Украина в ОБСЕ: Под прикрытием COVID-19 Россия жестко ограничила передвижение в и из оккупированного Крыма
Украина призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ уделить внимание вопросу свободы передвижения через административную границу с Крымом.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Под прикрытием ограничений на поездки из-за COVID-19 российская оккупационная администрация жестко ограничила передвижение для граждан Украины в Крым и из Крыма. И это также то, на что следует обратить внимание СММ. Мы ожидаем, что Миссия продолжит работу над своим прошлым тематическим отчетом о свободе передвижения через административную границу с Крымом, который издавался в июне 2015 года", - заявил Цимбалюк.
Он указал на то, что Москва также ограничила передвижение через линию столкновения на востоке Украины, сделав украинских граждан на оккупированных территориях "бесправными заложниками российских геополитических игр".
"Несмотря на гарантии безопасности со стороны Украины, Россия продолжает препятствовать открытию двух КПВВ вблизи Золотого и Счастья. Ужасные последствия того, что Россия не выполнила даже это очень конкретное гуманитарное обязательство, подробно отражены в тематическом отчете о гендерных аспектах мониторинга СММ, опубликованном несколько дней назад", - отметил глава украинской миссии в ОБСЕ.
В этом контексте он добавил, что женщины составляют 60% из тех 1,5 млн граждан Украины, которые бежали от российской оккупации из Крыма и ОРДЛО.
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В общем, в Крыму разворачивается криминальная война между представителями многонационального народа России с одной стороны и представителями народа оккупированного Крыма с другой.
Война за Крым продолжается. Эмиссары Кадырова пытаются закрепиться на полуострове откровенно создавая конфликты в которые втягивают население оккупированного полуострова.
Вот и в этот раз началось все с того, что работа кофейного автомата якобы не устроила трех чеченцев, которые остановились на заправке.
По факту же речь шла о "наезде", в результате был избит хозяин заправки - крымский татарин. Вступившийся за него еще один татарин также подвергся физическому насилию.
Вот только чеченцев в Крыму пока не очень много, поэтому подтянувшиеся местные, числом в 30 человек быстро вынудили вайнахов ехать за подмогой...
В ближайшую базу ОМОНа!!!
Это чтобы вы понимали, кто стоит за разнузданными действиями бандитов!
Столкновение кончилось стрельбой из травматического оружия, несколькими ранеными, и арестом 58 человек.
Ситуация крайне знаковая.
Кремлевские игры в колониальные практики ни к чему хорошему российские власти в Крыму привести не могут.
Когда полуостров не был оккупирован Россией, то ни о чем подобным и речи быть не могло.
Но с 2014 года все поменялось.
Крымские татары в целом сохранили верность Украине, но утратили былой политический вес.
Поэтому и привезли россияне в Крым свою передовую этническую мафию, благодаря которой российские силовики пытаются уничтожить татар и вернуть им статус репрессированного народа.
Кремль не хочет иметь в Крыму такую мощную и нелояльную структуру, тем более обладающую национальной памятью.
Поэтому то и решили их уничтожить - дав зеленый свет чеченским криминальным группировкам зайти на территорию и подмять под себя крымско- татарский бизнес.
Можно только предполагать реальный стратегический эффект от такого противопоставления, но в информационном плане выглядит все страшно - полуостров, который оккупировали под шовинистическими черносотенными лозунгами, сегодня отдают Кадырову так как иначе поработить народ Крыма Кремль не способен.
Константин Кутепов