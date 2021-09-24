Закон об олигархах существенно отдаляет Украину от НАТО и ЕС, - экс-глава МИД Климкин

Принятый Верховной Радой Украины закон "об олигархах" отдалит Киев от ЕС и НАТО.

Об эом на своей странице в Facebook написал экс-глава украинского МИД Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Принятие сегодня (23 сентября. - Ред.) "антиолигархического" закона отдаляет нас от ЕС и НАТО. И довольно существенно. Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. Мы не первые, кто с ними борется. Американцы приняли закон Шермана еще в конце 19 века. И он был направлен на устранение их монопольного влияния. Такое решение, конечно, никак не могли приниматься без американской судебной системы", - написал он.

Однако, по словам Климкина, принятый закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшение судебной системы, ни борьбу с коррупцией, ни эффективную работу регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы к ним, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего.

"Обратите внимание, что именно этого хотят от нас ЕС и НАТО. Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах, мы вперед с нашей европейской и евроатлантической интеграцией не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает. Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров", - считает экс-глава МИД.

"То есть смысл этого закона - поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". И это тоже будет отдалять нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений. А "ручник" еще никогда эффективно не сработал. За исключением одного очень известного примера: это путинская Россия. Там российский режим сделал олигархов своей частью. Все они ходят по команде, а о СМИ и говорить нечего. Очевидно, что в Украине такая модель невозможна и, надеюсь, для сегодняшней власти не желательна. А с нашими западными партнерами теперь появилась еще одна непростая тема для обсуждения. Хотя они, скорее всего, ничего и не скажут: просто будут улыбаться", - резюмировал Климкин.

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Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.