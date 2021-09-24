Гнилой коррумпированный госаппарат - главная "фишка" Украины в мире. Пока не поздно, пан президент, займитесь им!, - Себастьянович
Ни в одной стране, никогда путь затягивания гаек и поясов для бизнеса и граждан не приводил к процветанию, а только к нищете и еще большей коррупции. Затягивать гайки и пояса нужно самому госаппарату.
Об этом предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Что меня удивляло в Порошенко, а теперь - в Зеленском, так это полное отсутствие амбиций прославиться на весь мир. Построить успешный бизнес - это круто, это амбиция, поэтому в мире очень много единорогов. Но когда у тебя появляется возможность сделать успешной страну - это совсем другое дело. Стран всего 200. И у многих стран есть свой имидж, который ты ни с чем не спутаешь. Есть Франция и есть Сомали.
С чем ассоциируется слово Украина сегодня в мире? Со словом коррупция. Не потому, что это преувеличение или злые языки или российская пропаганда. А потому что мы сами это видим ежедневно. И кто является корнем, причиной этой коррупции? В первую очередь - правоохранительная система, не осуществляющая правосудия.
Судья-мультимиллионер, прокурор-мультимиллионер, которых крышуют НАБУ, САП и НАЗК - это просто наши будни. У нас даже генералы армии судятся друг с другом, а сбушники заказывают друг друга. Госаппарат прогнил насквозь - это и есть коррупция. Это и есть главная "фишка" Украины - гнилой коррумпированный вороватый лживый госаппарат", - пишет Себастьянович.
Он удивляется, почему Порошенко, Зеленский, получив всю полноту власти в свои руки, не стремятся вывести Украину на другой уровень, создать новый имидж, создать другой уровень жизни для граждан, создать другие условия существования...
"Нет. Они оба сразу после вступления в должность стремятся стать одним из олигархов. Стать сильнее олигархов. Стать богаче олигархов. Стать влиятельнее олигархов. Сразу начинают заниматься межвидовой борьбой.
Ну ладно Порошенко - он и есть олигарх. Но тебе, пан действующий президент, это зачем? Канешь в лету, как Порошенко, как Ющенко, как Янукович, как все, кто стремился к бабкам. А вот признание людей - это ведь совсем другой уровень. Признание своих граждан. Признание в кругу мировых лидеров. Когда твой пример будет рассматриваться в учебниках, как сегодня это происходит с Эстонией, Грузией, Турцией, Сингапуром, Южной Кореей, Китаем - странами, которые стали успешными за жизнь одного поколения.
Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом! Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы - тупиковый. Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий.
Тот путь экономических реформ, по которому вас ведет один г-депутат, такой же тупиковый, как и судебная реформа. Ни в одной стране, никогда путь затягивания гаек и поясов для бизнеса и граждан не приводил к процветанию, а только к нищете и еще большей коррупции. Затягивать гайки и пояса нужно самому госаппарату. Обратитесь к бизнес-сообществу, к экспертному сообществу, к разработчикам НнВК, там давно разработаны необходимые экономические реформы. Но можно продолжать тягаться с олигархами и бороться с ними за место под солнцем. Это ваш выбор, пан Зеленский", - резюмировал Себастьянович.
Пожалуйста, подождите...
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формулювавз папірця обісцянки читав . А тепер "мудрий" нарід не може зрозуміти, "хто ж кого разом зробив ?"
"Всі пАпередніки погані, а у ВАЗеленського- є шанс"
Якщо до пана Себаст'яновича, за два з половиною роки не дійшло, що гіршого за ВАЗеленсього президента Україна не мала, то про які мізки ви говорите?
А пишу я про те, що цей пан, як мінімум, популіст. Який за все хороше, проти всього поганого.
При тому ще й відмазує ВАЗеленського, який узурпував владу, оточивши себе корупціонерами - колаборантами. То це вже не просто популізм, а робота на певну особу.
Не являясь фанатом Зеленского замечу - он узурпирует власть точно также как и все предыдущие и не надо кого-то из них выгораживать. Ведь почему-то Ющенко вы не защищаете, хотя он как раз по сравнению с остальными вообще не имел никакого бизнеса (кроме пасеки) )
Звинувачення Пороха, і того ж Ющенка, в узурпації влади, безпідставні. Від слова "завсім". Немає прикладів.
