РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
937 10

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 628 человек, всего - 6 624 028, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 628 человек, всего - 6 624 028, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 355 959 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"153 628 человек вакцинированы  против COVID-19 за минувшие сутки 23 сентября 2021. Первую дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека.

В течение суток работали: 993 мобильные бригады, 3 057 пунктов вакцинации, 349 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов

С начала прививочной кампании привиты 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 979 985 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 628 человек, всего - 6 624 028, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 628 человек, всего - 6 624 028, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 153 628 человек, всего - 6 624 028, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
переболевшим тоже нужно вакцинироваться?
а то раньше кричали что вакцина лучше защищает от короновируса а теперь что то притихли
показать весь комментарий
24.09.2021 08:53
+1
пускай приедут в Украину те евреи лечиться, посмотрим сколько в живых останутся
показать весь комментарий
24.09.2021 10:05
+1
Не віриться, що стільки дебілів у нас, які дають колоти собі всякий шмурдяк.
Напевне це якраз буде 73%.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
переболевшим тоже нужно вакцинироваться?
а то раньше кричали что вакцина лучше защищает от короновируса а теперь что то притихли
показать весь комментарий
24.09.2021 08:53 Ответить
Замість тисячі слів:
показать весь комментарий
24.09.2021 09:46 Ответить
пускай приедут в Украину те евреи лечиться, посмотрим сколько в живых останутся
показать весь комментарий
24.09.2021 10:05 Ответить
У них людей не хватает что бы обеспечить работу аппаратов ЭКМА....а у нас аппаратов ИВЛ не хватает...а об ЭКМА можно только мечтать....отсюда и разница в смертности...

ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. В отличие от аппаратов ИВЛ, которые просто помогают дышать, ЭКМО обеспечивают сердечную и респираторную помощь, насыщая кислородом кровь пациента вне тела. Их используют только для самых тяжелобольных пациентов. Источник:
показать весь комментарий
24.09.2021 10:23 Ответить
ИВЛ вообще убивает при ковидной пневмонии, если не убрать тромбоз в нижних отделах легких.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:00 Ответить
А ты веришь в статистику от наперсточников?
показать весь комментарий
24.09.2021 18:00 Ответить
Не віриться, що стільки дебілів у нас, які дають колоти собі всякий шмурдяк.
Напевне це якраз буде 73%.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:07 Ответить
 
 