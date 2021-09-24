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Новости Агрессия России против Украины
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Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году: 29 крушений и 85 погибших, - Бутусов

Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году: 29 крушений и 85 погибших, - Бутусов

Такое большое количество катастроф показывает крайне плачевное техническое состояние российской авиации.

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В 2021-м году в России произошло 29 катастроф военных и гражданских самолетов (без учета катастроф дельтапланов и самодельных летательных аппаратов). Россия установила мировой рекорд по числу катастроф в этом году, о чем российские СМИ, почему-то не торопятся сообщать. В том числе, разбилось 8 самолетов и вертолетов ВКС, МЧС, НГ, ФСБ РФ. один ракетоносец ВКС получил серьезные поверждения, повлекшие гибель экипажа. В результате этих катастроф погибло 85 человек", - отметил журналист.

Полный список:

1. Ка-27 - 23.09 вертолет ФСБ РФ разбился на Камчатке, тела 3 членов экипажа не обнаружены;

2. Ан-26 - 22.09 разбился в Хабаровском крае, 6 человек погибли;

3. частный гидросамолет - 18.09 разбился в Ханты-Мансийском округе, 2 человека погибли;

4. PZL-101 - разбился 13 сентября, 1 человек погиб;

5. L-410 - 12.09 разбился в Иркутской области, 4 человека погибли;

6. Су-24 - 27.08 бомбардировщик ВКС РФ разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности;

7. частный гидросамолет - 23.08 разбился в Подмосковье;

8. МиГ-29СМТ - 23.08 истребитель ВКС РФ сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности;

9. МиГ-29СМТ - 18.08 истребитель ВКС РФ разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;

10. Ил-112В - 17.08 разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибли;

11. Бе-200 - 14.08 гидросамолет ВКС РФ разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;

12. Ми-8 - 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;

13. Су-35С - 31.07 истребитель ВКС РФ разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;

14. Р-2002 - 24.07 разбился в Хабаровском крае, 2 человека погибли;

15. Ан-28 - 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности;

16. Ан-26 - 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибли;

17. Хармони LSA - 30.06 разбился в Подмосковье;

18. Ми-8 - 24.06 транспортно-боевой вертолет Нацгвардии РФ разбился в Ленинградской области, 3 человека погибло;

19. Пайпер РА-28 - 24.06 разбился в Архангельской области;

20. L-410 - 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибли;

21. Беказ ХА-32 - 9.06 разбился в Ростовской области;

22. Робинсон - 17.05 разбился в Архангельской области, 2 человека погибли;

23. Ермак - 9.05 разбился в Татарстане, 2 человека погибло;

24. Ми-2 - 8.05 разбился на Камчатке, 2 человека погибли;

25. Ми-2 - 17.04 разбился на Кубани, 1 человек погиб;

26. Ан-2 - 13.04 разбился в Саратовской области;

27. Ка-32 - 25.03 вертолет МЧС РФ разбился в Калининградской области, 1 человек погиб;

28. Ту-22М3 - 23.03 ракетоносец ВКС РФ потерпел аварию на земле из-за срабатывания катапульт, 3 человека погибли;

29. Пайпер РА-28 - 8.01 разбился в Ленинградской области в результате столкновения с другим самолетом, 3 человека погибли.

"Такое большое количество катастроф показывает крайне плачевное техническое состояние российской авиации, низкий уровень надежности авиатехники, систематические и грубейшие нарушения требованийц безопасности полетов, слабую подготовку российских пилотов", - резюмировал Бутусов.

37 поширень

Автор: 

авиакатастрофа (1719) авиация (2822) армия РФ (19101) Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+42
Ну могут же когда хотят!
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24.09.2021 12:20
+38
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24.09.2021 12:21
+15
и когда не очень хотят тоже !
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24.09.2021 12:20
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Ну могут же когда хотят!
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24.09.2021 12:20 Ответить
и когда не очень хотят тоже !
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24.09.2021 12:20 Ответить
Опыт дело тонкое,его не пропьешь!
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24.09.2021 12:22 Ответить
29. Пайпер РА-28 - 8.01 разбился в Ленинградской области в результате столкновения с другим самолетом, 3 человека погибли.

