Концентрация штамма "Дельта" в организме в тысячи раз больше, чем других штаммов, - врач

Концентрация штамма коронавируса "Дельта" в верхних дыхательных путях и крови в тысячи раз больше, чем других штаммов.

Об этом в эфире Суспільне Поділля рассказал и.о. гендиректора госучреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Николай Габрикевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дельта-штамм характеризуется тем, что у него инкубационный период меньше наполовину, в среднем от 3 до 7 дней. У пациентов заболевание проходит тяжелее. Если апеллировать к исследованиям, то в верхних дыхательных путях его в тысячи раз больше, чем того вируса, который был еще год назад. В крови его тоже в тысячу раз больше", - отметил Габрикевич.

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По его словам, на Хмельнитчине в настоящее время преобладает штамм коронавируса "Дельта".

"У нас среди тех, кто лечится в стационаре, случаются единицы привитых. Я был в больнице Каменец-Подольского, где из 100 больных находился только один человек, который был привит и только одной дозой. Практически среди больных в тяжелом состоянии ни одного привитого нет", - добавил Габрикевич.

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На Хмельнитчине с начала пандемии лабораторно подтвердили 93 997 случаев COVID-19, 88 828 человек выздоровели, 1 982 - умерли.