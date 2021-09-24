За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 628 человек, всего - 6 624 028, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 355 959 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"153 628 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 23 сентября 2021. Первую дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека.
В течение суток работали: 993 мобильные бригады, 3 057 пунктов вакцинации, 349 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 979 985 прививок", - рассказали в Минздраве.
Топ комментарии
+2 Serg Koshserg
показать весь комментарий24.09.2021 08:53
+1 Serg Koshserg
показать весь комментарий24.09.2021 10:05
+1 PVol 69
показать весь комментарий24.09.2021 10:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а то раньше кричали что вакцина лучше защищает от короновируса а теперь что то притихли
ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые просто помогают дышать, ЭКМО обеспечивают сердечную и респираторную помощь, насыщая кислородом кровь пациента вне тела. Их используют только для самых тяжелобольных пациентов. Источник:
Напевне це якраз буде 73%.