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Закон об олигархах существенно отдаляет Украину от НАТО и ЕС, - экс-глава МИД Климкин

Закон об олигархах существенно отдаляет Украину от НАТО и ЕС, - экс-глава МИД Климкин

Принятый Верховной Радой Украины закон "об олигархах" отдалит Киев от ЕС и НАТО.

Об эом на своей странице в Facebook написал экс-глава украинского МИД Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Принятие сегодня (23 сентября. - Ред.) "антиолигархического" закона отдаляет нас от ЕС и НАТО. И довольно существенно. Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. Мы не первые, кто с ними борется. Американцы приняли закон Шермана еще в конце 19 века. И он был направлен на устранение их монопольного влияния. Такое решение, конечно, никак не могли приниматься без американской судебной системы", - написал он.

Однако, по словам Климкина, принятый закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшение судебной системы, ни борьбу с коррупцией, ни эффективную работу регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы к ним, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего.

"Обратите внимание, что именно этого хотят от нас ЕС и НАТО. Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах, мы вперед с нашей европейской и евроатлантической интеграцией не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает. Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров", - считает экс-глава МИД.

"То есть смысл этого закона - поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". И это тоже будет отдалять нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений. А "ручник" еще никогда эффективно не сработал. За исключением одного очень известного примера: это путинская Россия. Там российский режим сделал олигархов своей частью. Все они ходят по команде, а о СМИ и говорить нечего. Очевидно, что в Украине такая модель невозможна и, надеюсь, для сегодняшней власти не желательна. А с нашими западными партнерами теперь появилась еще одна непростая тема для обсуждения. Хотя они, скорее всего, ничего и не скажут: просто будут улыбаться", - резюмировал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

Закон об олигархах существенно отдаляет Украину от НАТО и ЕС, - экс-глава МИД Климкин 01

ВР (29229) закон (3176) олигарх (1027) Климкин Павел (2352)


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Топ комментарии
+12
1. Вся система судов - в руках зебилья
2. Вся репрессивная система - в руках зебилья
3. Вся законодательная система - в руках зебилья
Ставьте крест на евроинтеграции. И готовьтесь к тому, что происходит в России. Вам нравится, зебилье, когда вас бьют, так вас таки будут бить.
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24.09.2021 11:56
+11
Зате наближає до РФ та Китаю.
Так що нарід в захваті.
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24.09.2021 11:55
+6


Созданный "новый" имидж Зё с чутким содействием дерьИмака подразумевает именно эту цель
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24.09.2021 11:57
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Правила форума Совет форумчан
Та нах воно впало то НАТО та ЄС? Позбавитись від крадіїв в країні,це най важлива річь.
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24.09.2021 11:54 Ответить
Що, в Ізраїлі так туго з крадіями?
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24.09.2021 11:56 Ответить
Клімкін це содержанка порошенка та агент путіна. Клімкін повністю провалив всю дипломатичну роботу на посту міністра.
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24.09.2021 12:05 Ответить
Що ти верзеш, іпануте? Зранку ліки не встиг ще прийняти?
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24.09.2021 12:17 Ответить
Добре що у нас є полковник Анатолій Гриценко, інакше Європа від на відвернулася б.
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24.09.2021 12:19 Ответить
Та хоть с законом , хоть без приближения ещё очень долго не будет видно .
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24.09.2021 11:54 Ответить
Или флаг не тот, или президент не настоящий.
И этот - мальдивец.

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24.09.2021 11:55 Ответить
ааа))) а шо это за фото? кто этот могучий старик (с)...)))
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24.09.2021 12:01 Ответить
Который из них?

