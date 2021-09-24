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Гнилой коррумпированный госаппарат - главная "фишка" Украины в мире. Пока не поздно, пан президент, займитесь им!, - Себастьянович

Гнилой коррумпированный госаппарат - главная

Ни в одной стране, никогда путь затягивания гаек и поясов для бизнеса и граждан не приводил к процветанию, а только к нищете и еще большей коррупции. Затягивать гайки и пояса нужно самому госаппарату.

Об этом предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Что меня удивляло в Порошенко, а теперь - в Зеленском, так это полное отсутствие амбиций прославиться на весь мир. Построить успешный бизнес - это круто, это амбиция, поэтому в мире очень много единорогов. Но когда у тебя появляется возможность сделать успешной страну - это совсем другое дело. Стран всего 200. И у многих стран есть свой имидж, который ты ни с чем не спутаешь. Есть Франция и есть Сомали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокопоставленная коррупция остается ключевой проблемой Украины, - отчет ЕСА

С чем ассоциируется слово Украина сегодня в мире? Со словом коррупция. Не потому, что это преувеличение или злые языки или российская пропаганда. А потому что мы сами это видим ежедневно. И кто является корнем, причиной этой коррупции? В первую очередь - правоохранительная система, не осуществляющая правосудия.

Судья-мультимиллионер, прокурор-мультимиллионер, которых крышуют НАБУ, САП и НАЗК - это просто наши будни. У нас даже генералы армии судятся друг с другом, а сбушники заказывают друг друга. Госаппарат прогнил насквозь - это и есть коррупция. Это и есть главная "фишка" Украины - гнилой коррумпированный вороватый лживый госаппарат", - пишет Себастьянович.

Он удивляется, почему Порошенко, Зеленский, получив всю полноту власти в свои руки, не стремятся вывести Украину на другой уровень, создать новый имидж, создать другой уровень жизни для граждан, создать другие условия существования...

"Нет. Они оба сразу после вступления в должность стремятся стать одним из олигархов. Стать сильнее олигархов. Стать богаче олигархов. Стать влиятельнее олигархов. Сразу начинают заниматься межвидовой борьбой.

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Ну ладно Порошенко - он и есть олигарх. Но тебе, пан действующий президент, это зачем? Канешь в лету, как Порошенко, как Ющенко, как Янукович, как все, кто стремился к бабкам. А вот признание людей - это ведь совсем другой уровень. Признание своих граждан. Признание в кругу мировых лидеров. Когда твой пример будет рассматриваться в учебниках, как сегодня это происходит с Эстонией, Грузией, Турцией, Сингапуром, Южной Кореей, Китаем - странами, которые стали успешными за жизнь одного поколения.

Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом! Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы - тупиковый. Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий.

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Тот путь экономических реформ, по которому вас ведет один г-депутат, такой же тупиковый, как и судебная реформа. Ни в одной стране, никогда путь затягивания гаек и поясов для бизнеса и граждан не приводил к процветанию, а только к нищете и еще большей коррупции. Затягивать гайки и пояса нужно самому госаппарату. Обратитесь к бизнес-сообществу, к экспертному сообществу, к разработчикам НнВК, там давно разработаны необходимые экономические реформы. Но можно продолжать тягаться с олигархами и бороться с ними за место под солнцем. Это ваш выбор, пан Зеленский", - резюмировал Себастьянович.

Зеленский Владимир (20255) коррупция (8556)


