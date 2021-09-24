Эпидзонирование Украины: В Луганской и Черновицкой областях уровень заболеваемости превышен в 5 раз, на Черкасщине COVID-госпитализация второй день подряд более 140%, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 24 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 181 (превышение в 2,41 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (411, превышение в 5,48 раза), Черновицкой области (382, превышение в 5,09 раза) и Харьковской области (262, превышение в 3,5 раза).

Также в восьми областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В частности в Черкасской области динамика COVID-госпитализации второй день подряд составляет более 140% при норме не более 50%.

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 10,3%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (17,6%), Сумской(15,1%) и Донецкой (14,6%) областях.

По данным за 23 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 31,9 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 52,8 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения.

Также в Украине заняты 35,8% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 62,5% при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в 16 областях Украины соответствуют "желтой" зоне карантина, а Киеве и восьми областях - "оранжевой".