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24.09.2021 12:04 Ответить
не.... ну Председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллу Шахида... под соответственным флагом - узнает каждый ))))
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24.09.2021 12:13 Ответить
Во время рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

P.S. Кто из них кто, я не в курсе.
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24.09.2021 12:06 Ответить
Да то не обязательно. Главное шо встреча прошла
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24.09.2021 12:20 Ответить
Зате наближає до РФ та Китаю.
Так що нарід в захваті.
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24.09.2021 11:55 Ответить
Вот в том-то и дело, что американцы приняли свои законы ещё в 19 веке, а мы всё болтаем последние 30 лет, а наши олигархики всё цифры обновляют в рейтингах Форбс и депутатские группки формируют. Кстати и с олигархами нечего делать в цивилизованной Европе и эту проблему надо как-то решать, а не забалтывать
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24.09.2021 11:56 Ответить
1. Вся система судов - в руках зебилья
2. Вся репрессивная система - в руках зебилья
3. Вся законодательная система - в руках зебилья
Ставьте крест на евроинтеграции. И готовьтесь к тому, что происходит в России. Вам нравится, зебилье, когда вас бьют, так вас таки будут бить.
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24.09.2021 11:56 Ответить


Созданный "новый" имидж Зё с чутким содействием дерьИмака подразумевает именно эту цель
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24.09.2021 11:57 Ответить
дерьмаИка - так, наверное, лучше
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24.09.2021 12:01 Ответить
та нормально было и в первый раз ))) (от перемены места И значение не поменялось))))
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24.09.2021 12:02 Ответить
Задание партии ***** выполнено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 12:04 Ответить
А Посол Великобритании Мелинда Симмонс не согласна с Климкиным. Шо ж такое! Может Климкин не понимает что для Украины хорошо, а что плохо? Нахрен нам тогда такие русские Климкины. Климкин это же такая украинская фамилия...бггг ФСБ одобряет
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24.09.2021 12:44 Ответить
Вот как раз симмонс и не понимает что происходит, западники как и прежде витают в облаках и водить их за нос ничего не стоит!!! ***** это доказал и вот по этому пути идет его верный ученик бубочка!!
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24.09.2021 12:55 Ответить
Да, да, бриты не понимают, а Климкин понимает LOL!
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24.09.2021 12:56 Ответить
Кому это вам? Потрудитесь обьяснить. А ничего, что против фашистов на долбаце воюют именно люди с русскими фамилиями
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24.09.2021 13:38 Ответить
И что? Если они украинцы, как политическая нация, то какие могут быть претензии, да хоть марсиане!

Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.

А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
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24.09.2021 14:11 Ответить
А Собкофф - это чисто украинская фамилия . Климкин - профессионал, не то, что подмахивающий зеленскому и ермаку кулеба.
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24.09.2021 14:13 Ответить
У меня фб десять фамилий и все разные, а настоящая - украинская.

Ты мне объясни, почему британскому послу нравится закон, но не нравится ОПЗЖ и ПЕС? Кстати захарова тоже уже свое фи рыгнула - не нравится рашке этот закон.

А твое мнение? Вот смотри - рашке не нравится, опзж не нравится, британскому послу нравится...а тебе? В глаза смотреть!
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24.09.2021 14:43 Ответить
В глаза смотреть? Пнх на все твои фамилии!
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24.09.2021 16:21 Ответить
Самое смешное, что согласно нового закона, зеленский должен быть отнесен к олигархам. Ведь у него миллиарды денег, которые он украл у народа, неограниченное влияние над сми...
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24.09.2021 12:04 Ответить
Фактически этот закон - государственный переворот : смена государственного строя с демократии на диктатуру.
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24.09.2021 12:12 Ответить
А олігархи, які нажились і нині наживаються на простих українцях, це - "демократія"?
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24.09.2021 12:24 Ответить
А згідно цього закону вони приаинять наживаться? Яким чином?
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24.09.2021 13:37 Ответить
Звичайно що ні. Але це перший крок до того щоб всю цю нечисть почати ставити на місце. Відкрийте у Форбс 100 найбагатших українців і стане все зрозуміло. Якщо з цих негідників "видушити" по 75% від украденого ними, то вистачить розрахуватись з МВФ і непогано наповнити бюджет.
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24.09.2021 14:53 Ответить
Видушити? Плавали, знаємо. Зазвичай після "видушити", такі як ти пухнуть з голоду, та їдять своїх родичів. Потрібно запасатися набоями, відстрілювати "видушувачів".
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24.09.2021 15:07 Ответить
Але нині люди пухнуть з голоду через оцю ганебну сотню з Форбс. І не за горами ті часи коли на цих виродків почнеться відстріл.

