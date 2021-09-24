РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11003 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 236 39

Концентрация штамма "Дельта" в организме в тысячи раз больше, чем других штаммов, - врач

Концентрация штамма

Концентрация штамма коронавируса "Дельта" в верхних дыхательных путях и крови в тысячи раз больше, чем других штаммов.

Об этом в эфире Суспільне Поділля рассказал и.о. гендиректора госучреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Николай Габрикевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дельта-штамм характеризуется тем, что у него инкубационный период меньше наполовину, в среднем от 3 до 7 дней. У пациентов заболевание проходит тяжелее. Если апеллировать к исследованиям, то в верхних дыхательных путях его в тысячи раз больше, чем того вируса, который был еще год назад. В крови его тоже в тысячу раз больше", - отметил Габрикевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные от COVID-19 должны носить маску, поскольку могут инфицировать невакцинированных, - Ляшко

По его словам, на Хмельнитчине в настоящее время преобладает штамм коронавируса "Дельта".

"У нас среди тех, кто лечится в стационаре, случаются единицы привитых. Я был в больнице Каменец-Подольского, где из 100 больных находился только один человек, который был привит и только одной дозой. Практически среди больных в тяжелом состоянии ни одного привитого нет", - добавил Габрикевич.

Также читайте: У 99% детей, госпитализированных с коронавирусом на Харьковщине - Delta-штамм, - ОГА

На Хмельнитчине с начала пандемии лабораторно подтвердили 93 997 случаев COVID-19, 88 828 человек выздоровели, 1 982 - умерли.

карантин (16729) Хмельнитчина (896) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Ладно еще бы сказал в тысячу. тысяча = 1000 конкретное число. Но нет, нада сказать в "тысячи", что бы дупла вакцЫнаторов сжались еще сильнее, шо и иголка не пролезет Давайте больше нагнетать истерию, шоб люди боялись, паниковали и у них снижался иммунитет...
показать весь комментарий
24.09.2021 11:31
+7
В тысячи, в десятки тысяч, а то и в миллионы
показать весь комментарий
24.09.2021 11:25
+5
Миллионы на следующий год. Зачем эти спойлеры? Не отнимай хлеб у габрикевичей
показать весь комментарий
24.09.2021 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В тысячи, в десятки тысяч, а то и в миллионы
показать весь комментарий
24.09.2021 11:25 Ответить
Миллионы на следующий год. Зачем эти спойлеры? Не отнимай хлеб у габрикевичей
показать весь комментарий
24.09.2021 11:30 Ответить
у всякого живого есть апогей развития у вируса Ковид это штамм Дельта это ответ вируса на прививки попытка дать большее но как все живое на пределе и сверх пределах своих возможностей живое долго не живет погибает похоже вирус штамм Дельта это апогей Ковида после чего он начнет резко сокращать свои возможности превратившись в штам ковидного гриппа ветрянки или что то подобное.. по памяти он будет давать 10-50 смертей в год на всю планету а массово 99,9999% будет приходить в виде ринита насморка кашля сухого плеврита ОРЗ ОРВИ или грип живота... вопрос загадка что будет с теми кто вакцинировался... не станет ли вакцина ловушкой и не потребуется ли им до конца жития делать прививку- потому что для них любой пустячек в виде ОРВИ может стать смертельным..гипертрофированным...???
показать весь комментарий
24.09.2021 12:08 Ответить
Штамм дельта обнаружили в Индии в конце 2020 года, а первые вакцины в Индии начали вводить с середины января 2021. Так что вместо этой выдумки "это штамм Дельта это ответ вируса на прививки " срочно придумуй другую, например, это ковид - вирус-Нострадамус.
показать весь комментарий
24.09.2021 14:02 Ответить
так поначалу на "дельту" можно списывать обычную пневмонию, а потом уже и мор от прививок

