Международные медиахолдинги могут зайти в Украину после принятия закона об олигархах, - Малюська
После принятия закона об олигархах международные медиахолдинги могут зайти на украинский рынок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минюста Денис Малюська написал в комментариях к своему посту в Facebook.
"Расчет … - что зайдут международные медиахолдинги или кто-то подобный, и они не должны бояться последствий", - говорится в сообщении.
По его словам, правки, внесенные при доработке закона об олигархах, создают основу для продажи медиа-активов бизнесменами, желающими избежать статуса олигархов, международным медиахолдингам по рыночной цене.
"Проблема поиска покупателя на актив: покупатель практически автоматом становился олигархом, а потому по нормальной цене никто бы не купил, только с огромным дисконтом, что вело бы к обвинениям в экспроприации и потенциальной обязанности компенсации ущерба", - добавил Малюська.
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