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Топ комментарии
+26
Це коли у Порошенка була "вся повнота влади", така, як запз, у Зєлєнского? А ще автору для ілюстрації варто було б навести статки Порошенка до президентства і після і статки Зєлєнского до президентства і тепер. Що? Нема? Чому? Бо автор тут бреше? Негарно! А чому автор, порівнюючи Зєлєнского з Порошенком не приводить суми затрачених власних коштів цих двох "зовсім одинакових" антагоністів, затрачені на оборону і спонсорські пожертви? Кли починаю читати авторів і одразу бачу такі речі, то такий автор втрачає мою повагу і перестав для мене бути незаангажованим. Журналіст повинен бути чесним. І виставляючи негативні сторони, потрібно виставити і позитивні сторони людини, навіть якщо вона тобі неприємна. Приховування правди, чи напівправда - це маніпуляція, а отже - майже брехня.
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24.09.2021 12:17
+20
Судя по посту этот активист так ничего и не понял. Не может кукла олигархов, которую они посадили в кресло путем оболванивания совкового люмпена, и бороться со своими "папами". Никогда по определению.
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24.09.2021 12:11
+17
Какой-то дурачек этот севастьянович. Под красивыми текстом для люмпена спрятана откровенная ложь лишь бы не писать плохо про клоуна
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24.09.2021 12:14
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БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 12:06 Ответить
Как бы там небыло, а за 30 лет, это впервые когда гнидам алергахическтм начали указывать ихнее место !
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24.09.2021 12:21 Ответить
Да они смеются над нами, ведь этот фейковый закон о олигархах они и продавили через своих лоббистов, уже и западники поняли в чем дело!
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24.09.2021 12:26 Ответить
Себастьянович абсолютно не розуміє що неможливо побороти корупцію силами правоохоронців-жебраків. Це замкнуте коло. Поліціянт слідчий з зарплатою 10 тис. грн ніколи не посадить мільярдера в тюрму, просто тому що мільярдер купить поліціянта і все керівництво поліції з потрохами і буде сміятись в обличчя народу України. Можна замінити поліціянтів на інших але відбудеться рівно те саме - всіх куплять! Потрібно ліквідовувати чиновника як бідного держслужбовця який завжди буде хотіти вкрасти! Зробити чиновників багатими за рахунок держави ми не можемо, а поки чиновник бідний він краде, отож потрібно замінити всіх чиновників на приватних підприємців! Потрібно створити такий вид підприємницької діяльності для ФОПів як менеджмент та державне управління і замість чиновників наймати ФОПів на роботу з адміністрування району чи області. ФОП буде отримувати сертифікацію та ліцензуватись і приймати участь в конкурсі на посаду голови району чи області і буде давати свій розрахунок - який бюджет йому потрібен для виконання всіх функції РДА чи ОДА, хто запросить менше грошей і надасть кращий план розвитку території, той і отримає посаду і бюджет на рік. За цей бюджет ФОП буде сам наймати працівників скільки вважає за потрібне і сам буде розпоряджатись майном РДА чи ОДА. ФОП зможе надавати платні послуги населенню та бізнесу на абсолютно законних підставах і буде сплачувати з цього податки! Корупцію, в тій частині де вона корисна для держави та бізнесу, потрібно легалізувати та перевести на цивілізовані договірні відносини між замовником та виконавцем!
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24.09.2021 12:37 Ответить
А можно конкретнее - какое место им показывают? На приактике.
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24.09.2021 13:44 Ответить
А що ви кричите? Спробуйте протистояти хоч одному колективу, який керується з одного місця за принципом ботоферм.
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24.09.2021 12:27 Ответить
Ну даёте! Так Зё сам все и организовал!
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24.09.2021 12:06 Ответить
Плюсую, четко сформулировано
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24.09.2021 12:11 Ответить
Это набор красивых общеизвестных фраз. Странно требовать от деревянного столба почему он ведет себя как деревянный столб. Правда? Вместо красивых фраз и вопросов нужно предлагать конкретный поэтапный путь решения.
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24.09.2021 12:22 Ответить
Правильно и четко сформулировать тоже немаловажно, для тупых лучше доходит.
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24.09.2021 12:37 Ответить
ВАЗеленський теж, перед виборами, гарно формулював з папірця обісцянки читав . А тепер "мудрий" нарід не може зрозуміти, "хто ж кого разом зробив ?"
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24.09.2021 13:28 Ответить
Перед любыми выборами все кандидаты всегда так говорят, только дураки всерьез это слушают и верят. А это человек в фейсбуке пишет, у кого есть мозги прочитав о чем-то задумаются (если они конечно не платные фанаты)
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24.09.2021 13:46 Ответить
Вибачте, та мізків я там не бачу. Загравання з ВАЗеленським, бачу.
"Всі пАпередніки погані, а у ВАЗеленського- є шанс"
Якщо до пана Себаст'яновича, за два з половиною роки не дійшло, що гіршого за ВАЗеленсього президента Україна не мала, то про які мізки ви говорите?
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24.09.2021 14:39 Ответить
Простой вопрос - зачем этому Себастьяновичу с кем-то заигрывать, он обычный відписувач, так же как например и я. Наоборот, он их всех бывших (и будущих) ставит в один ряд, рвущихся к власти чтобы набивать карманы. А вот вы и ваши соратники упорно отмазываете Порошенко от любых, даже косвенных замазок на любых сайтах.
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24.09.2021 15:17 Ответить
Вот только странно. Когда предыдущие типа "набивали карманы" -- экономика росла, бюджет наполнялся все сильнее, страна уменьшала долги, зарплаты росли быстрее инфляции, армия строилась и усиленно перевооружалась, новые предприятия строились и т.д. И куда все исчезло после выбора мудрого нарида? Как корова языком.
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24.09.2021 15:25 Ответить
Потрібно бути сміливою людиною, щоб визнати власну помилку. Себаст'янович відмазує, як мінімум, себе. Бо він агітував і голосував за те, що наобирали. Він не пропонує нової кандидатури. Людини, яка зможе взити на себе відповідальність за треш, влаштований його обранцем, а продовжує ставити на ВАЗеленськького, який узурпував владу, і особисто несе відповідальність за цей треш.
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24.09.2021 15:25 Ответить
Я не знаю кто-такой Себаст'янович и за кого он агитировал. Я прочитал то что написано и полностью с этим согласен, а именно, что все кто у нас лезут во власть (и бывшие и нынешние) лезут ради одного - набивать свои карманы, невзирая на их фамилии. Но вы упорно выгораживаете именно Порошенко. Странно
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24.09.2021 15:36 Ответить
В моїх дописах жодного разу не згадується Порошенко.
А пишу я про те, що цей пан, як мінімум, популіст. Який за все хороше, проти всього поганого.
При тому ще й відмазує ВАЗеленського, який узурпував владу, оточивши себе корупціонерами - колаборантами. То це вже не просто популізм, а робота на певну особу.
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24.09.2021 15:54 Ответить
"Что меня удивляло в Порошенко, а теперь - в Зеленском, так это полное отсутствие амбиций прославиться на весь мир. Построить успешный бизнес - это круто, это амбиция, поэтому в мире очень много единорогов. Но когда у тебя появляется возможность сделать успешной страну - это совсем другое дело... " - ну и где отмазка? Даже наоборот, он его под"бывает "...ну ладно Порошенко - он и есть олигарх. Но тебе, пан действующий президент, это зачем?"
Не являясь фанатом Зеленского замечу - он узурпирует власть точно также как и все предыдущие и не надо кого-то из них выгораживать. Ведь почему-то Ющенко вы не защищаете, хотя он как раз по сравнению с остальными вообще не имел никакого бизнеса (кроме пасеки) )
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24.09.2021 18:18 Ответить
Нгадаю, в моїх дописах є згадка про попередників та немає призвіща Порошенко. Та й цей пан призвіща Ющенка не згадує, а Порошенко заважає йому видавати себе за експерта.
Звинувачення Пороха, і того ж Ющенка, в узурпації влади, безпідставні. Від слова "завсім". Немає прикладів.
Той же Порошенко відмінив диктаторські закони овоча. Порошенко провів децентралізацію. Делегував владу місцевому саморядуванню. Зеленський -оббирає бюджети, і намагається підмяти під себе мій Київ.
До того, пан Павло чи не уважний, чи свідомо вводить в оману людей.