так что идиотами других не считай
показать весь комментарий
24.09.2021 18:06 Ответить
Я и не считаю. Ты даже до идиота еще не дорос.
показать весь комментарий
24.09.2021 20:42 Ответить
твое пустопорожнее мнение никого не интересует
показать весь комментарий
24.09.2021 21:00 Ответить
Ладно еще бы сказал в тысячу. тысяча = 1000 конкретное число. Но нет, нада сказать в "тысячи", что бы дупла вакцЫнаторов сжались еще сильнее, шо и иголка не пролезет Давайте больше нагнетать истерию, шоб люди боялись, паниковали и у них снижался иммунитет...
показать весь комментарий
24.09.2021 11:31 Ответить
И совсем не "случайным образом". А "таким как нада" для "правильной" статистики. Вся статистика - на "говнотестах". А если медработник, то результат на 99% отрицательный. Там же компенсацию платить нужно. У меня жена медработник. В сентябре прошлого года переболело у них всё реанимационное отделение с коронавирусными больными. У жены были классические симптомы с потерей вкуса и обоняния (у остальных не знаю). Три раза тест сдавала. Три!!! Угадайте результат.
показать весь комментарий
24.09.2021 12:20 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 11:30 Ответить
Треба вакцінуватись. Скоріше за все перехворіють майже усі. Не вбережетесь. Але вакцина дає шанс жити. І хто ви, антивакцінатори після цього.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:55 Ответить
Укололся? Угомонись.
показать весь комментарий
24.09.2021 12:01 Ответить
Концентрація вірусу така, що тканини організму самі перетворюються на вірус!!!
показать весь комментарий
24.09.2021 12:24 Ответить
в заголовке - врач, в статье - и.о. гендиректора госучреждения
показать весь комментарий
24.09.2021 13:04 Ответить
Жлобам - море по колено. А вирусы - это выдумки вонючих интеллигентов. У них 2+2 всегда 4, а у жлобиков 2+2 = как хочеца.
показать весь комментарий
24.09.2021 13:47 Ответить
Самые подлые антивакцинаторы, это те которые втихаря завакцинировались.
показать весь комментарий
24.09.2021 13:49 Ответить
самые подлые проваксы - это те, кто никогда не уколется
показать весь комментарий
24.09.2021 18:04 Ответить
а что уже кто то выделил короновирус? или я что то пропустил?)))
показать весь комментарий
24.09.2021 15:30 Ответить
Я далекий от медицины человек, но предпочитаю верить фактам, а не выдумкам. Факты: штамп"Дельта" в Индии да привел к скачку заболеваемости, но, довольно быстро и заболеваемость и смертность упали до своих обычных средних значений, это при плохой медицине, панике т отсутствии организации.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:54 Ответить
там помог ивермектин
показать весь комментарий
24.09.2021 18:04 Ответить
Против чего помог ивермектин? Ты же сам писал:

"так поначалу на "дельту" можно списывать обычную пневмонию, а потом уже и мор от прививок"

Что,, успел переобуться в воздухе?
показать весь комментарий
24.09.2021 20:46 Ответить
Против развития у больных цитокиновых штормов.

Фармакодинамика
Оказывает противовоспалительное действие путем подавления выработки воспалительных цитокинов, индуцированной липополисахаридами.
показать весь комментарий
24.09.2021 21:00 Ответить
Ты считаешь, что обычная пневмония вдруг стала приводить к смерти индусов, и только средство от глистов их спасло? На основании каких публикаций такие фантазии?
показать весь комментарий
24.09.2021 21:48 Ответить
https://ivmmeta.com/ https://ivmmeta.com/

показать весь комментарий
24.09.2021 21:49 Ответить
Публикация датирована сегодняшним днем, и Индия там только на карте.
Мимо кассы.
показать весь комментарий
24.09.2021 21:54 Ответить
Это всего лишь дата обновления, которые происходят на этом сайте каждый день.
Всего там 64 научных исследования. Все изучил уже?

Далее по практическому использованию.
https://ivmstatus.com/
Находишь в списке Индию с перечнем всех фактов.
показать весь комментарий
24.09.2021 22:36 Ответить
В первой же ссылке по Индии опровержение твоего вранья об "обычной пневмонии"
https://trialsitenews.com/icmr-includes-ivermectin-for-covid-19-indication-in-national-list-of-essential-medicines/ The NLEM list goes back a number of years yet takes on a new imperative given health and economic suffering caused by COVID-19. The toll of the pandemic has been hard on the Indian population thus the Indian Council of Medical Research (ICMR)-the apex biomedical research body of India and one of the oldest and largest medical research institutes in the world-has been eying price controls as a means of providing patient relief.
показать весь комментарий
24.09.2021 22:56 Ответить
Да я и не ждал. что ты из всего контекста не будешь вырывать то, что тебе удобно)
Такое себе опровержение, если честно)
показать весь комментарий
24.09.2021 23:54 Ответить
Так буквально одним постом ниже ты снова продвигаешь тезис, что в Индии была "обычная пневмония". А здесь рассказываешь о новом эффективном средстве от ковида. Самому не противно или деньги не пахнут?
показать весь комментарий
25.09.2021 09:47 Ответить
что значит "вдруг стала"? всегда приводила и будет приводить
что значит "обычная"? а так, от которой в 2019 году умерло несколько миллионов на планете, обычная или нет?
показать весь комментарий
24.09.2021 21:50 Ответить
и с чего ты решил что это ТОЛЬКО средство от глистов? его и ранее использовали, как противовоспалительное
показать весь комментарий
24.09.2021 21:51 Ответить
Не перевирай. Моя фраза "и только средство от глистов их спасло" вовсе не означает "средство только от глистов".
показать весь комментарий
24.09.2021 21:57 Ответить
 
 