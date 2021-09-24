Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил Верховную Раду за то, что она учла его правку к принятому вчера закону об олигархах.

Об этом Разумков, который сейчас находится на самоизоляции из-за COVID-19, написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку номер 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов! Деолигархизация продолжается!" - заявил он.

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Отметим, ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396,398,406), в том числе и данную правку Разумкова, которые противоречат друг другу.





Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".