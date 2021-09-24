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Новости Отопительный сезон
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Украина готова к отопительному сезону, цены на газ расти не будут, - Шмыгаль

Украина готова к отопительному сезону, цены на газ расти не будут, - Шмыгаль

Цены на газ в Украине расти не будут. "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокомунэнерго трёхгодичный контракт по поставке газа.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов к правительству в ВРУ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, цены на газ не будут расти и Украина готова к отопительному сезону.

Шмыгаль уверен, что тарифы на тепло и горячую воду также не должны увеличиваться. Глава правительства напомнил, что эти тарифы формируют органы местного самоуправления.

"Это правильная мировая практика. Тяжело представить, что в Великобритании, Австрии или Канаде правительство устанавливало тарифы для каждого города или городка. Правильная формула - это когда правительство формирует стратегию и даёт местной власти инструменты эффективно ее реализовывать на практике. Именно так мы и сделали", - подчеркнул Шмыгаль.

"Чтобы органы местного самоуправления не повышали тарифы на тепло и горячую воду, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокомунэнерго трёхгодичный контракт по поставке газа", - добавил премьер-министр.

Читайте: Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, - Чернышов

Автор: 

Газ (10223) отопительный сезон (529) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+4
Не турбуйся овечко, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

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24.09.2021 10:43
+4
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24.09.2021 10:44
+4
Тада.
То, что станциях нет угля - это фигня. Кизяками топить будут.

Шмыгаль молодца вобще. Сцыт в глаза зебилам не стесняясь:
- в ВСУ задолженности по ЗП под 3 ярда, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- на станциях нет угля, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- в бюджете постоянно увеличивающаяся дыра размером с Альфа-Центавру, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
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24.09.2021 10:44
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24.09.2021 10:40 Ответить
Не турбуйся овечко, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

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24.09.2021 10:43 Ответить
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24.09.2021 10:44 Ответить
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24.09.2021 10:44 Ответить
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24.09.2021 10:45 Ответить
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24.09.2021 10:45 Ответить
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24.09.2021 11:29 Ответить
....да конечно , отвечает народ и судорожно ищет альтернативу не подородавшему газу
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24.09.2021 10:42 Ответить
В лесу топором машешь?
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24.09.2021 10:43 Ответить
Не хочешь не слушай а врать не мешай.
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24.09.2021 10:42 Ответить
Украина готова, а вот за население я не готов сказать. Большинство не готово, во всяком случае есть признаки страха.
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24.09.2021 10:44 Ответить
Фігня. Перший раз завжди лячно. А як замерзнеш, то вже потім все пофіг
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24.09.2021 11:14 Ответить
Тада.
То, что станциях нет угля - это фигня. Кизяками топить будут.

Шмыгаль молодца вобще. Сцыт в глаза зебилам не стесняясь:
- в ВСУ задолженности по ЗП под 3 ярда, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- на станциях нет угля, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- в бюджете постоянно увеличивающаяся дыра размером с Альфа-Центавру, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
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24.09.2021 10:44 Ответить
Интересно как .а у нас теплосеть уже объявила о подорожании на 40% для людей и на 100% для юридических
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24.09.2021 10:46 Ответить
"У нас" - это где?
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24.09.2021 10:47 Ответить
Гадаю, що в приміщенні Кабміна.
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24.09.2021 10:53 Ответить
Бердянск
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24.09.2021 22:47 Ответить
Себестоимость добычи украинского газа 1грн. Допустим добавить еще 10% навара и 20% ПДВ. Тоесть стоимость газа для украинцев должна стоить не более 1,5грн/куб. Так с какого х**** нам продают наш же газ по Конституции Украины, по Европейским ценам? То же самое касается електроенергии которая для украинцев должна стоить не более 50копеек/кВт.
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24.09.2021 10:47 Ответить
назад в совок, зеленое животное!
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24.09.2021 11:09 Ответить
Если бы Тимошенко не подняла бучу в Раде по поводу тарифов то эти засранцы и глазом не моргнули и подняли бы цену ( ведь народец молча хавает все что вытворяет зеленая погань), хотя и не факт что не подымут - им соврать что два пальца обоссать!!!!!
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24.09.2021 10:47 Ответить
Не свисти. Жулька первая тварь кто лоббирует всю жизнь повышение цен на газ и тарифов.
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24.09.2021 10:55 Ответить
Кацап, ти палишся. Казати в очі українцям відверту брехню - отримати по пиці навіть від порохоботів
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24.09.2021 11:10 Ответить
Пасть закрой, ватник. Я твою Жульку и ее делишки знаю еще с 90-х годов.
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24.09.2021 11:13 Ответить
Тобі про Юлю в Тамбові росказали?
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24.09.2021 11:15 Ответить
Идиот- так это на вечно!!!!! И говорить таким как ты что бы погуглили и узнали правду бесполезно!!!!!!
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24.09.2021 11:25 Ответить
Так і врожай зернових рекордний, але,****, ціни на хліб не знизилися, а навпаки.
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24.09.2021 10:52 Ответить
Шебелинское газовое междорождение в Харьковской области оьткрыто с 1950 года,суммарные ресурсы Шебелинки превышают 100 миллиардов кубов газа...
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24.09.2021 10:56 Ответить
Після рукожопо-фейкового замаху на шифера Зєля боїться зі Штатів повертатись в Україну. Ось шмигаль і завів шарманку про "в Багдаді все спокійно"
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24.09.2021 11:06 Ответить
и сразу уточняю:
"А про горячую воду и отопление - речи НЕ ШЛО".
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24.09.2021 11:12 Ответить
 
 