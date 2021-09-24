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Международные медиахолдинги могут зайти в Украину после принятия закона об олигархах, - Малюська

Международные медиахолдинги могут зайти в Украину после принятия закона об олигархах, - Малюська

После принятия закона об олигархах международные медиахолдинги могут зайти на украинский рынок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Денис Малюська написал в комментариях к своему посту в Facebook.

"Расчет … - что зайдут международные медиахолдинги или кто-то подобный, и они не должны бояться последствий", - говорится в сообщении.

По его словам, правки, внесенные при доработке закона об олигархах, создают основу для продажи медиа-активов бизнесменами, желающими избежать статуса олигархов, международным медиахолдингам по рыночной цене.

"Проблема поиска покупателя на актив: покупатель практически автоматом становился олигархом, а потому по нормальной цене никто бы не купил, только с огромным дисконтом, что вело бы к обвинениям в экспроприации и потенциальной обязанности компенсации ущерба", - добавил Малюська.

Читайте: Принятый закон против олигархов по сути является антимонопольным, - Малюська

Автор: 

олигарх (1027) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+12
У дебильных министров - дебильные рассуждения.
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24.09.2021 11:30
+11
Ты скажи еще, что и Коломойский останется без работы. И Мосийчук. Вот она первая без работы останется. Ты в каом мире живешь? Коломойский вернулся сюда, чтобы забрать у тебя все, а не для того, чтобы остаться без работы. Пока живут на свете дураки, Дубинским нечего беспокоится.
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24.09.2021 11:46
+9
"После принятия закона об олигархах международные медиахолдинги могут зайти на украинский рынок " - но тут их будут ждать в засаде инвестиционные няни
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24.09.2021 11:36
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У дебильных министров - дебильные рассуждения.
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24.09.2021 11:30 Ответить
Это хений мысли, золотой фонд Зе шоблы. Ну только депил Милованов круче.
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24.09.2021 11:32 Ответить
Нарешті говножурналісти перестануть отримувати десятки тисяч доларів зарплатні за брехню в інтересах олігархів!
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24.09.2021 11:34 Ответить
с чего такие выводы ?
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24.09.2021 11:38 Ответить
ЗМІ будуть продані іноземним медіахолдингам, а там не прийнято платити мільйони журналістам за обсерання якогось чиновника чи політика і взагалі там є такі поняття як стандарти журналістики. І всі говножурналісти типу Дубінського лишаться без роботи!
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24.09.2021 11:40 Ответить
Ты скажи еще, что и Коломойский останется без работы. И Мосийчук. Вот она первая без работы останется. Ты в каом мире живешь? Коломойский вернулся сюда, чтобы забрать у тебя все, а не для того, чтобы остаться без работы. Пока живут на свете дураки, Дубинским нечего беспокоится.
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24.09.2021 11:46 Ответить
Ни один нормальный иностранный инвестор не зайдет на территорию, залитую зеленым веществом. Единственный иностранный инвестор, который смело зайдет для покупки каналов это рабсея.
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24.09.2021 11:47 Ответить
да конечно . а слыхал ли о таком явлении как лобби . чем занимаются люди и какими методами это делают
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24.09.2021 11:49 Ответить
Міжнародна компанія ;Грін Філмс; нормас буде?
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24.09.2021 12:03 Ответить
У нас тут як в містечку вже свої божевільні є:Ігор і Ваня.
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24.09.2021 12:29 Ответить
Ну уж чтоб совсем закрепить внешнее управление и влияние?!
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24.09.2021 11:30 Ответить
Такой бред городит! Даже после импичмента, инвестиции в Украину пойдут не сразу.
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24.09.2021 11:31 Ответить
А могут послать
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24.09.2021 11:34 Ответить
А як цей праффесіонал від юриспруденції не помітив протиріч у правках до антиолігархічного закону? Ще й дифірамби йому співав. Боже, які ж вони убогі😠
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24.09.2021 11:35 Ответить
Согласен, от кого, а от министра юстиции меньше всего ожидаешь похвалы в адрес этого полуграмотного закона. Но, впрочем, зелёные министры известны своей невероятной компетентностью в любьой отрасли.
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24.09.2021 13:03 Ответить