А за одно і їхніх підлабузників........ разом із виводками.
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24.09.2021 15:12 Ответить
Пухнуть з голоду? Де і хто? Розраховуєш побігати в шкірянці і з маузером? Тоді порада, не бігай, подохнеш втомленим.
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24.09.2021 15:17 Ответить
Ми нині живемо в 21 столітті і є речі більш ефективні, аніж шкірянка з маузером...
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24.09.2021 15:25 Ответить
Серйозно? Приклади наведеш?
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24.09.2021 15:30 Ответить
Перший крок, який ні до чого означає, що й весь шлях ні до чого... Добрі справи не роблять по злодійски... Чом не дали фахівцям Венеціаньскої комисії дати висновки? Чом не дали іньшим фракціям внести зміни ...усе це є шахраство , нешановний зелетролю
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24.09.2021 23:29 Ответить
для этого и принимали
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24.09.2021 12:14 Ответить
Посол Великобритании Мелинда Симмонс не согласна с Климкиным. Может надо Климкина убрать подальше?
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24.09.2021 12:46 Ответить
А может ***** твоего на берёзку вздернуть?
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24.09.2021 13:39 Ответить
Климкин неправ - ничего этот закон не отдаляет. Украине и так ни НАТО, ни ЕС не светят. Вам членства уже даже и не обещают, а, ведь, на обещания западники всегда щедры. Никто из-за Украины воевать с Россией не хочет. В этом основная загвоздка.
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24.09.2021 12:20 Ответить
Недалеке майбутнє зебілів

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24.09.2021 12:21 Ответить
От чугункін і ввернуло.
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24.09.2021 12:22 Ответить
Климкин, может, и не великий дипломат, в конце концов, он физик-ядерщик по образованию, но по сравнению с Кулебой Климкин - Талейран. К тому же Климкина курировал Порошенко, обладающий серьезным дипломатическим опытом.
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24.09.2021 12:51 Ответить
Да-да, нужен такой-же но с перламутровыми пуговицами ....
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24.09.2021 12:28 Ответить
Несомненно отдаляет.
Судами, самое позднее, нужно было заняться еще вначале 1990-х. при президенте бывшем секретаре ЦК КПУ по идеологии Кравчуке, но тогда вначале правили бал совки-коммунисты, и подсознательные проститутки Кремля (группа 239), а потом, вплоть до бегства Януковича, власть контролировали представители 5-й колонны, империалистическая мразь из переселенцев в Украину, выродков-мутантов и дегенератов (был локальный эпизод надежд, которые обманул дегенерат Ющенко).
Но последние 7,5 лет лет при очень относительном отстранении дерьма от власти (суды так и не тронули и дальше не трогают, продолжается отвратительный спектакль), ничего не сделано, чтобы защитить Украину от основных угроз ее независимости, имеем все также коррумпированную власть (исполнительную, законодательную) в тесном взаимопонимании с продажной и антигосударственной мафиозно-судейской системой.
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24.09.2021 12:51 Ответить
Министерство юстиции США приняло решение о принудительной реализации имущества со 100% долевым участием Игоря Коломойского на территории США, для обеспечения гражданских исковых заявлений поданных на момент 01.09.2021 г. от структур и лиц резидентов США.
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24.09.2021 12:57 Ответить
Ну, это одно здание продали для уплаты налогов. Беня купил его за 35 лямов, а продали за 17. Вот незадача...
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24.09.2021 13:04 Ответить
Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів. Джерело:

Це все, що треба знати, аби упевнитись у тому, що пан Клімкін дешевий балабол на підтанцьовці у Порошенка.
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24.09.2021 14:16 Ответить
Но при этом Еврокомиссия его поддерживает.
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24.09.2021 14:29 Ответить
порохоботы! скажите уж клизмину, что ЕС приветствует этот закон, пусть поплачет в шарфик))))))))))))))
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24.09.2021 16:35 Ответить
 
 