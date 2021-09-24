Взрывы, обстрелы и учения войск РФ: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала почти 900 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ сообщили о 889 нарушениях режима прекращения огня в Луганской и Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 23 сентября.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 745 нарушений режима прекращения огня, в том числе 160 взрывов (4 разрыва боеприпасов, 1 взрыв в воздухе и 155 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах к востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), севернее н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), севернее и юго-западнее н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также юго-восточнее н. п. Софиевка (бывш. Карло-Марксово; неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка). Нарушения в районе Софиевки, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности. За предыдущий отчетный период зафиксировано 117 нарушений режима прекращения огня (некоторые из них также произошли в районе Софиевки).

В Луганской области Миссия зафиксировала 144 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов (7 танковых выстрелов и 7 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах к северу от н. п. Иллирия (неподконтрольный правительству, 30 км к югозападу от Луганска) и к северо-западу от н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Луганска). Нарушения на обоих направлениях, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой вне зоны безопасности. За предыдущий отчетный период зафиксировано 79 нарушений режима прекращения огня.

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После заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 59 256 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 16 570 взрывов, 11 497 пролетевших неопределенных боеприпасов, 270 вспышек дульного пламени, 239 осветительных ракет, а также не менее 30 680 очередей и выстрелов).