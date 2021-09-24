Закон об олигархах будут переголосовывать, в нем есть юридические ошибки, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Законопроект 5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) придется переголосовывать.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять", - говорится в сообщении.

По словам парламентария, там есть юридические ошибки.

"Теперь нужно ещё одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. В чем проблема? Учли одновременно 3-и (396,398,406) правки, которые противоречат одна другой. Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья про то, как олигарх признается олигархом", - объяснил Железняк.

Напомним, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

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