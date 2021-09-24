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Трагедия на Эльбрусе: во время восхождения погибли пять альпинистов, 14 удалось спасти

Трагедия на Эльбрусе: во время восхождения погибли пять альпинистов, 14 удалось спасти

Спасатели сообщили о спасении 14 альпинистов, застрявших на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария), пять человек погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - сказали в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что в 2:45 поисково-спасательная операция на горе Эльбрус полностью завершена.

Всего к работам было привлечено почти 70 человек и 16 единиц техники.

Как сообщалось, в четверг группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский альпинист Борис погиб после восхождения на гору в Грузии

В МЧС также рассказали, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС. По предварительным данным, у одного из членов группы была травма ноги.

Поиски людей велись с высоты 5000 м и выше. Во время спасательной операции порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра. В поисках альпинистов участвовали 69 спасателей и 16 единиц техники.

альпинист (75) россия (95393) смерть (9214)


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Топ комментарии
+33
Трагедия это когда пьяный судья сбивает на зебре или кирпич на голову падает. Этих же на гору никто не гнал. Экстрим дело опасное!
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24.09.2021 09:29
+20
Ещё раз повторюсь, почему евреи не погибают при восхождении в горы? Может потому, что они просто туда не лезут?
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24.09.2021 09:33
+14
Я Вас умоляю, если бы спорт был таки полезным, то на каждом турнике одновременно подтягивалось бы по пять евреев.
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24.09.2021 10:20
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Трагедия это когда пьяный судья сбивает на зебре или кирпич на голову падает. Этих же на гору никто не гнал. Экстрим дело опасное!
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24.09.2021 09:29 Ответить
судя по видео, козломордые ребенка туда поперли...?
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24.09.2021 09:29 Ответить
А может то карлик?
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24.09.2021 11:21 Ответить
неужели сам для поднятия рейтинга? или двойник?
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24.09.2021 21:48 Ответить
Ещё раз повторюсь, почему евреи не погибают при восхождении в горы? Может потому, что они просто туда не лезут?
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24.09.2021 09:33 Ответить
є ще анекдот, що якби спорт робив всіх здоровими, то всі євреї займалися б спортом. таки не цінують люди своє життя.
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24.09.2021 10:11 Ответить
Я Вас умоляю, если бы спорт был таки полезным, то на каждом турнике одновременно подтягивалось бы по пять евреев.
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24.09.2021 10:20 Ответить
колись у прем*єра ізраїлю спитали,чому у них ніколи не було олімпійських ігор-відповідь була,краще гроші потратити на лікування наших громадян
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24.09.2021 11:13 Ответить
Ельбрус - дуже небезпечна гора. Її всі бачать, як на долоні, та думають, що підкорити буде неускладнене. Але там свій мікроклімат, завірюхи, та Ельбрус дуже підступний. Дуже багато життів зібрав, хоч не зовсім високий.
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24.09.2021 09:33 Ответить
если память не изменяет там кладбище наверху, из снега торчат руки ноги, но всё равно туда лезут.
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24.09.2021 10:31 Ответить
То на Евересті. Ельбрус абсолютно обжитий, там готель з 1 км до вершини, і стаціонарний притулок за 300 метрів до вершини. 5600 дитяча висота, з якої нема ніяких проблем зняти загиблого. На Евересті лежать на 8000+
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24.09.2021 11:51 Ответить
хрен бы я туда полез, даже если бы на вершине поставили пивной ларёк я бы туда не полез, если там всё так красиво откуда трупы? я не уверен что с воздухом там всё в порядке без кислородного голодания галюцинаций и обычной белки как на перевале Дятлова.
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24.09.2021 12:19 Ответить
я лише кажу, що ви плутаєте Ельбрус з Еверестом. Тіла загиблих лежать на Евересті
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24.09.2021 12:25 Ответить
да согласен
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24.09.2021 12:37 Ответить
Пишут что гид бросил группу и свалил.
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24.09.2021 09:35 Ответить
Дятлов походу тоже свою группу бросил
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24.09.2021 09:50 Ответить
....но кто-то группу разбул, снял куртки и отнес вещи наверх в палатку.
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24.09.2021 11:35 Ответить
То все обьяснянтся и очень подробно в независимом расследовании группы альпинистов и спасателей. Это расслдование тяжело найти в интернете, но можно. Вкратце группа Дятловп - лохи, и сделали целый ряд непростительных ошибок. Главная из которых неправильное место для стоянки, их раздавило ночью сьехавшим пластом снега, потом они бегали полуголые в окрестностях пока все не замерзли. Им в среднем 19 лет - типичные дурноватые и самоуверенные дети совка
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24.09.2021 15:22 Ответить
*разбули* местные аборигены ,которые до этого случая ходили в лаптях
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24.09.2021 16:58 Ответить
Хрюсские начали быковать и типа умничать, гид видит дела хреновые ,пожелал счастливого пути ,а сам вернулся ! Да и пес с ними ,они там почти все любители Тупина или комуняк ,а на верху горы собирались поорать *крымнаш*
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24.09.2021 16:56 Ответить
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24.09.2021 09:40 Ответить
Ці альпіністи нагадують мені мурашку, яка вилізла на камінчик і радіє до нестями що вона вище всіх.
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24.09.2021 09:42 Ответить
Наши люди по Эльбрусам не лазят, а если и есть кто, то исключительно ватники!!!
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24.09.2021 09:51 Ответить
Там украинских граждан не было? А раз так, да и хрен на них, тем более что там людей было, только расеяне...
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24.09.2021 09:56 Ответить
а если были - то нужно срочно послать самолет за ними)
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24.09.2021 09:59 Ответить
А якщо були, то вата, якій "какая разріца..."
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24.09.2021 10:49 Ответить
Эльбрус коварен и смертельно опасен ,у моих соседей там погибли два сына ,мальчики-близнецы ,отец после этого сошёл с ума ...
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24.09.2021 10:03 Ответить
Отец сошел с ума раньше, когда начал таскать их по горам...
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24.09.2021 17:00 Ответить
Нет ,отец был военным лётчиком и как и мать был против альпинизма ,но видимо судьбу не обманешь ...
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24.09.2021 18:39 Ответить
В чем трагедия то я не понял ?

В стране агрессоре погибло пять человек?

да насрать
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24.09.2021 10:18 Ответить
Свободу Кабардино-Балкарской республике от кацапских оккупантов !
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24.09.2021 10:55 Ответить
Свинособаки уже открытым текстом в госдуме говорят что Украина должна быть уничтожена, а мы им посочувствовать должны?
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24.09.2021 11:01 Ответить
Эта новость про кацапов ? Если бы они не полезли на Эльбрус, они бы полезли стрелять в соседских странах - такой менталитет
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24.09.2021 11:12 Ответить
Блін. Є хороший гуцульський анекдот. Приходить гуцул до кума і каже : ви чули куме - сьогодні свято москалі в космос полетіли ! А кум йому : Що всі ?!!! Оце свято - так свято !

Так би і тут
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24.09.2021 11:26 Ответить
 
 