"Пока не поздно, пан президент, займитесь госаппаратом! Тот путь судебной реформы, по которому вас ведут ее авторы - тупиковый. Семь лет топтания на одном месте. Судебная система прогнила, роспуск судейского корпуса просто неизбежен. Вовков нужно разогнать и строить новый суд. Человеческий."
Бо саме "судова реформа Зеленського", 2019 року, довела судочинство до колапсу.
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24.09.2021 18:47 Ответить
Судя по посту этот активист так ничего и не понял. Не может кукла олигархов, которую они посадили в кресло путем оболванивания совкового люмпена, и бороться со своими "папами". Никогда по определению.
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24.09.2021 12:11 Ответить
Если ты не заметило,то там о Питреликсеиче сказано так же,как и о Зеле.Чьей куклой ОН был?С кем боролся,когда выкручивался от ВАКСА?Или упоротое забыло,как даже текст Законов подменяли в АП.В нормальной бы стране-импичмент и тюрьма. Назови хоть одну реформу,проведенную потужным рэхформатором.Это ТЫ ничего не поняло.Потому,что или бот,или упоротое существо,с пеной у рта отмазывающее своего кумира.Типичный путиноид.А так,все уже давно все поняли.Потому и получил Питроликсеич под зад.И этот получит,если не поменяет политику.
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24.09.2021 12:51 Ответить
Высралось? Полегчало? С облегченьем. У тебя до сих пор Петраликсеич президент? Лечись.

