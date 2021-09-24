Концентрация штамма "Дельта" в организме в тысячи раз больше, чем других штаммов, - врач
Концентрация штамма коронавируса "Дельта" в верхних дыхательных путях и крови в тысячи раз больше, чем других штаммов.
Об этом в эфире Суспільне Поділля рассказал и.о. гендиректора госучреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Николай Габрикевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дельта-штамм характеризуется тем, что у него инкубационный период меньше наполовину, в среднем от 3 до 7 дней. У пациентов заболевание проходит тяжелее. Если апеллировать к исследованиям, то в верхних дыхательных путях его в тысячи раз больше, чем того вируса, который был еще год назад. В крови его тоже в тысячу раз больше", - отметил Габрикевич.
По его словам, на Хмельнитчине в настоящее время преобладает штамм коронавируса "Дельта".
"У нас среди тех, кто лечится в стационаре, случаются единицы привитых. Я был в больнице Каменец-Подольского, где из 100 больных находился только один человек, который был привит и только одной дозой. Практически среди больных в тяжелом состоянии ни одного привитого нет", - добавил Габрикевич.
На Хмельнитчине с начала пандемии лабораторно подтвердили 93 997 случаев COVID-19, 88 828 человек выздоровели, 1 982 - умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так что идиотами других не считай
"так поначалу на "дельту" можно списывать обычную пневмонию, а потом уже и мор от прививок"
Что,, успел переобуться в воздухе?
Фармакодинамика
Оказывает противовоспалительное действие путем подавления выработки воспалительных цитокинов, индуцированной липополисахаридами.
Мимо кассы.
Всего там 64 научных исследования. Все изучил уже?
Далее по практическому использованию.
https://ivmstatus.com/
Находишь в списке Индию с перечнем всех фактов.
https://trialsitenews.com/icmr-includes-ivermectin-for-covid-19-indication-in-national-list-of-essential-medicines/ The NLEM list goes back a number of years yet takes on a new imperative given health and economic suffering caused by COVID-19. The toll of the pandemic has been hard on the Indian population thus the Indian Council of Medical Research (ICMR)-the apex biomedical research body of India and one of the oldest and largest medical research institutes in the world-has been eying price controls as a means of providing patient relief.
Такое себе опровержение, если честно)
что значит "обычная"? а так, от которой в 2019 году умерло несколько миллионов на планете, обычная или нет?