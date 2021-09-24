Трагедия на Эльбрусе: во время восхождения погибли пять альпинистов, 14 удалось спасти

Спасатели сообщили о спасении 14 альпинистов, застрявших на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария), пять человек погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - сказали в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что в 2:45 поисково-спасательная операция на горе Эльбрус полностью завершена.

Всего к работам было привлечено почти 70 человек и 16 единиц техники.

Как сообщалось, в четверг группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

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В МЧС также рассказали, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС. По предварительным данным, у одного из членов группы была травма ноги.

Поиски людей велись с высоты 5000 м и выше. Во время спасательной операции порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра. В поисках альпинистов участвовали 69 спасателей и 16 единиц техники.