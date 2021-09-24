На Камчатке нашли обломки пропавшего вчера вертолета Ка-27: он принадлежал ФСБ, обнаружены останки троих погибших. ФОТО

Обломки пропавшего на Камчатке вертолета обнаружены на горе Острой в Елизовском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс.

"Обломки обнаружены в районе горы", - сказал источник.

"На южном склоне горы Острая при осмотре места крушения обнаружены останки троих погибших", - сказал собеседник агентства.



Фото: соцсети

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренного ведомства, упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району.

В момент падения в вертолете было пятеро членов экипажа.

"Принадлежность пропавшего с радаров вертолета Ка-27 - 5-й авиационный отряд Пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району", - уточнили в оперативной службе.

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В поисках вертолета принимали участие 13 человек и три единицы техники.

Ранее вертолет перестал выходить на связь. После пропажи были начаты его поиски.

Также спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27. Обстоятельства крушения вертолета выясняются. Рухнувший вертолет находится на северном склоне горы Острой в Елизовском районе.

Как писал Цензор.НЕТ, лето 2020 года стало для России катастрофическим: только за три месяца там разбилось десять самолетов и вертолетов.