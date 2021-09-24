COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов

В Украине зафиксированы 9 058 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 30 апреля выявили 10 072 новых случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 23 сентября 2021 в Украине зафиксированы 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 060 человек;

летальных случаев - 140;

выздоровели - 2 415 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 40 578 человек,

методом ИФА - 10 574 человека,

экспресс-тестами - 31 029 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 379 483 человека;

выздоровели - 2 240 388 человек;

летальных случаев - 55 424;

проведено ПЦР-тестов - 12 633 853.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях", - рассказали в Минздраве.

График: Динамика суточной заболеваемости COVID-19 в Украине с февраля 2021 года по сентябрь 2021 года, СНБО