Ну вот вы турнули Пороха. А можно узнать конкретно что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох и "порохоботы"? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда?. Все, что народ начал и закончил за это время сам? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли? Может война закончилась и уже Донбасс с Крымом освободили? Может в дипломатии всех переиграли? Может коррупция исчезла, а всех олигархов загнали под шконку? Может я что-то пропустил? Ведь прошло уже 2.5 года - половина президентского срока шута при абсолютной его власти.

Ну и где все ваши достижения? Вы ведь 72%, которые не ошибаются.
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24.09.2021 13:19 Ответить
Где достижения Зели?Та там,где и Пэти-в виртуальной реальности)Но этот хоть не перекрашенный рыг
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24.09.2021 13:59 Ответить
Перевірте зір, а краще мізки. Бо про совість, у вашому випадку, немає сенсу говорити.
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24.09.2021 14:20 Ответить
Конкретику можно,а не шоколадное пустозвонство?Уже отзвонились виртуальными пэрэмогами
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24.09.2021 14:52 Ответить
Це фЬо? Не густо
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24.09.2021 15:01 Ответить
Что "фЬо"?Само ты "фЬо")))На просьбу конкретизировать у тебя ответ:"Не густо"?Это в черепе твоем извилин не густо)Или в методичках рекомендаций))
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24.09.2021 15:11 Ответить
Перше. Безвіз. Давай, вУмний, спростовуй.
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24.09.2021 15:31 Ответить
Вся документальная база была готова еще при Яныке.А именно из-за коррупции пэтиной банды его еле дали.Так что безвиз не благодаря ему,а вопреки.И,скажи мне,недоумковатое,с каких делов ты тут о безвизе?Какие реформы.Может так поможет:РЕФОРМЫ.Судебная,реформа СБУ,реформа МО,реформа ГПУ,налоговая реформа,земельная реформа.Что из перечисленного хоть начиналось делаться?
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24.09.2021 17:21 Ответить
Правда?
" Цитуючи виступ Меркель, посол зазначив: "Канцлер Ангела Меркель підкреслила, що якби не особиста "напористість" Президента Порошенка, введення безвізу навряд чи було можливим."
Джерело:
Яка з перелічених реформ не була почата?
Можу підказати, які були знищені "нарідним" наступником. Кожна.
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24.09.2021 17:38 Ответить
Какие законы были приняты шоколадной бандой в рамках указанных реформ?Конкретно:Закон такой-то
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24.09.2021 18:36 Ответить
Ага. Сказать оказалось нечего. Что и требовалось ожидать от "абонепорошенко". Смачного.
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24.09.2021 14:32 Ответить
Только не надо нас торопить.
Санкции против госаппарата - наш следующий шаг.

