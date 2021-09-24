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Новости Языковой вопрос
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Театры продолжают нарушать нормы языкового закона: ситуация оставляет желать лучшего, будут приняты меры, - Креминь

Театры продолжают нарушать нормы языкового закона: ситуация оставляет желать лучшего, будут приняты меры, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сетует на невыполнение языкового законодательства государственными театрами.

"С 16 июля 2021 года вступила в силу 23 статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Публичное исполнение или публичный показ театрального представления на другом языке в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Офис уполномоченного проанализировал состояние выполнения соответствующей нормы семью театрами, относящихся к сфере управления Минкультуры.

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"Откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что информация, предоставленная Министерством культуры и информационной политики Украины, охватывает 8 месяцев текущего года и содержит данные, в том числе, за период, когда упомянутая норма еще не вступила в силу", - отмечается в сообщении.

В частности, по состоянию на 1 сентября 2021 года полностью проводились представления на государственном языке только в 2 театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (Киев), в которых все 309 спектаклей были выполнены на украинском, и Национальным академическим украинским драматическим театром имени Марии Заньковецкой (Львов), где все 306 спектаклей были выполнены на украинском.

Три национальных театра соблюдают нормы закона о том, что показ театрального представления на другом языке должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

В Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко (Киев) из 132 спектаклей, 89 выполнялись на государственном языке, 43 - на другом языке и были переведены на государственный с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

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Во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 - на государственном языке, другие 88 были переведены.

В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки (Киев) 16 спектаклей были выполнены на государственном языке, на другом языке с переводом на государственный - 318.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 3 представления выполнялись на госязыке, 102 - на другом, и лишь 45 - переведены на государственный язык.

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей выполненных на негосударственном языке только 19 были переведены.

"Относительно театров, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, о чем свидетельствуют очередные обращения в наш адрес, будут начаты мероприятия государственного контроля за применением государственного языка", - говорится в сообщении.

Театры продолжают нарушать нормы языкового закона: ситуация оставляет желать лучшего, будут приняты меры, - Креминь 01
Театры продолжают нарушать нормы языкового закона: ситуация оставляет желать лучшего, будут приняты меры, - Креминь 02
Театры продолжают нарушать нормы языкового закона: ситуация оставляет желать лучшего, будут приняты меры, - Креминь 03
Театры продолжают нарушать нормы языкового закона: ситуация оставляет желать лучшего, будут приняты меры, - Креминь 04

Автор: 

театр (229) украинский язык (1189) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+13
А канцерты 95го кварталу теперь будут только на украинском?
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24.09.2021 10:18
+3
Интересно. А оперу тоже должны переводить на украинский ?
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24.09.2021 11:03
+2
З язика зняв...
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24.09.2021 10:20
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А канцерты 95го кварталу теперь будут только на украинском?
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24.09.2021 10:18 Ответить
З язика зняв...
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24.09.2021 10:20 Ответить
Нет.
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24.09.2021 10:28 Ответить
Дайте театрам лучше денег а не указики с видосиками.
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24.09.2021 10:33 Ответить
Интересно. А оперу тоже должны переводить на украинский ?
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24.09.2021 11:03 Ответить
Так, якщо хочеш москальський -> .!. 🐔
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24.09.2021 11:19 Ответить
Сразу видно, что вы в опере не бываете. Оперы в театрах, в т.ч. и в украинских, идут с субтитрами на табло над сценой. Исполнять в переводе никто не требует. Титров достаточно для выполнения закона.
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24.09.2021 14:04 Ответить
Богдан Гаврилишин продався Соросу і це визначило соціокультурний формат країни. Державні символи належать українцям, а всі капітали і впливи євреям. Євреї дебілізують школу, висмоктують соки з економіки і прищурено дозволяють українцям репетувати про мову. Вони створили зручне для свого паразитування середовище, де будь-який пройдисвіт провінційної міськради має у сто разів більше доходів, ніж столичний професор філології.
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24.09.2021 13:22 Ответить
Как же уже достали со своей "мовой", в кинотеатры уже никто не ходит, кроме "кыбргов" и другой срани смотреть нечего, так теперь до театррв добрались
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24.09.2021 19:24 Ответить
 
 