хм.. а ВТОРОЙ самолет где.. неужели не пострадал?
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24.09.2021 12:56 Ответить
А як же ж. Все це - прямі наслідки свідомих дій керманичів північної нігерії - божевільної бензоколонки. Річ у тім, що ще десь у 2008-2012 році в ********* пройшла чергова "реформа", яка торкнулась майже всієї авіагалузі. "майже", бо не дуже торкнулась пасажирських перевезень, які виконуються авіакомпаніями, що виконують рейси не тільки всередині країни і вимушені виконувати світові та європейські норми.

Отже, суть "реформ":
1. вони "реструктуризували" авіаційні ВУЗ-и, що вилилось в закриття декількох суто технічних вузів в мацкві та переведенні декількох ВУЗ-ів з столиці до всіляких воронежів. Звісно, зі зниженням зарплатні, з втратою частини професури, яка відмовилась їхати в тьму-таракань тощо.
2. вони перевели технічний персонал аеродромів з "офіцерського" забезпечення на "сержантське". Бо навіщо тим, хто гайки крутить, добре платити, житло видавати та взагалі забезпечувати по "офіцерським" стандартам? Правильно - не треба, бач, жирували...

От і вийшло, що за за 10 років кваліфіковані кадри розбіглися не тільки з простих аеродромів, а навіть з ВУЗ-ів. Тому якість як обслуговуючого персоналу, так і пілотів на ********* зараз кардинально впала. Про якість керування взагалі не йдеться - що може в розумінні якості створити олєнєвод?

