Украина в ОБСЕ: Под прикрытием COVID-19 Россия жестко ограничила передвижение в и из оккупированного Крыма

Украина призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ уделить внимание вопросу свободы передвижения через административную границу с Крымом.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Под прикрытием ограничений на поездки из-за COVID-19 российская оккупационная администрация жестко ограничила передвижение для граждан Украины в Крым и из Крыма. И это также то, на что следует обратить внимание СММ. Мы ожидаем, что Миссия продолжит работу над своим прошлым тематическим отчетом о свободе передвижения через административную границу с Крымом, который издавался в июне 2015 года", - заявил Цимбалюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Голосование на оккупированных территориях ставит под сомнение легитимность выборов в Госдуму РФ в целом

Он указал на то, что Москва также ограничила передвижение через линию столкновения на востоке Украины, сделав украинских граждан на оккупированных территориях "бесправными заложниками российских геополитических игр".

"Несмотря на гарантии безопасности со стороны Украины, Россия продолжает препятствовать открытию двух КПВВ вблизи Золотого и Счастья. Ужасные последствия того, что Россия не выполнила даже это очень конкретное гуманитарное обязательство, подробно отражены в тематическом отчете о гендерных аспектах мониторинга СММ, опубликованном несколько дней назад", - отметил глава украинской миссии в ОБСЕ.

В этом контексте он добавил, что женщины составляют 60% из тех 1,5 млн граждан Украины, которые бежали от российской оккупации из Крыма и ОРДЛО.