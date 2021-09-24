За сутки от коронавируса в Киеве умерли 7 человек, выявили 465 новых случаев, - Кличко
За минувшие сутки в больницы Киева были госпитализированы 56 пациентов с диагнозом коронавирус, а 143 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, за сутки выявили 465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 232 049 случаев).
Среди заболевших: 252 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 28 девочек от 8 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет
Кроме того, от коронавируса умерли 7 жителей Киева (всего 5 359 летальных случаев с начала пандемии).
В то же время, 56 киевлян с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больничные учреждения, а 143 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
115 жителей столицы побороли коронавирус (всего 219 751 выздоровевших с начала пандемии).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (67), Деснянском (66) и в Дарницком (58).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль