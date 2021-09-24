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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 231 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает третье место в Европе. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 231 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает третье место в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 сентября в мире зарегистрировали 515 100 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 698 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 231 410 706 случаев инфицирования, из них 515 100 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 742 956 человека, из них 8 698 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 231 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает третье место в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 208 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 9 тысяч человек, умерли 140 пациентов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 231 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает третье место в Европе 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 14-ю и 3-ю позицию соответственно.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 231 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает третье место в Европе 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Т.е. смертность 2%.
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24.09.2021 10:16 Ответить
Посмотрим на сезон с Дельтой. Какие цифры к маю будут.
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24.09.2021 17:10 Ответить
Пол-Мира уже привиты. Значит смертность будет меньше, не более 1,2%. А количество заболевших должно быть меньше раза в 4. При условии не пускать невакцинированных в общественные места - раз в 10. (если вакцина не фуфло).
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24.09.2021 17:25 Ответить
До привития пол-мира еще далеко. На данный момент менее трети. При нынешних темпах вакцинации половина наберется где-то к февралю-марту.
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24.09.2021 17:34 Ответить
Когда надо будет уже колоть пятую бустерную дозу.
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24.09.2021 18:01 Ответить
Вам не надо. Двух с головой.
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24.09.2021 23:04 Ответить
мне и одной нельзя, врач запретил
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24.09.2021 23:53 Ответить
Ну все, сушите весла и смазывайте удочки.
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25.09.2021 00:06 Ответить
чего? 99,8% инфицированных выздоравливают, и далеко не все при этом являются или обязательно будут инфицированными

более того все чаще появляется прогнозов, что в 2022м сарс-ков-2 заглохнет
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25.09.2021 00:13 Ответить
Скорее 97,65%.
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25.09.2021 01:57 Ответить
т.е. второе место в Европе, раша не Европа
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24.09.2021 10:20 Ответить
По рф статистика врет явно. Занижено число заболевших. Сильно много умерших , выходит за все рамки. Или медицина в рф такая отсталая??
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28.09.2021 11:22 Ответить
 
 