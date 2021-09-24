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Новости
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На Камчатке нашли обломки пропавшего вчера вертолета Ка-27: он принадлежал ФСБ, обнаружены останки троих погибших. ФОТО

На Камчатке нашли обломки пропавшего вчера вертолета Ка-27: он принадлежал ФСБ, обнаружены останки троих погибших. ФОТО

Обломки пропавшего на Камчатке вертолета обнаружены на горе Острой в Елизовском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс.

"Обломки обнаружены в районе горы", - сказал источник.

"На южном склоне горы Острая при осмотре места крушения обнаружены останки троих погибших", - сказал собеседник агентства.

На Камчатке нашли обломки пропавшего вчера вертолета Ка-27: он принадлежал ФСБ, обнаружены останки троих погибших 01
Фото: соцсети

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренного ведомства, упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району.

В момент падения в вертолете было пятеро членов экипажа.

"Принадлежность пропавшего с радаров вертолета Ка-27 - 5-й авиационный отряд Пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району", - уточнили в оперативной службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России пропал очередной вертолет: серия катастроф продолжается

В поисках вертолета принимали участие 13 человек и три единицы техники.

Ранее вертолет перестал выходить на связь. После пропажи были начаты его поиски.

Также спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27. Обстоятельства крушения вертолета выясняются. Рухнувший вертолет находится на северном склоне горы Острой в Елизовском районе.

Как писал Цензор.НЕТ, лето 2020 года стало для России катастрофическим: только за три месяца там разбилось десять самолетов и вертолетов.

авиакатастрофа (1719) россия (95393) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+26
Крєпкава здаровья всєм пагібшим... Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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24.09.2021 12:17
+24
Так на северном склоне или на южном?
Хотя--пох, чем больше дохлых ФСБшников, тем лучше.
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24.09.2021 12:16
+23
Улетели на гала-концерт Кобзона-александрова-задорнова....
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24.09.2021 12:16
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мінус 3
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24.09.2021 12:12 Ответить
А на погибших пилотах были пилотки?
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24.09.2021 12:50 Ответить
информация засекречена!..
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24.09.2021 14:47 Ответить
А ось ще мінус 5. Теж вчора. Гулять на поминках, так гулять: https://4sport.ua/news?id=34330
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24.09.2021 13:01 Ответить
"Жёсткая посадка" - красная звезда на обгорелых обломках сиротливо валяется на склоне горы....
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24.09.2021 12:14 Ответить
Це із серії, коли в них газ взривається, то пишуть, що в доме праізашел хлопок...
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24.09.2021 12:18 Ответить
Улетели на гала-концерт Кобзона-александрова-задорнова....
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24.09.2021 12:16 Ответить
Так на северном склоне или на южном?
Хотя--пох, чем больше дохлых ФСБшников, тем лучше.
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24.09.2021 12:16 Ответить
маловато фашистов в ад отправилось ...
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24.09.2021 12:16 Ответить
Уклончивость - она не для солдата:
Коль «нет» - так «нет», а если «да» - то «да».
Ведёт меня и ныне, как когда-то,
Единственная - красная - звезда.
https://stihi-russkih-poetov.ru/tags/krasnaya-zvezda
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24.09.2021 12:17 Ответить
Крєпкава здаровья всєм пагібшим... Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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24.09.2021 12:17 Ответить
Жертвы ковида.
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24.09.2021 12:19 Ответить
Проста нужна біло вовремя вакцініровацца спутніком, а нє боярой горло залівать...
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24.09.2021 12:22 Ответить
Хоть какие то хорошие новости на выходные.
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24.09.2021 12:18 Ответить
От поперло, так поперло.
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24.09.2021 12:18 Ответить
"хлопок" это взрыв ..
"жесткая посадка" это упал, разрушился и сгорел..
"рукопожатие крепкое" это сидит в бункере и мочится в бронепамперсы, если кто-то чихнул..
ну и классика "война" это мир..
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24.09.2021 12:18 Ответить
И вы бурят ? Как я тут рад !
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24.09.2021 12:18 Ответить
Как-то приелись уже такие новости, хоть бы какая-то подлодка оказалась тяжелее воды.
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24.09.2021 12:18 Ответить
та нехай! ))) меньше вреда мировой экологии
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24.09.2021 12:37 Ответить
подлодки скрыть не проблема, разве что с ядерным хлопком потонут, тогда, конечно, надо будет сказать, что "она утонула". а так - тонИ не хочу.
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24.09.2021 12:54 Ответить
Серпень продовжується.
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24.09.2021 12:19 Ответить
Ну хоч у чомусь вони світові лідери... Впєрєді планєти всєй, так сказать!
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24.09.2021 12:19 Ответить
Прекрасная новость ждем продожений...
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24.09.2021 12:19 Ответить
https://4sport.ua/news?id=34330
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24.09.2021 13:03 Ответить
Гуд!
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24.09.2021 12:20 Ответить
нет на свете приятней запаха, чем запах трупа твоего врага!
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24.09.2021 12:21 Ответить
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24.09.2021 12:23 Ответить
вейшнорцы их и там достали.
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24.09.2021 12:25 Ответить
Новость позитивная ,хоть и маловато конечно ..
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24.09.2021 12:28 Ответить
чем больше их тем меньше нам
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24.09.2021 12:31 Ответить
гы гы . три трупика . и это они вчера назвали жесткой посадкой ?
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24.09.2021 12:35 Ответить
Добре, але мал
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24.09.2021 12:49 Ответить
космолет в космопорт
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24.09.2021 12:57 Ответить
Молодцы.
Видно, что в последний момент
уводили вертолёт подальше от жилых домов.
В награду - билеты в партер на концерт кобзона.
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24.09.2021 13:04 Ответить
....и эхо такое - "за посанов,. посанов, посаса.."
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24.09.2021 13:08 Ответить
ПВО Вейшнории не дремлет !
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24.09.2021 13:15 Ответить
Чтобы каждая посадка военного авиатранспорта была такой же "жесткой". В результате такой жесткой посадки от вертолета остался только очень маленький хвостик.
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24.09.2021 13:19 Ответить
- База, База, я борт 57, терплю бедствие!
- Борт 57, борт 57, вас понял! Вычеркиваю
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24.09.2021 13:57 Ответить
Крушение с погибшими - жесткая посадка.
Взрыв - хлопок.
Падение - отрицательный рост.
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24.09.2021 14:01 Ответить
Із кобздоном вже співають:-пусть летят они летят и нкуда не прилетят... Давай слідуючий,хочемо ще!
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24.09.2021 14:03 Ответить
Операция"Хвост песца".Заметай за собой следы как ФСБ
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24.09.2021 14:21 Ответить
здаровья им фсем ...
на Ка-27
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24.09.2021 14:27 Ответить
все проблемы от водки и баб
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24.09.2021 14:39 Ответить
фсб? точно? Я пойду еще горючего подолью, шоб там им не холодно было)
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24.09.2021 15:56 Ответить
Да ну и хрен с ними, с этими расеянскими жЫвотными
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24.09.2021 18:28 Ответить
 
 