"Слуга народа" думает, что делать с принятым законом об олигархах после обнаружения в нем ошибок, - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" проводит консультации, что делать с принятым вчера законом об олигархах.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

"Или мы отдадим его (закон об олигархах. – Ред.) на подпись президенту в нынешнем виде, а потом внесем изменения, или все же воспользуемся ст. 131 Регламента", - подчеркнул он и добавил, что сегодня фракция "СН" определится в этом вопросе.

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По мнению нардепа, все видели, что оппозиция вчера сделала все возможное, чтобы была допущена ошибка во время принятия закона.

"Безусловно, мы не снимаем с себя вину. Я признался, что сам виноват, что такая ошибка была. Я с себя такую политическую ответственность не снимаю, как и со своих коллег. Но я обращаю ваше внимание, что оппозиция сделал все возможное, чтобы таких ошибок было как можно больше", - пояснил он.

Комментируя заявление спикера ВР Дмитрия Разумкова, который поблагодарил коллег за принятие его правки к законопроекту, политик заявил: "Я думаю, что у спикера всегда было классное чувство юмора". Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, считает ли он комментарий Разумкова шуткой, Гетманцев сказал: "Я думаю это такой изысканный троллинг".

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Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".