Той же Порошенко відмінив диктаторські закони овоча. Порошенко провів децентралізацію. Делегував владу місцевому саморядуванню. Зеленський -оббирає бюджети, і намагається підмяти під себе мій Київ.
До того, пан Павло чи не уважний, чи свідомо вводить в оману людей.
"Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом! Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы - тупиковый. Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий."
Бо саме "судова реформа Зеленського", 2019 року, довела судочинство до колапсу.
Ну вот вы турнули Пороха. А можно узнать конкретно что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох и "порохоботы"? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда?. Все, что народ начал и закончил за это время сам? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли? Может война закончилась и уже Донбасс с Крымом освободили? Может в дипломатии всех переиграли? Может коррупция исчезла, а всех олигархов загнали под шконку? Может я что-то пропустил? Ведь прошло уже 2.5 года - половина президентского срока шута при абсолютной его власти.
Ну и где все ваши достижения? Вы ведь 72%, которые не ошибаются.
" Цитуючи виступ Меркель, посол зазначив: "Канцлер Ангела Меркель підкреслила, що якби не особиста "напористість" Президента Порошенка, введення безвізу навряд чи було можливим."
Джерело:
Яка з перелічених реформ не була почата?
Можу підказати, які були знищені "нарідним" наступником. Кожна.
Санкции против госаппарата - наш следующий шаг.
"корупція в свідомості всієї нації" - лютый бред.
"Нетерпимість до корупції треба виховувати десятиліттями" - не нужно изобретать велосипед. Нужно только желание.
Коррупция в Италии - операция «Чистые руки» (1993-1994), ставшая хрестоматийной в истории борьбы с коррупцией: тюремные сроки получили более 500 политиков, в том числе пожизненный сенатор Джулио Андреотти и премьер Кракси. Под следствием оказалось около 20 тыс. человек, в том числе более половины членов обеих палат парламента. На скамью подсудимых попали, по разным данным, от 2 тыс. до 4,5 тыс. человек. Общественная поддержка операции обеспечивалась показательными конфискациями имущества коррупционеров, которое передавалось государственным и муниципальным учреждениям.
Гонконг. В начале 1970-х годов в британской колонии под покровительством правоохранительных органов процветала организованная преступность. В 1973-м власти учредили Независимую комиссию по борьбе с коррупцией (ICAC), напрямую подчинявшуюся губернатору. Комиссия комплектовалась преимущественно людьми без опыта работы в правоохранительной системе, главным образом молодыми выпускниками ведущих университетов. ICAC получила чрезвычайно широкие полномочия: ее члены могут арестовывать, имея всего лишь обоснованное подозрение в факте взятки, в некоторых случаях содержать подозреваемых под стражей без предъявления обвинения, замораживать банковские счета, получать от органов власти любую необходимую информацию. Один из законов закрепил презумпцию виновности для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы.
И чтобы как-то сгладить свое разочарование приплел в пост Порошенко.
Нужно было еще написать, что это из-за Порошекно зеленский стал президентом
до речі, а де у матеріалу позначка "на правах реклами"?
Павел Себастьянович - один из пионеров движения сыроедения на русскоязычном пространстве.
В 40-летнем возрасте будучи традиционно питающимся человеком он набрал лишний вес и заработал несколько болезней. Пытаясь поправить здоровье он опробовал раздельное питание и другие способы, которые дали мало пользы. Изучая литературу о питании и пищеварении человека пришел к выводу, что наиболее подходящая пища для человека это сырые овощи и фрукты.
Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628
https://twitter.com/SmetanatBorschu Сметанат борщу
Портников: «В Україні з'явився свій кооператив "Озеро" - це "95-й квартал"».
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
"Аборигенов" просто не подпускают, отсекая от информации о бюджете
и о том, на что он идёт. В итоге - нет свидетелей, все повязаны, все молчат
или по команде говорят "что надо".
А "аборигены" дальше беднеют и майданят.
а з тексту ріжки Гайдая-маніпулятора витикаються
Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628