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24.09.2021 12:13 Ответить
Какой-то дурачек этот севастьянович. Под красивыми текстом для люмпена спрятана откровенная ложь лишь бы не писать плохо про клоуна
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24.09.2021 12:14 Ответить
конкретный, а не какой-то
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24.09.2021 12:25 Ответить
Та ЗЕшмаркля давно зробила висновок з всього цого.... Якщо не мозеш и не хочеш побороти корупцію - очоль її.
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24.09.2021 12:17 Ответить
100%.Петроолэксийовычь корупцию поборов,усих корупционерив посажав,а ЗЕшмаркля опять корупцию видновыв и корупционерив из тюрэм повидпускав
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24.09.2021 12:53 Ответить
Це коли у Порошенка була "вся повнота влади", така, як запз, у Зєлєнского? А ще автору для ілюстрації варто було б навести статки Порошенка до президентства і після і статки Зєлєнского до президентства і тепер. Що? Нема? Чому? Бо автор тут бреше? Негарно! А чому автор, порівнюючи Зєлєнского з Порошенком не приводить суми затрачених власних коштів цих двох "зовсім одинакових" антагоністів, затрачені на оборону і спонсорські пожертви? Кли починаю читати авторів і одразу бачу такі речі, то такий автор втрачає мою повагу і перестав для мене бути незаангажованим. Журналіст повинен бути чесним. І виставляючи негативні сторони, потрібно виставити і позитивні сторони людини, навіть якщо вона тобі неприємна. Приховування правди, чи напівправда - це маніпуляція, а отже - майже брехня.
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24.09.2021 12:17 Ответить
Все вірно, але ці заклики ні до чого не призведуть, на жаль. Це все одно, що закликати хижаків до харчування травою...
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24.09.2021 12:20 Ответить
Черговий висєр проти Порошенко. Президент Порошенко -це найкраще, що було в Україні за новітню історію. Крапка. Корупція не тільки і не стільки в державному апараті, корупція в свідомості всієї нації. З корупції годується майже не половина країни. Нетерпимість до корупції треба виховувати десятиліттями. Це довгий шлях але пересічний укрвхаінець хоче все і зараз.
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24.09.2021 12:23 Ответить
Ключове слово - було. Мусимо жити далі...
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24.09.2021 12:46 Ответить
Проїжджай далі, якщо це для тебе «ключове».
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24.09.2021 12:49 Ответить
Це замість того, щоб заохотити мене писати українською. Дякую щиро!
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24.09.2021 13:01 Ответить
Чого це я повинен когось «заохочувати» спілкуватись українською? Це по-перше, а по-друге, в моєму пості було ключовим не «було», а те, що терпимість до корупції в свідомості нації і цей блогер чи ким він там є, коли говорить про корупцію, повинен дивитись у дзеркало як і все населення України.
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24.09.2021 13:14 Ответить
Кого пропонуєте? Конкретно. З урахуванням війни, політичної, економічної, загальної кризи.
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24.09.2021 15:06 Ответить
Узаконити подвійне громадянство. Тоді нам не прийдеться вибирати між поганим та дуже поганим. Свідомих громадян теж прибуде
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24.09.2021 16:55 Ответить
Да, да, да.... Не повезло с народом. Пусть поищет себе другой народ.
"корупція в свідомості всієї нації" - лютый бред.

"Нетерпимість до корупції треба виховувати десятиліттями" - не нужно изобретать велосипед. Нужно только желание.

Коррупция в Италии - операция «Чистые руки» (1993-1994), ставшая хрестоматийной в истории борьбы с коррупцией: тюремные сроки получили более 500 политиков, в том числе пожизненный сенатор Джулио Андреотти и премьер Кракси. Под следствием оказалось около 20 тыс. человек, в том числе более половины членов обеих палат парламента. На скамью подсудимых попали, по разным данным, от 2 тыс. до 4,5 тыс. человек. Общественная поддержка операции обеспечивалась показательными конфискациями имущества коррупционеров, которое передавалось государственным и муниципальным учреждениям.