Тому й валяться в них і ніби "надійні" машини, і експериментальні розробки, і прості як 5 копійок агрегати, які, вважалося, взагалі завалити можна тільки спеціально поставивши собі таку мету...
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24.09.2021 14:45 Ответить
этого слишком мало .. бабы быстро новых нарожают ...
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24.09.2021 12:20 Ответить
У баб не очень получается рожать самолеты. А при попытке сделать летательный аппарат руками... "10. Ил-112В - 17.08 разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибли; "
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24.09.2021 12:39 Ответить
Не факт. Бояра з короночкою свою справу потроху роблять...
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24.09.2021 13:03 Ответить
без українських запчастин їх щороку більше буде
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24.09.2021 14:28 Ответить
Насрать!
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24.09.2021 12:20 Ответить
так это - самолеты то падают потому что тяжелее воздуха
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24.09.2021 12:21 Ответить
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24.09.2021 12:21 Ответить
Хе,Хе. Видивляюця ЩЕ!!!🧐
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24.09.2021 12:36 Ответить
І один з них Точно буде танцювати🤗
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24.09.2021 12:37 Ответить
А хай би всі потанцювали. Я не проти.
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24.09.2021 13:01 Ответить
Какое нетерпеливое ожидание! Аж глаза горят в предвкушении лаптепада.
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24.09.2021 12:40 Ответить
Ого!
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24.09.2021 13:00 Ответить
Как и на новость ниже!
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24.09.2021 12:22 Ответить
Пане Юрію, не навчіть! Бо по-перше - рік ще не закінчився, а по-друге - кацапія любить рекорди. 😊
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24.09.2021 12:22 Ответить
Точно, сейчас кацапы заправятся допингом и пойдут на рекорд. ВАДА рекорд не защитает, и они в следующем году предпримут новую попытку побить рекорд...
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24.09.2021 12:49 Ответить
*не наврочіть
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24.09.2021 13:21 Ответить
Еще не вечер...
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24.09.2021 12:23 Ответить
Хорошая статистика, показывающая реалии жизни, а не пропагандонские высеры о "могуществе" и "как нас всех боятся". Возвращающая расисян к делам своим скорбным, а не "чё там у хахлов" и "как американцы пазорно сбежали из Афганистана"
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24.09.2021 12:23 Ответить
Россияне этого все равно не прочитают.
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24.09.2021 12:40 Ответить
Ще не вечір. підсумки підібємо в кінці грудня.
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24.09.2021 12:23 Ответить
Карма она такая, не делай другим плохо, оно как бумеранг возращаеться.
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24.09.2021 12:24 Ответить
Ті нафга ти сюди приватні дельтаплани і етажерки приписуєш. Статистика має бути серйозною.
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24.09.2021 12:24 Ответить
без учета катастроф дельтапланов и самодельных летательных аппаратов Источник:
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24.09.2021 13:14 Ответить
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24.09.2021 12:25 Ответить
главное не сглазить !
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24.09.2021 12:28 Ответить
До конца года еще в книгу рекордов Гинеса можно попасть
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24.09.2021 12:28 Ответить
Правильным путем идут репоеды, главное, пусть не останавливаются, на расее еще много ерапланов.
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24.09.2021 12:29 Ответить
предлагаю москалям не останавливаться на достигнутом . тем более они же сами кричат что могут повторить
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24.09.2021 12:30 Ответить
наступает светлое будущее...
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24.09.2021 12:30 Ответить
Не Беказ, а Бекас, и не ХА-32, а Х-32.
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24.09.2021 12:34 Ответить
И еще вдобавок: Ту-22М3 не потерпел аварию (он не летал), а произошло чрезвычайное происшествие (инцидент) на земле с гибелью 3-х росиянских лапте-летунов.
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24.09.2021 13:02 Ответить
при вистрілі катапульти на землі корпус літака пошкоджується і потребує ремонту - так що це аварія, хоч і не катастрофа
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24.09.2021 14:31 Ответить
Аварія це авіаційна подія без людських жертв, що призвела до серйозного пошкодження чи руйнування ПС, тілесних ушкоджень пасажирів, членів екіпажу чи третіх осіб. Надзвичайна подія це подія пов'язана з використанням повітряного судна на землі (технічне обслуговування, ремонт, зберігання, транспортування....).
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24.09.2021 18:28 Ответить
россияне, продолжайте, не останавливайтесь! У вас, мразей, отлично получается заваливать мир своими трупами! больше все равно ничего другого не умеете!
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24.09.2021 12:35 Ответить
Лапті, ще 3 місяці попереду, не підведіть.
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24.09.2021 12:36 Ответить
А все почему? Потому, что хороший русский - утилизированный русский!
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24.09.2021 12:36 Ответить
Молодцы кацапы, не останавливайтесь на достигнутом
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24.09.2021 12:37 Ответить
ПА-ЗДРАВ-ЛЯ-ИМ,ПА-ЗДРАВ-ЛЯ-ИМ!
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24.09.2021 12:39 Ответить
Рожденный ползать летать не может.
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24.09.2021 12:39 Ответить
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24.09.2021 12:40 Ответить
уже и так понятно, что росавиации звезда
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24.09.2021 12:42 Ответить
Такой птичкопад не может не радовать.
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24.09.2021 12:43 Ответить
Ондак тільки радіти цьому під час війни може лише дурень. Велика кількість кататроф у військовій авіації свідчить і про те, що вони багато літають. І за часів радянського союзу катастроф з ліками було багато бо літали у три зміни по 8 годин. Навіть такий старий парк військових літаків, як у росії може просто закошмарити Україну. Так їх стримує наше ППО, старе, але для них саме то. Їх стримує фаза гібридної війни, але недооцінювати російску авіацію не треба. Навіть тому, що наші брати мають звичку стріляти зі своєї території. А тепер уявіть старенькі ТУ 160, які Україна віддала росії за борги за газ - висота 10 000 метрів, пуск ракет десь в районі Мілєрево. Вояки, куди вони долетять?
