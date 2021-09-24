Украина готова к отопительному сезону, цены на газ расти не будут, - Шмыгаль
Цены на газ в Украине расти не будут. "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокомунэнерго трёхгодичный контракт по поставке газа.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов к правительству в ВРУ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, цены на газ не будут расти и Украина готова к отопительному сезону.
Шмыгаль уверен, что тарифы на тепло и горячую воду также не должны увеличиваться. Глава правительства напомнил, что эти тарифы формируют органы местного самоуправления.
"Это правильная мировая практика. Тяжело представить, что в Великобритании, Австрии или Канаде правительство устанавливало тарифы для каждого города или городка. Правильная формула - это когда правительство формирует стратегию и даёт местной власти инструменты эффективно ее реализовывать на практике. Именно так мы и сделали", - подчеркнул Шмыгаль.
"Чтобы органы местного самоуправления не повышали тарифы на тепло и горячую воду, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокомунэнерго трёхгодичный контракт по поставке газа", - добавил премьер-министр.
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То, что станциях нет угля - это фигня. Кизяками топить будут.
Шмыгаль молодца вобще. Сцыт в глаза зебилам не стесняясь:
- в ВСУ задолженности по ЗП под 3 ярда, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- на станциях нет угля, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- в бюджете постоянно увеличивающаяся дыра размером с Альфа-Центавру, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
"А про горячую воду и отопление - речи НЕ ШЛО".