Украина готова к отопительному сезону, цены на газ расти не будут, - Шмыгаль

Цены на газ в Украине расти не будут. "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокомунэнерго трёхгодичный контракт по поставке газа.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов к правительству в ВРУ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, цены на газ не будут расти и Украина готова к отопительному сезону.

Шмыгаль уверен, что тарифы на тепло и горячую воду также не должны увеличиваться. Глава правительства напомнил, что эти тарифы формируют органы местного самоуправления.

"Это правильная мировая практика. Тяжело представить, что в Великобритании, Австрии или Канаде правительство устанавливало тарифы для каждого города или городка. Правильная формула - это когда правительство формирует стратегию и даёт местной власти инструменты эффективно ее реализовывать на практике. Именно так мы и сделали", - подчеркнул Шмыгаль.

"Чтобы органы местного самоуправления не повышали тарифы на тепло и горячую воду, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокомунэнерго трёхгодичный контракт по поставке газа", - добавил премьер-министр.

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