по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что ученики должны вернуться в школы, поэтому, чтоб избежать высокой заболеваемости, нужно сократить количество людей на массовых мероприятиях.
"Есть приоритеты правильно открывать школы, отправлять учеников обратно на учебу. Но переполненные футбольные поля и мероприятия не подходят с учетом уровня заболеваемости в больницах", - заявил он.
Он добавил, что система здравоохранения может не выдержать нагрузки из-за коронавируса, а помимо этого медучреждения должны принимать пациентов с другими болезнями.
"Система здравоохранения очень напряжена и находится под большим давлением", - сказал он.
Глава Министерства здравоохранения Нахман Эш также призвал Кабинет министров собраться и обсудить вопрос об уменьшении размера общественных собраний. По его словам, непривитые израильтяне "обременяют больницы", поскольку большинство тяжелобольных не полностью вакцинированы.
"Их болезнь более тяжелая, мы ясно видим это в этой волне", - сказал Эш.
Он предупредил, что существует нехватка рабочей силы, необходимой для работы всех аппаратов ЭКМО для лечения серьезных случаев COVID-19.
ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые просто помогают дышать, ЭКМО обеспечивают сердечную и респираторную помощь, насыщая кислородом кровь пациента вне тела. Их используют только для самых тяжелобольных пациентов.
Напомним, что в Израиле невакцинированных учителей не допустят к работе. Также им не будут платить зарплату.
Ранее сообщалось, что в Израиле школьников после возвращения с каникул обязали сдавать тесты на коронавирус.
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" По его словам, непривитые израильтяне "обременяют больницы", поскольку большинство тяжелобольных не полностью вакцинированы."
Во 2м разделе четко указано:
1. бессимптомное лицо - лицо, которое пока не имеет типичных симптомов или других признаков заражения кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2; типичными симптомами инфекции кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2 является одышка, новый кашель, лихорадка и потеря обоняния или вкуса.
2. вaкцинированное лицо - бессимптомное лицо, имеющее свидетельство о прививках, выданное для нее.
Теперь все ясно?
Руководство
Коронавирус: как обезопасить себя и
предотвратить распространение
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
Будет НЕ ЯСНО. Спрашивай.
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
56% новых случаев, 61% госпитализаций, 77% смертей приходится на вакцинированных
не радует
Vaccine effectiveness
Several studies of vaccine effectiveness have been conducted in the UK which indicate
that 2 doses of vaccine are between 65 and 95% effective at preventing symptomatic
disease with COVID-19 with the Delta variant, with higher levels of protection against
severe disease including hospitalisation and death. There is some evidence of waning of
protection against infection and symptomatic disease over time, though protection
against severe disease remains high in most groups at least 5 months after the second
dose.
Population impact
The impact of the vaccination programme on the population is assessed by taking into
account vaccine coverage, evidence on vaccine effectiveness and the latest COVID-19
disease surveillance indicators. Vaccine coverage tells us about the proportion of the
population that have received 1 and 2 doses of COVID-19 vaccines. By 19 September
2021, the overall vaccine uptake in England for dose 1 was 64.9% and 59.5% for dose
2. In line with the programme rollout, coverage is highest in the oldest age groups.
We present data on COVID-19 cases, hospitalisations and deaths by vaccination status.
Based on antibody testing of blood donors, 97.8% of the adult population now have
antibodies to COVID-19 from either infection or vaccination compared to 18.9% that
have antibodies from infection alone. Over 95% of adults aged 17 or older have
antibodies from either infection or vaccination.
Deaths inUnited Kingdom
https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths
16.09.2021 было 139 чел, а 19.01.2021 аж 1359. Теперь можешь взять калькулятор и подбить бабки.
Заходи. Считай.
но ты и дальше мочу Божьей росой будешь называть
Бывает.
Я только одно скажу: Ну шо, сынки, помогли вам ваши вакцины?
И в Израиле число заражений и смертей идет на спад, а в Украине в рост.
Ну шо, сынки, помогли вам сказки антиваксеров?
На практике он лучше в бОльшее число раз, смотрим мировые рейтинги по медицине.
Таки помогли судя по всему.
Я там приводил циферки как именно - помоголи. В шесть раз меньше больных (при пересчете на равное население) при 5-кратно меньшем уровне вакцинации. Вот как раз они и помогли.
Впрочем, мы наращиваем темпы вакцинации... на фоне еще и типичного сезона респираторки...
Молодцы, фигли. Потом удивляемся отчего рост...
Здесь вакцинированные и невакцинированные медучреждениях одной страны лечатся. И это при том, что большая часть невакцинированных - дети, они легче переносят ковид.
The difference is even more pronounced when booster shots are taken into account. In the over-60 age group, 222 of patients in serious condition are unvaccinated, while 101 have received two doses of the vaccine and 46 have received a booster shot.
Так.
Итого. 27% с хвостиком - имеют 2 дозы. Еще 12% с хвостиком имеют три.
