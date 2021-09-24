COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов
В Украине зафиксированы 9 058 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 24 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 30 апреля выявили 10 072 новых случая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 23 сентября 2021 в Украине зафиксированы 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 060 человек;
летальных случаев - 140;
выздоровели - 2 415 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 40 578 человек,
методом ИФА - 10 574 человека,
экспресс-тестами - 31 029 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 379 483 человека;
выздоровели - 2 240 388 человек;
летальных случаев - 55 424;
проведено ПЦР-тестов - 12 633 853.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях", - рассказали в Минздраве.
График: Динамика суточной заболеваемости COVID-19 в Украине с февраля 2021 года по сентябрь 2021 года, СНБО
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Шо мало трапитись, те й трапилось. Він попереджав.
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но когда нужно, они таки будет положительными