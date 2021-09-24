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Рассмотрение всех поправок к налоговому законопроекту №5600 может занять год, - "слуга народа" Гетманцев

Рассмотрение всех поправок к налоговому законопроекту №5600 может занять год, -

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что рассмотрение в зале всех поправок к налоговому законопроекту 5600 может занять год.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам в парламенте.

"К моему законопроекту 5600 подано 11 500 поправок. Вы предлагаете нам зайти в зал и год рассматривать налоговый закон, больше ничего не рассматривая?! Мы можем так делать. Но зачем мы тогда нужны людям?!" - подчеркнул нардеп.

По словам "слуги народа", при рассмотрении законопроектов с большим количеством поправок внедряют процедуры, которые соответствуют регламенту.

"Они позволяют нам избежать злоупотреблений оппозицией своими правами в процессе рассмотрения законопроектов", - отметил Гетманцев и добавил: "Агрессивное меньшинство навязывает свою волю большинству. Это же не демократия!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" собрала подписи для применения спецпроцедуры к налоговому законопроекту №5600: ее принимали для "антиколомойского закона", - Арахамия

Автор: 

ВР (29229) налоги (3238) поправки (103) Гетманцев Даниил (409)


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Ну ви прийняли закон 5599. А тепер як мавпа не знаєте куди ці "55"-"99" окуляри натягнути... тепер хоч ********* ,хоч облизуйте...
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24.09.2021 12:05 Ответить
"К моему законопроекту 5600 подано 11 500 поправок. Вы предлагаете нам зайти в зал и год рассматривать налоговый закон, больше ничего не рассматривая?! Мы можем так делать. Но зачем мы тогда нужны людям?!" - подчеркнул нардеп. Источник:

Вы и так людям не нужны. Но выглядящий пьющим дядя этого не понимает, или лицемерно врет, что крайне типично для т.н. "слуг"
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24.09.2021 12:10 Ответить
думаю пока начнете рассматривать будет в 10 раз больше поправок... и да Геитманцев-- стрелок то не найден..... а вдруг ты следующий...попугать тебя чтобы ты по рота своим лайном захлебнувся..ублюдок....
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24.09.2021 12:20 Ответить
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24.09.2021 12:34 Ответить
Пусть этот шкуродёр расскажет сколько он объектов недвижимости и бабла переписал на маму!?
На это нашел время, а на поправки времени нет!?
Сиди и слушай поправки, а не бегай по нотариусам прятать взятки !!!
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24.09.2021 12:53 Ответить
 
 