За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 628 человек, всего - 6 624 028, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 355 959 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"153 628 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 23 сентября 2021. Первую дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека.

В течение суток работали: 993 мобильные бригады, 3 057 пунктов вакцинации, 349 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 979 985 прививок", - рассказали в Минздраве.





