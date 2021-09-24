Гнилой коррумпированный госаппарат - главная "фишка" Украины в мире. Пока не поздно, пан президент, займитесь им!, - Себастьянович

Ни в одной стране, никогда путь затягивания гаек и поясов для бизнеса и граждан не приводил к процветанию, а только к нищете и еще большей коррупции. Затягивать гайки и пояса нужно самому госаппарату.

Об этом предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Что меня удивляло в Порошенко, а теперь - в Зеленском, так это полное отсутствие амбиций прославиться на весь мир. Построить успешный бизнес - это круто, это амбиция, поэтому в мире очень много единорогов. Но когда у тебя появляется возможность сделать успешной страну - это совсем другое дело. Стран всего 200. И у многих стран есть свой имидж, который ты ни с чем не спутаешь. Есть Франция и есть Сомали.

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С чем ассоциируется слово Украина сегодня в мире? Со словом коррупция. Не потому, что это преувеличение или злые языки или российская пропаганда. А потому что мы сами это видим ежедневно. И кто является корнем, причиной этой коррупции? В первую очередь - правоохранительная система, не осуществляющая правосудия.

Судья-мультимиллионер, прокурор-мультимиллионер, которых крышуют НАБУ, САП и НАЗК - это просто наши будни. У нас даже генералы армии судятся друг с другом, а сбушники заказывают друг друга. Госаппарат прогнил насквозь - это и есть коррупция. Это и есть главная "фишка" Украины - гнилой коррумпированный вороватый лживый госаппарат", - пишет Себастьянович.

Он удивляется, почему Порошенко, Зеленский, получив всю полноту власти в свои руки, не стремятся вывести Украину на другой уровень, создать новый имидж, создать другой уровень жизни для граждан, создать другие условия существования...

"Нет. Они оба сразу после вступления в должность стремятся стать одним из олигархов. Стать сильнее олигархов. Стать богаче олигархов. Стать влиятельнее олигархов. Сразу начинают заниматься межвидовой борьбой.

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Ну ладно Порошенко - он и есть олигарх. Но тебе, пан действующий президент, это зачем? Канешь в лету, как Порошенко, как Ющенко, как Янукович, как все, кто стремился к бабкам. А вот признание людей - это ведь совсем другой уровень. Признание своих граждан. Признание в кругу мировых лидеров. Когда твой пример будет рассматриваться в учебниках, как сегодня это происходит с Эстонией, Грузией, Турцией, Сингапуром, Южной Кореей, Китаем - странами, которые стали успешными за жизнь одного поколения.

Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом! Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы - тупиковый. Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий.

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Тот путь экономических реформ, по которому вас ведет один г-депутат, такой же тупиковый, как и судебная реформа. Ни в одной стране, никогда путь затягивания гаек и поясов для бизнеса и граждан не приводил к процветанию, а только к нищете и еще большей коррупции. Затягивать гайки и пояса нужно самому госаппарату. Обратитесь к бизнес-сообществу, к экспертному сообществу, к разработчикам НнВК, там давно разработаны необходимые экономические реформы. Но можно продолжать тягаться с олигархами и бороться с ними за место под солнцем. Это ваш выбор, пан Зеленский", - резюмировал Себастьянович.