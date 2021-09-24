На Камчатке нашли обломки пропавшего вчера вертолета Ка-27: он принадлежал ФСБ, обнаружены останки троих погибших. ФОТО
Обломки пропавшего на Камчатке вертолета обнаружены на горе Острой в Елизовском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс.
"Обломки обнаружены в районе горы", - сказал источник.
"На южном склоне горы Острая при осмотре места крушения обнаружены останки троих погибших", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренного ведомства, упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району.
В момент падения в вертолете было пятеро членов экипажа.
"Принадлежность пропавшего с радаров вертолета Ка-27 - 5-й авиационный отряд Пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району", - уточнили в оперативной службе.
В поисках вертолета принимали участие 13 человек и три единицы техники.
Ранее вертолет перестал выходить на связь. После пропажи были начаты его поиски.
Также спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27. Обстоятельства крушения вертолета выясняются. Рухнувший вертолет находится на северном склоне горы Острой в Елизовском районе.
Как писал Цензор.НЕТ, лето 2020 года стало для России катастрофическим: только за три месяца там разбилось десять самолетов и вертолетов.
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Хотя--пох, чем больше дохлых ФСБшников, тем лучше.
Коль «нет» - так «нет», а если «да» - то «да».
Ведёт меня и ныне, как когда-то,
Единственная - красная - звезда.
https://stihi-russkih-poetov.ru/tags/krasnaya-zvezda
"жесткая посадка" это упал, разрушился и сгорел..
"рукопожатие крепкое" это сидит в бункере и мочится в бронепамперсы, если кто-то чихнул..
ну и классика "война" это мир..
Видно, что в последний момент
уводили вертолёт подальше от жилых домов.
В награду - билеты в партер на концерт кобзона.
- Борт 57, борт 57, вас понял! Вычеркиваю
Взрыв - хлопок.
Падение - отрицательный рост.
на Ка-27