Рассмотрение всех поправок к налоговому законопроекту №5600 может занять год, - "слуга народа" Гетманцев
Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что рассмотрение в зале всех поправок к налоговому законопроекту 5600 может занять год.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам в парламенте.
"К моему законопроекту 5600 подано 11 500 поправок. Вы предлагаете нам зайти в зал и год рассматривать налоговый закон, больше ничего не рассматривая?! Мы можем так делать. Но зачем мы тогда нужны людям?!" - подчеркнул нардеп.
По словам "слуги народа", при рассмотрении законопроектов с большим количеством поправок внедряют процедуры, которые соответствуют регламенту.
"Они позволяют нам избежать злоупотреблений оппозицией своими правами в процессе рассмотрения законопроектов", - отметил Гетманцев и добавил: "Агрессивное меньшинство навязывает свою волю большинству. Это же не демократия!".
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Вы и так людям не нужны. Но выглядящий пьющим дядя этого не понимает, или лицемерно врет, что крайне типично для т.н. "слуг"
На это нашел время, а на поправки времени нет!?
Сиди и слушай поправки, а не бегай по нотариусам прятать взятки !!!