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24.09.2021 12:46 Ответить
частина тупо не долетить. Решта, завдяки точності ГЛОНАС, попадає десь в полях та лісах
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24.09.2021 14:35 Ответить
Яке військове училище ти закінчив?
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24.09.2021 14:54 Ответить
Если уж так пойдет, то какая разница с какого носителя будут запущены ракеты? У них много морских платформ в Каспийском и Черном море с котрых покрывается вся территория Украины. Дело не в ТУ-160 под Миллерово.
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24.09.2021 17:24 Ответить
Справа в тому, що перехопити ракету з ТУ біля кордону вже неможливо, а стріляти по території РФ Україна ще не готова.
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24.09.2021 17:30 Ответить
А из района Феодосии сильно легче будет перехватить ракету? Особенно если будет залп из нескольких десятков пусков.
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24.09.2021 17:36 Ответить
На расєє не мають можливості лупити по Україні з усього що стріляє. Їх мантра про один народ і те, що вони визволителі поки не дає їм на це можливостей. Дарагіє расєянє також не готові до такої війни. Крім того розвалити все і окупувати недовго, а що потім. Потім українців треба кормити, бо працювати на окупантів ми не будемо і для контроля окупованих територій потрібно ще одну армію, що має РФ зараз. Це дорого. Україна занадто велика для ерефії, ми розвалимо їх з середини. Тому плани були на так звану новоросію, яка не расєя, сама себе гудує, платить мозькві податки і поповнює армію. Українці повинні були окупувати самі себе на користь росії при мінімальному втручанні російської армії. Що фактично провалилось . Однак це недає нам підстав вважати, що небезпека вторгнення минула. ВСУ повинна мати збою здатну нанести удари не тальки по воєнних об'єктах біля кордону, а по мозькві і підєру.
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24.09.2021 17:57 Ответить
Так вы же начали с тезиса, что как прилетят усе кацаполеты разом, да как сотрут Украину в порошок.
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24.09.2021 22:17 Ответить
У них ермак уже всё , а у нас ещё скачет .
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24.09.2021 12:47 Ответить
Головне, що ці вояки і їх металобрухт уже ніколи не перетнуть кордони суверенної України, бо вже співають у хорі Александрова.
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24.09.2021 12:48 Ответить
Красота! До конца года идут на супер мировой рекорд.
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24.09.2021 12:51 Ответить
и даже в области балета мы впереди планеты всей!
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24.09.2021 12:55 Ответить
То добре. Але мало.
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24.09.2021 12:57 Ответить
Єрмак - 9.05 розбився в Татарстані
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24.09.2021 12:57 Ответить
85 фрагов на сундук пукина яхохохо и конистра ботокса с боЯркой_)
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24.09.2021 12:58 Ответить
Головне - не зупинятись на цьому досягненні.
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24.09.2021 12:59 Ответить
ну до конца года еще больше 3-х месяцев, так что есть неплохой шанс, что кацапы побьют свой же рекорд.
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24.09.2021 12:59 Ответить
Бред! Просто работать надо уметь....!!!! И ..тогда виден результат.
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24.09.2021 13:03 Ответить
Це карма, розплата. І так буде доти доки навколішки не визнають, не тільки провину за рейс МН17 але і усі свої злочини.
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24.09.2021 13:28 Ответить
Наснаги їм та вдачі в цій справі.
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24.09.2021 13:29 Ответить
Російські фашисти несуть втрати . І це прекрасно . Надіємось в наступному році кількість авіакатастроф на Московії потроїться і загине ще більше карателів .
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24.09.2021 13:33 Ответить
#аналагавнет!
А ще, не кінець року.
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24.09.2021 13:57 Ответить
КПД маловат будет... ну ничего, надежда на 2022
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24.09.2021 14:08 Ответить
Еще войны небыло, а кацапы уже потеряли 28 самолетов
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24.09.2021 14:08 Ответить
Не любит небо москалей
В земле москаль всегда милей
Рождённый ползать,не летать
Лгать,воровать и убивать
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24.09.2021 14:29 Ответить
Кацапи
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24.09.2021 14:42 Ответить
Ну, год то еще не закончился. Время есть, дерзайте
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24.09.2021 14:49 Ответить
Молодці! Так тримати!!!
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24.09.2021 15:23 Ответить
За останній рік ПВО Вейшнорії суттєво додало в профессіоналізмі. Одним із факторів підвищення ефективності бойвих розрахунків стало те, що в зв'язку із згортанням міссії в Афганістані, на південно-східний фронт Вейшнорії були перекинуті інструктори США.
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24.09.2021 15:25 Ответить
да здравствуют КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА рассеи матушки!гопники ещё год не закончился а 29 самолётов и вертолёв грохнулось.... непобедимая страшная супер пупер рашен техника..... так что НАТОВЦИ! не сците, не слушайте скреп про новые неповтроимое лазарное оружие . всё это понты для устрашения....щимите ******** смелее .там на понтах что на пружинах они...))
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24.09.2021 17:29 Ответить
маловато будет!
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24.09.2021 17:54 Ответить
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24.09.2021 18:29 Ответить
В основном пятидесятилетние самолёты.
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24.09.2021 19:12 Ответить
Для экспертной оценки это не дает представление, что там все так плохо по сравнению с другими. В США тоже регулярно падают, просто цензор не пишет об этом. Вот на этой неделе в Техасе разбился военный тренировочный самолет. Так еще на жилой сектор упал. Повезло, что люди не погибли. Если писать про все авиапроисшествия у американцев, тоже может возникнуть ощущение "все пропало". Но нужно смотреть, сколько новья поставляется, вывести процентную часть происшествий и так далее, чтобы делать конкретные выводы.
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24.09.2021 19:43 Ответить
и НАТО даже делать ничего не надо... руские свиньи самостоятельно самоликвидируются
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25.09.2021 09:07 Ответить
Вывсеврети! Не была никоких котостроф, были жесткие посадки!
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27.09.2021 09:59 Ответить
Народная примета: Как тольо на Раше писец - так сразу в Украине енот.
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10.10.2021 11:31 Ответить
 
 