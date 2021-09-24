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"Слуга народа" думает, что делать с принятым законом об олигархах после обнаружения в нем ошибок, - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" проводит консультации, что делать с принятым вчера законом об олигархах.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

"Или мы отдадим его (закон об олигархах. – Ред.) на подпись президенту в нынешнем виде, а потом внесем изменения, или все же воспользуемся ст. 131 Регламента", - подчеркнул он и добавил, что сегодня фракция "СН" определится в этом вопросе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов"

По мнению нардепа, все видели, что оппозиция вчера сделала все возможное, чтобы была допущена ошибка во время принятия закона.

"Безусловно, мы не снимаем с себя вину. Я признался, что сам виноват, что такая ошибка была. Я с себя такую политическую ответственность не снимаю, как и со своих коллег. Но я обращаю ваше внимание, что оппозиция сделал все возможное, чтобы таких ошибок было как можно больше", - пояснил он.

Комментируя заявление спикера ВР Дмитрия Разумкова, который поблагодарил коллег за принятие его правки к законопроекту, политик заявил: "Я думаю, что у спикера всегда было классное чувство юмора". Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, считает ли он комментарий Разумкова шуткой, Гетманцев сказал: "Я думаю это такой изысканный троллинг".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах будут переголосовывать, в нем есть юридические ошибки, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

ВР (29229) олигарх (1027) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+60
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24.09.2021 11:41
+52
Это ж их кредо. Сначала делать, а потом думать.
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24.09.2021 11:35
+51
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24.09.2021 11:38
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Зебилы наголосили такое, что сами не знают, что с этой фигней делать. Срочно всех в Трускавец, лечить мозги.
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24.09.2021 13:25 Ответить
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24.09.2021 13:26 Ответить
*Слуги* думают что теперь делать с ошибками когда уже закон принят! В школе надо было учится второгодники хреновы, заочники-вечерники расплодившихся академий и университетов, вчерашних техникумов что!
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24.09.2021 13:52 Ответить
Вот за что я больше всего не могу терпеть эпоху ГринПоца, так это за ее унылое однообразие...

Раньше ж мы как жили? Весело!

- Порошенко напился.

- Порошенко сбил шапку с девочки.

- Порошенко выжрал борщ у семьи военного.

- Порошенко убил своего брата. И съел!

- Порошенко сбежал.

- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.

А теперь, что?

Каждый день одно и то же:

- Зеленский обосрался.

- Зеленский обосрался.

- Зеленский обосрался.

- Зеленский обосрался. --- (c)
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24.09.2021 14:19 Ответить
Я бы написал "Зеленский обосрался. И как всегда из-за Порошенко"...
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24.09.2021 16:59 Ответить
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24.09.2021 15:21 Ответить
Взрослый ответственный человек, если виноват подает в отставку и уходит с должности. Мелочная душонка (тушенка?), интриган и подлец Гетманцев уходить и не собирается, даже если из-за его "реформ" будут гибнуть люди.
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24.09.2021 16:37 Ответить
Вся их партия одна сплошная ошибка.
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24.09.2021 17:15 Ответить
ну як же так, сама Агрохімія проповідувала, що "караул устал", а тут такі ляпи. До комори пустили якесь НЗК, шось там прогаласували, ще і уже думають, а що далі. Одним словом не писали, не читали і не відали грішні душі, що з того вийшло. Товстий гарбуз не відає як запустити "техніко-юридичні правки" ну просто як колгоспні юристи за звітних зборах мали на увазі одне а в пилу боротьби постановили рахувати центнери аж по сто кг.Перестаньте самі себе гвалтувати
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24.09.2021 17:38 Ответить
​А якщо у олігарха науково-популярний телеканал, про пандочок і лисичок, його також "к нахтю"? Зелений закон про це мовчить?
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24.09.2021 17:54 Ответить
це ви про той науково-популярний де "Ліса-Аліса" веде "право на вдаву"?
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24.09.2021 18:47 Ответить
"право до вдаву"..
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24.09.2021 18:48 Ответить
Цей Гетьманцев, судячи з фото, чи днями та ночами напрацьовує нормативну базу на благо держбюджету, чи просто з бодуна...
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24.09.2021 18:43 Ответить
Дебил.
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24.09.2021 18:52 Ответить
Не думать а пригать надо
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24.09.2021 20:59 Ответить
... опять наступили на какшку? То вагнерцы, Чаус, то шоферюги... и вот нате "неграмашно" прописали "своимвсёврагамзакон"
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24.09.2021 21:29 Ответить
Как там у классика - За ошибки нужно платить кровью. Сестра, сделай музыку погромче.
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24.09.2021 22:49 Ответить
Какая отвратительная рожа (с)

Зеленые сопли -СН, нужно гнать за поребрик, пока они нас всех не загнали в Диктатуру!
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24.09.2021 23:17 Ответить
"СН" выгнать из ВР! Всех без разбору! И опять провести выборы! Это ж надо так обосраться! Пополучали деньги в конвертиках и приняли закон не читая. Зелёные бабуины!
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24.09.2021 23:24 Ответить
Ну да ! Стиль дуркецал! Сначала всраться, а потом думать, шоб не пахло...
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24.09.2021 23:32 Ответить
Так їм же говорили- від вас несе лайном, ви серете у штані. Вони ж горлопанили, що нє, ви все брешете, аж поки те лайно зі штани на білий світ не випало.
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25.09.2021 08:38 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3680790.html ЗЕлений дебіл не здатен робити висновки. І це є добре)

Зеленський пішов на загострення, і це добре.
Той випадок, коли краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Та сама дорога, якою ми вже раз пройшлися, долаючи пеньки Януковича. Тепер от знову.
Складно сказати, куди вони поспішають. Здавалося б, у вас чудово виходить стагнація, ще два роки точно протягнете. Чи ні? Невже вони не ймуть віри власній соціології, не вірять у двократний відрив Вови від Порошенка? А чому так, хороша соціологія, переконлива.
(Наступний абзац хотіла почати зі слів «Зеленський так і не зрозумів…», але вчасно зупинила себе. Дійсно, це смішно.)
Люди, які стоять за Зеленським, так і не зрозуміли, що їм протистоїть не Порошенко. Їм протистоїть активна, динамічна, розумна група, яка на хвилиночку нараховує кілька мільйонів членів. Всередині цієї групи відбуваються різні процеси, утворюються ситуативні союзи, симпатії та антипатії. Вони між собою сваряться, миряться, обзиваються на фейсбуці й навіть малюють одне на одного карикатури.
До пори до часу.
Відмінною рисою цієї групи є те, що вони мають власне бачення України. І ця Україна належить до Європи, є цивілізованою та демократичною країною, у якій вони працюють, вчать своїх дітей, мотлошать ворогів та зустрічають старість. Це так у загальних рисах.
Відмінність нашої опозиції від запоребрика полягає у тому, що наші мають ідею у голові, а значить є ідейними. А ідейні маси обезголовити неможливо, політика висмикування лідерів дає прямо протилежний результат.
Ви арештовуєте одних з надією, що другі присядуть під лавкою, а на виході отримуєте і тих, і цих, і ще оцих у себе вдома, у дуже роздратованому настрої. Хто не вірить - запитайте у пеньків Януковича.
Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.
Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?
Ну спробуйте викинути Пороха з політики.
Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів.
Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих.
Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.
У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, то хто ми такі, щоб йому заважати?
Тамара Горіха Зерня
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24.09.2021 23:59 Ответить
Головна помилка це ви, дуріщи.
Навмисне вписали туди помилки, щоб себе захистити.
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25.09.2021 08:36 Ответить
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