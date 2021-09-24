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Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов"

Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил Верховную Раду за то, что она учла его правку к принятому вчера закону об олигархах.

Об этом Разумков, который сейчас находится на самоизоляции из-за COVID-19, написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку номер 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов! Деолигархизация продолжается!" - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский

Отметим, ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396,398,406), в том числе и данную правку Разумкова, которые противоречат друг другу.

Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов 01
Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов 02

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

ВР (29229) олигарх (1027) НАПК (1220) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+12
Так ******* ж этот понос пытаются выдать за героическую борьбу.
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24.09.2021 10:40
+8
Вот вам и причина раздора с ЗЕ.

ЗЕ хочет сам всем владети и назначать врагов.
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24.09.2021 10:39
+8
Беня, Витя и Ринатик, а также Дима НЕ платят Зеле, они отдают ему команды и сами получают миллиарды, которые Зеля лупит с малоросов и украинцев.
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24.09.2021 11:13
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И таки какой будет теперь тариф за невнесение в черный список?
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24.09.2021 10:37 Ответить
не парься...

Петя, Беня, Витя и Ринатик - осилят!
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24.09.2021 11:09 Ответить
Беня, Витя и Ринатик, а также Дима НЕ платят Зеле, они отдают ему команды и сами получают миллиарды, которые Зеля лупит с малоросов и украинцев.
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24.09.2021 11:13 Ответить
так чего же вы так ссытесь от этого закона?
в коментах сплошной вопль: Караул - олигархов обижают!
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24.09.2021 11:19 Ответить
Схоже, ти сам ссишся, а може і гірше ...

Покажи коменти "Караул - олигархов обижают!"
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24.09.2021 11:22 Ответить
Убогий, проснись - ты серешь...
У самого ума нет понять что происходит?
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24.09.2021 11:36 Ответить
Олигархов, недоумок, как раз не обижают. Вся идея подчинить себе все СМИ. Точно так же, как в России. Там нет олигархических СМИ, но это не значит, что они есть. А то что есть, это СМИ ФСБ.
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24.09.2021 12:02 Ответить
Ей богу, как дурни с писаной торбой носятся с этим поносом.
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24.09.2021 10:38 Ответить
Так ******* ж этот понос пытаются выдать за героическую борьбу.
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24.09.2021 10:40 Ответить
Вот вам и причина раздора с ЗЕ.

ЗЕ хочет сам всем владети и назначать врагов.
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24.09.2021 10:39 Ответить
таки всунул свою прокладку в лице новикова....
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24.09.2021 10:51 Ответить
А що там заносити? Відкриваєш список Форбс і перших 20 бандюків заносиш для початку. Потім вже перевіряєш інших рил сімдесят.
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24.09.2021 11:11 Ответить
разумков тролит зеленых
судя по всему он таки начал свою игру в политика
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24.09.2021 11:11 Ответить
Чего на хр немогу авторизоваться, вообще не работают кнопки входа в аккаунт.
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24.09.2021 11:21 Ответить
Какая ещё спецкомиссия? Ну есть же уже хорошо известное название- Чрезвычайная комиссия...
То офис президента,то спецкомиссия...реформаторы, фуле
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24.09.2021 11:23 Ответить
***, эти зебилы даже обосраться без ошибок не могут. Тянут руки по команде из вайбера, как мартышки дресированные.
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24.09.2021 11:25 Ответить
теперь этот малоросский п@ц за долю «малую» будет решать кто есть олигарх, а кто «порядочный человек»
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24.09.2021 11:29 Ответить
ну якщо правда що зеленим обіцяли по 100штук зелені за цей закон- то вони полюбасу мають його переголосувати! ібо бабок тада не відать
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24.09.2021 11:31 Ответить
Надо попросить Пятого Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, чтобы написал открытое письмо Зеленскому с наставлениями о том, как именно надо бороться с олигархами. У Петра Алексеевича Порошенко Пятого Президента Украины огромный практический опыт в этой борьбе, пусть надоумит болезного )))
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24.09.2021 11:33 Ответить
Порошенко внесут список и таким образом снимут с выборов.
Бубочка теперь выходит во 2 тур или с Бойко или с Юлей.
В обоих случаях за него проголосую даже Я...
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24.09.2021 11:43 Ответить
Успокойтесь, допустят Порошенко для выборов, наберет он свои 30% во 2 туре
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24.09.2021 12:33 Ответить
Дайте вгадаю кого першого внесуть в «олігархи»
Якусь бабу Валю яка молоком та сметаною на базарі торгує і недавно купила собі новенький кольоровий телевізор
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24.09.2021 12:17 Ответить
 
 