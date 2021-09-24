Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил Верховную Раду за то, что она учла его правку к принятому вчера закону об олигархах.
Об этом Разумков, который сейчас находится на самоизоляции из-за COVID-19, написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку номер 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов! Деолигархизация продолжается!" - заявил он.
Отметим, ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396,398,406), в том числе и данную правку Разумкова, которые противоречат друг другу.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Петя, Беня, Витя и Ринатик - осилят!
в коментах сплошной вопль: Караул - олигархов обижают!
Покажи коменти "Караул - олигархов обижают!"
У самого ума нет понять что происходит?
ЗЕ хочет сам всем владети и назначать врагов.
судя по всему он таки начал свою игру в политика
То офис президента,то спецкомиссия...реформаторы, фуле
Бубочка теперь выходит во 2 тур или с Бойко или с Юлей.
В обоих случаях за него проголосую даже Я...
Якусь бабу Валю яка молоком та сметаною на базарі торгує і недавно купила собі новенький кольоровий телевізор