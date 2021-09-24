Рассмотрение всех поправок к налоговому законопроекту №5600 может занять год, - "слуга народа" Гетманцев

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что рассмотрение в зале всех поправок к налоговому законопроекту 5600 может занять год.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам в парламенте.

"К моему законопроекту 5600 подано 11 500 поправок. Вы предлагаете нам зайти в зал и год рассматривать налоговый закон, больше ничего не рассматривая?! Мы можем так делать. Но зачем мы тогда нужны людям?!" - подчеркнул нардеп.

По словам "слуги народа", при рассмотрении законопроектов с большим количеством поправок внедряют процедуры, которые соответствуют регламенту.

"Они позволяют нам избежать злоупотреблений оппозицией своими правами в процессе рассмотрения законопроектов", - отметил Гетманцев и добавил: "Агрессивное меньшинство навязывает свою волю большинству. Это же не демократия!".

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