В Израиле хотят ограничить массовые собрания: Система здравоохранения очень напряжена, случаи COVID-19 более тяжелые

В Израиле чиновники здравоохранения призывают ограничить массовые собрания. Растет не только заболеваемость коронавирусом в стране, но и количество серьезных случаев остается высоким.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Times of Israel.

Глава национальной программы по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что ученики должны вернуться в школы, поэтому, чтоб избежать высокой заболеваемости, нужно сократить количество людей на массовых мероприятиях.

"Есть приоритеты правильно открывать школы, отправлять учеников обратно на учебу. Но переполненные футбольные поля и мероприятия не подходят с учетом уровня заболеваемости в больницах", - заявил он.

Он добавил, что система здравоохранения может не выдержать нагрузки из-за коронавируса, а помимо этого медучреждения должны принимать пациентов с другими болезнями.

"Система здравоохранения очень напряжена и находится под большим давлением", - сказал он.

Глава Министерства здравоохранения Нахман Эш также призвал Кабинет министров собраться и обсудить вопрос об уменьшении размера общественных собраний. По его словам, непривитые израильтяне "обременяют больницы", поскольку большинство тяжелобольных не полностью вакцинированы.

"Их болезнь более тяжелая, мы ясно видим это в этой волне", - сказал Эш.

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Он предупредил, что существует нехватка рабочей силы, необходимой для работы всех аппаратов ЭКМО для лечения серьезных случаев COVID-19.

ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые просто помогают дышать, ЭКМО обеспечивают сердечную и респираторную помощь, насыщая кислородом кровь пациента вне тела. Их используют только для самых тяжелобольных пациентов.

Напомним, что в Израиле невакцинированных учителей не допустят к работе. Также им не будут платить зарплату.

Ранее сообщалось, что в Израиле школьников после возвращения с каникул обязали сдавать тесты на коронавирус.