"После принятия закона об олигархах международные медиахолдинги могут зайти на украинский рынок " - но тут их будут ждать в засаде инвестиционные няни
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24.09.2021 11:36 Ответить
Ага, росия-1 и ртр зайдут. Акакаяразница?
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24.09.2021 11:37 Ответить
хочу "Раша сюдей"
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24.09.2021 11:39 Ответить
Малюська, ти геть дурний чи тільки прикидуешьсяґ? Який дурень принесе свої гроші в державу, якою керує клоун-ідіот, та ще й кукарікає про інвест-няні? Я думав, що у нас тілька бубочка такий пришиблений, шо разом з Ленкою висаджуе мільярд дерев за рік і кукарікає, що дороги в Україні кращі ніж в Нью-Йоркі.
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24.09.2021 11:44 Ответить
Клоун то таке але в країні повністю відсутні суди-ось в чому проблема. Коли судами в країні керує якийсь пітар з країни агресора ніхто не буде вкладати.
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24.09.2021 12:31 Ответить
Честно говоря, международным медиахолдингам надо было заходить лет эдак 15 назад, году в 2005, во время первых жалких и смешных попыток реформ, однако ведь никому из наших тогдашних Хреформаторов этого было не надо. А сегодня Интернет захватил мир и некоторые блогеры имеют миллионные аудитории и народ сам делает контент в соцсетях. Поэтому время ушло
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24.09.2021 11:47 Ответить
Ага бегут уже. Няни встречайте! ОНИ ТАМ ВСЕ БЕЗ МОЗГОВ?
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24.09.2021 11:47 Ответить
всі
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24.09.2021 11:50 Ответить
а до дебильного закона ну совсем не могли зайти.
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24.09.2021 11:52 Ответить
да ты прав, могут зайти. Россия-1, НТВ, РТР и другие международные холдинги
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24.09.2021 11:57 Ответить
Иностранные медиахолдинги могут зайти в Украину, а могут и НЕ зайти. Главное для зебилов - перднуть в ленте новостей
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24.09.2021 11:58 Ответить
Російські зайдуть і так, взагалі можете нічого не приймати.
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24.09.2021 12:07 Ответить
А нащо купляти медіа, якщо створити з нуля дешевше?
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24.09.2021 12:18 Ответить
Міжнародні медіа холдинги можуть зайти на ринок України і без закону про олігархів, але чомусь не заходять. Напевне справа в тому що у нас не захищені інвестиції і право власності? Он люди вклали гроші в зелену енергетику, а держава тепер не хоче платити. Чи наприклад в Одеській області француз взяв землю в оренду і почав вирощувати виноград і лити вино. Люди в яких він взяв в оренду землю пішли і повикорчовували йому всі виноградники. Хтось поніс відповідальність чи відшкодував збитки? НІ. Я вже не кажу про рейдерські захоплення коли поліція просто наблюдає і не заважає рейдерам.
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24.09.2021 12:25 Ответить
Олигархи - это что... У нас есть еще и монополии... И отсутствие антимонопольного законодательства. Комитет есть, но он не работает - устроились, не работают, но деньги получают... Ниразу после 2014 года, повышение тарифов не согласовывалось АМК.
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24.09.2021 12:44 Ответить
Ну так у нас, как Вы правильно заметили, есть не только монополии, но даже антимонопольный комитет, который вроде как должен их контролировать, но почему-то не контролирует. У нас есть достаточно неплохие законы, но беда в том, что они или не работают совсем или работают избирательно. Наша беда в том, что законы в массе своей или не выполняются или выполняются избирательно.
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24.09.2021 12:49 Ответить
Але ж ковбасить цього фріка!
От цікаво: галаперидол на нього вже не діє? Якщо так, то біда...
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24.09.2021 12:46 Ответить
а может олигарх просто оформит актив на подставное лицо (если ещё не оформил)
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24.09.2021 12:58 Ответить
Однажды в студеную зимюю пору
Я из лесу вышел и снова зашел.(с)
На фига им сдались эти фрикции, зашел, вышел, зашел, вышел...
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24.09.2021 13:08 Ответить
ну правильно. Були власники каналів олігархи, а стануть якісь незрозумілі фірми-прокладки з Панами! ХАХАХАХАХ
Ось і відбудеться "вхід" міжнародних медіахолдингів в Україну...
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24.09.2021 13:23 Ответить
Так за законом олігарх - громадянин України. А Беня громадянин Ізраілю, значить не олігарх.
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24.09.2021 13:28 Ответить
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24.09.2021 13:35 Ответить
 
 