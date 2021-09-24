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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов

В Украине зафиксированы 9 058 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 30 апреля выявили 10 072 новых случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 23 сентября 2021 в Украине зафиксированы 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 госпитализированы - 2 060 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 летальных случаев - 140;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 выздоровели - 2 415 человек.

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 методом ПЦР - 40 578 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 методом ИФА - 10 574 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 экспресс-тестами - 31 029 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Израиле хотят ограничить массовые собрания: Система здравоохранения очень напряжена, случаи COVID-19 более тяжелые

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 заболели - 2 379 483 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 выздоровели - 2 240 388 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 летальных случаев - 55 424;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 02 проведено ПЦР-тестов - 12 633 853.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 11

График: Динамика суточной заболеваемости COVID-19 в Украине с февраля 2021 года по сентябрь 2021 года, СНБО

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 12
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 13

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 14
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов 15

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Волокут всех ? Трудно быть упоротым анивакцинатором. Поинтересуйся, что случилось с твоим израильским главным антивакцинатором? Про семью португальца Фрэнсиса Гонкалвеса поинтересуйся, и как закончил противник вакшинации в США Роберт Дэвид Стил. Потом напишешь, что это все ложь
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24.09.2021 10:20
+4
Життєрадісний недоумок.
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24.09.2021 08:27
+4
При тотальном локдауне можно больше украсть из бюджета. Неудивительно, что за три недели у нас рост 300% - зе-упыри хотят грабить
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24.09.2021 08:42
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Правила форума Совет форумчан
Чемпіони аднака.
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24.09.2021 08:17 Ответить
Привіз із Буковеля, чувакі й чувихі)))
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24.09.2021 08:18 Ответить
Життєрадісний недоумок.
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24.09.2021 08:27 Ответить
Дельту?
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24.09.2021 08:40 Ответить
і її теж . Там я писав "привіт", не знаю, як там опинилась літера "з", але так навіть прикільніше
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24.09.2021 08:43 Ответить
Реально, не набридло?
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24.09.2021 09:33 Ответить
так, а шо поробиш...
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24.09.2021 09:37 Ответить
Статистику " переболевших" нужно умножить минимум на два... Люди в селах почти не обращались к врачам, да даже и в городе не все обращались... У меня, например, процентов 80 знакомых уже переболели...
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24.09.2021 08:26 Ответить
А есть статистика по селам? Что-то мне подсказывает, что там вообще не болеют, ведь круг общения очень узкий и свежий воздух кругом
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24.09.2021 08:32 Ответить
Я тоже так думала...оказалось, что достаточно одного больного работника почты, чтобы переболели почти всё...
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24.09.2021 08:38 Ответить
Подсказка не корректна.
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24.09.2021 08:41 Ответить
При тотальном локдауне можно больше украсть из бюджета. Неудивительно, что за три недели у нас рост 300% - зе-упыри хотят грабить
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24.09.2021 08:42 Ответить
За локдаун уже 2.8 лярда уплочено, деньги закончатся и корона на спад пойдет
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24.09.2021 08:45 Ответить
В соседних странах меньше?
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24.09.2021 09:34 Ответить
Сейчас пригожинские боты набегут и будут втирать придуркам что это все брехня и заговор. Только 140 человек их уже не услышат и не поддержат.
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24.09.2021 08:46 Ответить
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24.09.2021 09:21 Ответить
Скажи. Еклассно дураком прикидываться? Да еще за пропа ганд кое бабло?
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24.09.2021 10:12 Ответить
Много текста кацапская шелупонь. Хотя словесный понос., это признак отсутствия ума. Хлебни боярки, мокшанское чучело
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24.09.2021 10:24 Ответить
по факту это тебя штырить, кацапед. Тебе же прямо дали понять, вонючим руцьким свиньям здесь не рады. Путин -*****. Раша - параша. Крым - это Украина . Героям слава! Что возразишь, кацамыпка
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24.09.2021 10:36 Ответить
ты за Крым не ответил. Крым чей?
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24.09.2021 10:58 Ответить
Ты вакцину от всех видов онкологии придумал?
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24.09.2021 12:34 Ответить
💯
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24.09.2021 09:15 Ответить
Харьков. Вчера, 22.09.2021, инфекционка, переполненная Безсмертными. Мест нет уже даже в коридоре!

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24.09.2021 09:19 Ответить
Наказ перти до лікарні всіх з групи ризику ніхто, начебто, не відміняв. Та й перелякані люди самі не проти. А там шо, опалюють вже, шо тітка в літньому халатику, чи в неї такий жар?
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24.09.2021 09:54 Ответить
Волокут всех ? Трудно быть упоротым анивакцинатором. Поинтересуйся, что случилось с твоим израильским главным антивакцинатором? Про семью португальца Фрэнсиса Гонкалвеса поинтересуйся, и как закончил противник вакшинации в США Роберт Дэвид Стил. Потом напишешь, что это все ложь
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24.09.2021 10:20 Ответить
Какая забота о посторонних людях. У меня прям скупые слёзы катятся.
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24.09.2021 10:26 Ответить
Не надо мне делать комплименты. Имеешь что сказать, говори. Или хоть методичку процитируй о вреде вакцинации.
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24.09.2021 10:40 Ответить
... что случилось с твоим израильским главным антивакцинатором...

Шо мало трапитись, те й трапилось. Він попереджав.
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24.09.2021 10:47 Ответить
про що?
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24.09.2021 10:59 Ответить
Пограємо у гру? ******* депутатів у масках
vgolos.zt.ua/yak-prokhodyla-sesiya-zhytomyrskoyi-miskoyi-rady-23-veresnya-foto/
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24.09.2021 09:42 Ответить
Треба терміново локдаун для 1-4 класів. Інакше буде більше померлих
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24.09.2021 09:44 Ответить
Да,нелегко приходится нашим медикам! Обратиться выкцинированный человек с явными симптомами ковида- короновирус писать нельзя. Обратиться невакцинированный,тут можно написать и короновирус,если не выбрана суточная квота на колличество зараженных,спущеная сверху,иначе если написать официально,что у человека ковид,но кроме соплей и боли в горле никаких симптомов,это значит дать козырь в руки. Человек откажется вакцинироваться,так как официально переболел. Вот и приходиться отыгрываться на тех,кто лежит в отделениях,включая их в общую статистику как зараженных. Вот в Харькове недавно был случай. Человека забрала скорая, тест отрицательный, но пока его катали по городу из одной больницы в другую, человек умер, и тест сразу стал положительным.
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24.09.2021 11:39 Ответить
тесты - вообще фуфло, их результат не означает абсолютно ничего
но когда нужно, они таки будет положительными
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24.09.2021 17:59 Ответить
 
 