Россия шантажирует Европу ценами на газ для запуска "Северного потока - 2".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов к правительству в ВРУ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, "Газпром" развязал эту войну для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного Потока - 2", а ситуация с ценой на газ в Европе - это "энергетическая война", начатая Россией

Шмыгаль подчеркнул, что цена на газ в Европе составляет больше 25 гривен за метр кубический в пересчете.

"Еще летом этого года мы понимали, какие риски несут такие действия страны-агрессора. И для того,чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, и чтобы защитить людей от колебаний цен на газ, мы обязали все газоснабжающие компании внедрить годичный продукт и автоматически перевести на него всех потребителей. Поэтому с 1 мая цена на газ, например, "Нафтогаза" составляет 7 гривен 96 копеек за метр кубический газа вместе с НДС. Эта цена остается неизменной в октябре, январе, февраля - на протяжении всего отопительного сезона", - объяснил глава правительства.

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