Гонконг. В начале 1970-х годов в британской колонии под покровительством правоохранительных органов процветала организованная преступность. В 1973-м власти учредили Независимую комиссию по борьбе с коррупцией (ICAC), напрямую подчинявшуюся губернатору. Комиссия комплектовалась преимущественно людьми без опыта работы в правоохранительной системе, главным образом молодыми выпускниками ведущих университетов. ICAC получила чрезвычайно широкие полномочия: ее члены могут арестовывать, имея всего лишь обоснованное подозрение в факте взятки, в некоторых случаях содержать подозреваемых под стражей без предъявления обвинения, замораживать банковские счета, получать от органов власти любую необходимую информацию. Один из законов закрепил презумпцию виновности для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы.
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24.09.2021 13:21 Ответить
Для прикоричених - найкраще , що було в Україні - це Петро Порошенко! Та чомусь це "найкраще" аж загуло на президентських виборах, було переможене якимось посереднім слугою сцени!. Та ще й трьомя четвертинами голосів виборців! Народ дурний, чи що? Та скоріше Вова дурний, а не народ! Але ж Петро збитим льотчиком став! Добре, що хоч встиг катапультуватися і парашут розкрився!
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24.09.2021 14:57 Ответить
Чепуха, откуда взялся этот преславутый госаппарат? Это господа мы с вами, воруем, врём, предаём друг друга и только и мечтаем как бы устроиться в этот самый аппарат, в этом смысле Зеленский суперуспешен с точки зрения своих избирателей. Коррупция это ничто иное как отсутствие морали и никакими репрессиями на манер китайских этого не исправить, здесь кроется дьявольская ложь, все диктаторы и тираны приходили к власти под лозунгом борьбы с коррупцией (Гитлер, Путин, Лукашенко и им подобные), к чему это приводит известно.
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24.09.2021 12:24 Ответить
Гарна стаття, проблеми адресовані чітко і по адресу!
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24.09.2021 12:26 Ответить
)))))лизание жопы кукле олигарха -чітко і по адресу
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24.09.2021 12:32 Ответить
Что-то мне подсказывает, что пан Себастьянович голосовал за Зеленского, а теперь немного разочарован...
И чтобы как-то сгладить свое разочарование приплел в пост Порошенко.

Нужно было еще написать, что это из-за Порошекно зеленский стал президентом

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24.09.2021 12:27 Ответить
Ймовірно, що пан Себастьянович готується до виборів, тому починає вкидати правильні, гнівні тексти.
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24.09.2021 13:32 Ответить
...аж навіть перестав бути сироєдом

до речі, а де у матеріалу позначка "на правах реклами"?

Павел Себастьянович - один из пионеров движения сыроедения на русскоязычном пространстве.

В 40-летнем возрасте будучи традиционно питающимся человеком он набрал лишний вес и заработал несколько болезней. Пытаясь поправить здоровье он опробовал раздельное питание и другие способы, которые дали мало пользы. Изучая литературу о питании и пищеварении человека пришел к выводу, что наиболее подходящая пища для человека это сырые овощи и фрукты.
Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628
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24.09.2021 16:44 Ответить
Я не вірю в силу слова. Слова як бублики, кругленькі і котяться, котяться.
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24.09.2021 12:29 Ответить
Писати не значить зробити. В нас, в країні виявляється це дві різні речі
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24.09.2021 12:30 Ответить
Снова Порох в штаны блохеру насрал?
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24.09.2021 12:32 Ответить
Не факт, що насрав Порошенко, можливо це лайно самого бложера, але винен як завжди, Порошенко. 😁
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24.09.2021 12:36 Ответить
Хрень в стиле зебобиков -ни о чем,только поцелуи в жопу зекрысы
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24.09.2021 12:34 Ответить
Підтримую. Гарно сказано. Вони зрозуміють це коли для них вже буде пізно. Вони "відморожені".
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24.09.2021 12:37 Ответить
Себастьяновичи, які посадили Беніного та Ахметівського Буратіну в крісло президента, продовжують зомбувати лохів про хорошого Бубу-царя і поганих бояр, яких сам Буба, доречі, і напризначав.

https://twitter.com/SmetanatBorschu Сметанат борщу

Портников: «В Україні з'явився свій кооператив "Озеро" - це "95-й квартал"».
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24.09.2021 12:39 Ответить
Себастьянович вийшов з літургічного сну, в який впав в 2019 і думає, що пріпіздєнт прийшов покращувати життя своєму лохторату.
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24.09.2021 12:40 Ответить
Відмінна маніпуляція від автора - змішати до купи зеленського з його повною владою і підростаючими зеленими олігархами і Порошенка, що не мав такої влади і який наприкінці каденції втратив певну частину капіталів. НОВИЙ МАНІПУЛЯТОР, МАЙ СОВІСТЬ
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24.09.2021 12:53 Ответить
ну с рошеном все просто: он плоть от плоти этого коррумпированного госаппарата. да с ЗЕбеней тоже ничего сложного, он марионетка - как беня каломойский, такой же выкидыш гнилой системы, как и рошен, скажет, так ЗЕбеня и сделает.
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24.09.2021 13:04 Ответить
Свиночолі та зєлєбобікі ату його, ату!
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24.09.2021 13:20 Ответить
Истину глаголит
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24.09.2021 13:23 Ответить
По вухах їздить. Ремейк серіалу "Слуга наріду"
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24.09.2021 13:30 Ответить
Действительно, сегодня Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Чиновники не боятся ничего. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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24.09.2021 13:50 Ответить
Вам бы обьединиться. Таких как вы - миллион. Но, их хата скраю, пока з ними самими не прийдут.
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24.09.2021 13:52 Ответить
А в стране госапаратчики только и остались. Уже 40% работоспособного населения страны работают на госапарат.
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24.09.2021 13:51 Ответить
Чисто мордовский нарратив у Севастьяна.Украина страна failed state.Там живут коррупционеры,которые не в состоянии строить страну.Поэтому,отдайте Украину москалям,они наведут в ней порядок
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24.09.2021 14:15 Ответить
Это не "коррупция", а оккупация госаппарата одним народом.
"Аборигенов" просто не подпускают, отсекая от информации о бюджете
и о том, на что он идёт. В итоге - нет свидетелей, все повязаны, все молчат
или по команде говорят "что надо".
А "аборигены" дальше беднеют и майданят.
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24.09.2021 15:22 Ответить
Хочу напомнить этому товарищу, что Петр Алексеевич Порошенко в 2014г. и в 2015г. все свое время и все свои силы тратил на защиту и оборону своей Родины Украины от российского агрессора. Он тогда миллиарды грн. своих личных средств потратил на оборону, на лечение раненных на строительство оборонительных сооружений. Если хотите говорить правду, то говорите ВСЮ ПРАВДУ! Фактически собственно на реформы Порошенко было отпущено 2-3 года, при этом он не имел большинства в парламенте и на каждое решение там ему приходилось тратить много сил и времени, а времени было мало.
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24.09.2021 16:20 Ответить
екссироєд Себастьянович тут лялька-приманка так само, як зєзік - прєзік

а з тексту ріжки Гайдая-маніпулятора витикаються

Бизнесмен Павел Себастьянович и политтехнолог Сергей Гайдай в 2014 году запустили производство чипсов из семян льна. Свое ноу-хау партнеры назвали "ф'ючипсами". Кроме состава, эти снеки отличаются от стандартных чипсов еще и тем, что не жарятся в масле, а сушатся теплым воздухом. Себастьянович говорит, что это питание будущего. Источник: https://biz.censor.net/r3034628
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24.09.2021 16:46 Ответить
 
 