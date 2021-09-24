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Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк, - Шмыгаль

Информация о задолженности перед военнослужащими по

Премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что по выплате "боевых" нет задолженности.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не существует никаких задолженностей по "боевым", - акцентировал премьер.

По словам премьера информация о том, что такая задолженность существует это "фейки", которые распространяют СМИ.

Вместе с тем он признал, что существует текущая задолженность по выплатам "оздоровительных".

"Принятый за основу в первом чтении законопроект об изменениях в Госбюджет решает все вопросы, даже по текущим задолженностям по этим выплатам на "оздоровительные", - добавил глава правительства.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.

Комментируя эту информацию премьер Шмыгаль заверил, что задолженности по выплатам военнослужащим нет.

После этого омбудмен Людмила Денисова заявила, что задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено.

Тогда Минобороны пообещало уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам.

Автор: 

армия (8493) ВР (29229) госбюджет (1186) задолженность (221) военнослужащие (6110) ВСУ (6553) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+13
Фейк это то, что в Украине больше нету власти у олигархов, а задолженность это не фейк...
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24.09.2021 11:28
+7
Ему хоть ссы в глаза, а ему всё Божья роса, сори. А с военными пообщаться и соответствующие форумы и чатики почитать никак?...
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24.09.2021 11:28
+5
Фейк это зеленое правительство и президент-наркоман.
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24.09.2021 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Ему хоть ссы в глаза, а ему всё Божья роса, сори. А с военными пообщаться и соответствующие форумы и чатики почитать никак?...
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24.09.2021 11:28 Ответить
Фейк это то, что в Украине больше нету власти у олигархов, а задолженность это не фейк...
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24.09.2021 11:28 Ответить
шмыгаль, такой шмыгаль... как и все там
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24.09.2021 11:29 Ответить
Таке нахабеня!
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24.09.2021 11:29 Ответить
та вже кажіть що то парахаботіки видумали щоб найсмелішого Зе оббріхати
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24.09.2021 11:29 Ответить
Якщо АТО/ООС це курорт то це не бойові, а оздоровчі.
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24.09.2021 11:30 Ответить
Фейк это зеленое правительство и президент-наркоман.
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24.09.2021 11:35 Ответить
Фейк - это премьер министр шмыгаль!
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24.09.2021 11:42 Ответить
Шмылагь-шлеппер!
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24.09.2021 11:43 Ответить
Он сам и его ЗЕблики - самый большой фейк.
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24.09.2021 11:49 Ответить
шмыгаль родился большим фейком своих родителей.
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24.09.2021 12:01 Ответить
У вас довбней операція по вагнерівцям теж була фейком
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24.09.2021 12:12 Ответить
Шмыргаль,что такое фейк? У нормальных людей ,имеется запас слов,тем более на гос.службе! Убогие зедебилы.
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24.09.2021 12:28 Ответить
Если постоянно врать, придет такое время, когда нужно будет сказать правду. Однако, о чудо, никто тебе не поверит, Шмига....
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24.09.2021 13:04 Ответить
Уже были у Украины любые правительства и президенты, но такого цинизма и лжи еще не было.
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24.09.2021 13:15 Ответить
А Таран визнав заборгованість, і обіцяв до листопада погасити. Хоча зелені скажуть, що діє "перемиря". То про які бойові може йти мова?
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24.09.2021 13:26 Ответить
 
 