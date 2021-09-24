Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что по выплате "боевых" нет задолженности.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не существует никаких задолженностей по "боевым", - акцентировал премьер.

По словам премьера информация о том, что такая задолженность существует это "фейки", которые распространяют СМИ.

Вместе с тем он признал, что существует текущая задолженность по выплатам "оздоровительных".

"Принятый за основу в первом чтении законопроект об изменениях в Госбюджет решает все вопросы, даже по текущим задолженностям по этим выплатам на "оздоровительные", - добавил глава правительства.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.

Комментируя эту информацию премьер Шмыгаль заверил, что задолженности по выплатам военнослужащим нет.

После этого омбудмен Людмила Денисова заявила, что задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено.

Тогда Минобороны пообещало уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам.