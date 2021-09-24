"Слуга народа" не собирает подписи за отставку Разумкова: нужно это обговорить на фракции, а не переписываться постами в Facebook, - Кравчук

Фракция "Слуга народа" не собирает подписи за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, "слуги народа" ждут, когда Разумков выйдет с больничного, чтобы встретиться с ним на заседании фракции, возможно, с участием президента Владимира Зеленского.

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"Чтобы мы не переписывались постами в Facebook, или выясняли отношения на ток-шоу. Мне и руководству нашей фракции не совсем приятно, что эта ситуация так бурно обсуждается публично. Для этого есть заседание фракции", - подчеркнула политик.

Кравчук призналась, что пока сложно спрогнозировать, когда состоится такое заседание фракции при участии Разумкова, так как он пока на больничном.