Закон об олигархах существенно отдаляет Украину от НАТО и ЕС, - экс-глава МИД Климкин
Принятый Верховной Радой Украины закон "об олигархах" отдалит Киев от ЕС и НАТО.
Об эом на своей странице в Facebook написал экс-глава украинского МИД Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Принятие сегодня (23 сентября. - Ред.) "антиолигархического" закона отдаляет нас от ЕС и НАТО. И довольно существенно. Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. Мы не первые, кто с ними борется. Американцы приняли закон Шермана еще в конце 19 века. И он был направлен на устранение их монопольного влияния. Такое решение, конечно, никак не могли приниматься без американской судебной системы", - написал он.
Однако, по словам Климкина, принятый закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшение судебной системы, ни борьбу с коррупцией, ни эффективную работу регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы к ним, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего.
"Обратите внимание, что именно этого хотят от нас ЕС и НАТО. Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах, мы вперед с нашей европейской и евроатлантической интеграцией не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает. Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров", - считает экс-глава МИД.
"То есть смысл этого закона - поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". И это тоже будет отдалять нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений. А "ручник" еще никогда эффективно не сработал. За исключением одного очень известного примера: это путинская Россия. Там российский режим сделал олигархов своей частью. Все они ходят по команде, а о СМИ и говорить нечего. Очевидно, что в Украине такая модель невозможна и, надеюсь, для сегодняшней власти не желательна. А с нашими западными партнерами теперь появилась еще одна непростая тема для обсуждения. Хотя они, скорее всего, ничего и не скажут: просто будут улыбаться", - резюмировал Климкин.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.
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И этот - мальдивец.
старик(с)...)))
P.S. Кто из них кто, я не в курсе.
Так що нарід в захваті.
2. Вся репрессивная система - в руках зебилья
3. Вся законодательная система - в руках зебилья
Ставьте крест на евроинтеграции. И готовьтесь к тому, что происходит в России. Вам нравится, зебилье, когда вас бьют, так вас таки будут бить.
Созданный "новый" имидж Зё с чутким содействием дерьИмака подразумевает именно эту цель
Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.
А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.
А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
А за одно і їхніх підлабузників........ разом із виводками.
Судами, самое позднее, нужно было заняться еще вначале 1990-х. при президенте бывшем секретаре ЦК КПУ по идеологии Кравчуке, но тогда вначале правили бал совки-коммунисты, и подсознательные проститутки Кремля (группа 239), а потом, вплоть до бегства Януковича, власть контролировали представители 5-й колонны, империалистическая мразь из переселенцев в Украину, выродков-мутантов и дегенератов (был локальный эпизод надежд, которые обманул дегенерат Ющенко).
Но последние 7,5 лет лет при очень относительном отстранении дерьма от власти (суды так и не тронули и дальше не трогают, продолжается отвратительный спектакль), ничего не сделано, чтобы защитить Украину от основных угроз ее независимости, имеем все также коррумпированную власть (исполнительную, законодательную) в тесном взаимопонимании с продажной и антигосударственной мафиозно-судейской системой.
Це все, що треба знати, аби упевнитись у тому, що пан Клімкін дешевий балабол на підтанцьовці у Порошенка.