А теперь давай-ка сделаем так, чтоб было честно. Опубликуем по всем сетям, всем каналам (как это любят делать лоббирующие вакцинацию СМИ) вот такой вот факт:
Более ТРЕТИ (27+12=39%) больных в Израиле - вакцинированы двумя или более дозами вакцины Пфайзер. При заявленной ими "эффективности" в скока там было? 95 или 98%? Почти 40% в больничке - 2 дозы или даже три)))
И это будет правдой, ты ведь видел цифры в твоей же статье.
А потом просто посмотрим на котировки компании Пфайзер на бирже.
Это к тому, чтоб еще раз тебе пояснить суть маркетинга. А теперь поверни его в сторону продвижения вакцинации... и дополни деньгами фармы... и представь последствия.
Теперь. Я так скажу. Прожить 60+ в принципе уже подвиг. Там столько сопутствующих болячек... что в принципе я бы поостерегся считать зависимости от ковида/прививки. Там банально сдохнуть потому что тебе больше 60 - вероятность ого-го, а ковид/вакцина - так... одна из 20+ причин.
Итого
невакц 222+200=422
вакц 101+49=150
буст 46+7=53
т.е. 83% вакцинированных дали 203 тяж заболевших, а 17% невакц дали тяж 422 забол
Соотношение невакц/вакц 422/203=2.0788, а при равной вероятности заболеть было бы 17/83=0.2048.
Итого невакцинированные тяжело заболевают ковидом в 2.0788/0.2048=10.15 раз чаще, чем невакцинированные.
Опубликуйте по всем сетям, всем каналам и смотрите котировки Пфайзера.
2. А я её подам чуть иначе в дополнение к первой:
Из группы больных, находящихся в тяжелом состоянии в возрасте до 60 лет... ПЯТАЯ Часть - вакцинированы двумя и более дозами (56 из 256).
И посмотрю на котировки))
А почему про-ваксерам можно молчать об ответственности за побочки, за нарушение конституционных прав, о том, какую долю составляют заболевшие от общего числа населения и так далее (список длинный) ... а мне - нет? Двойные стандарты...
Маркетинг, Антип... просто маркетинг... если тебе надо втулить товар - то ты рассказываешь одно, если ты заинтересован в своих правах - другое.
А если в маркетинге кто-то манипулирует со сведениями, то за недобросовестную конкуренцию его могут и пощипать.
У пацана нашли кучу сопутствующих болячек... которые до момента введения вакцины ему не мешали никак.
Я блин ... как бы тебе пояснить... авось не забанят: я видел слишком много дерьма и в медицине в том числе - чтобы верить подобным заявам и обманываться в том, что даже если вот у меня гарантированно с 100% достоверностью будет именно побочка (допустим, мы знаем это как факт, аксиому) - это будет "доказано" официально.
Вот ну его нафиг. Серьезно. Я лучше своему иммунитету доверюсь - который я хотя бы контролировать могу, за который я хоть сам отвечаю. А не лжецам и лицемерам из чиновничества и предпринимательства (которые во главе всего стоят).
С год назад был крупный скандал с международными банками мол бабло они отмывали. Морган Чейз был в их числе, с прошлой работы там счет был. Ты думаешь... хоть шота было? Не-а.
В 2018 году, https://hromadske.ua/ru/posts/insulty-avarii-i-covid-19-ot-chego-umirayut-ukraincy-i-na-kakom-meste-smertnost-ot-koronavirusa по данным Государственной службы статистики, умерло 587 665 человек, в 2019 - 581 114.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
Найільше - в 2020.
То що ж ти сам не навів ці цифри?
Сама малість, бо зараз і смерть від срачки записують в ковід втрати ))
До тебе хоч доходить що від ДТП в Україні гине більше людей кожен день ніж від твого віртуального короновіруса. мабуть так і не дойде. Так що сам і обтікай.
Синок, а яка була статистика по смертності в Україні 3 роки тому?
Я тобі навів, а ти тепер лайном намагаєшся плюватися.
Ось тобі статистика по ДТП
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек
Ось по ковіду
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam От осложнений COVID-19 умерли 20 709 человек. Однако стоит отметить, что этот показатель стремительно рос в течение года. Так, если в июне осложнения COVID-19 были причиной смерти 1 112 человек, то в сентябре этот показатель составлял уже 4 300, а в ноябре - 14 534.
Ти знову обісрався.
Знаток, скільки твоїх рідних і знайомих померли від ковіду?
Де вас таких роблять.
Вакцини потрібні, але вакцини перевірені.
Во 2м разделе четко указано:
1. бессимптомное лицо - лицо, которое пока не имеет типичных симптомов или других признаков заражения кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2; типичными симптомами инфекции кoрoнaвирyсoм SАRS-С0V-2 является одышка, новый кашель, лихорадка и потеря обоняния или вкуса.
2. вaкцинированное лицо - бессимптомное лицо, имеющее свидетельство о прививках, выданное для нее.
Вот так и насчитали волшебную статистику "большинство госпитализированных и умерших - непривитые".
СЛУХАЙТЕ АГІТАТОРИ ВАКЦИНАЦІЇ
Це в країні де самий високий відсоток вакцинованих людей, продовжується захворювання короновірусом
Об'єднані Арабські Емірати.