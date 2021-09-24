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Новости Новый Кабмин
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На совещании в Трускавце "слуги народа" могут заслушать кандидатов в министры, - Кравчук

На совещании в Трускавце

Заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук предполагает, что на заседании фракции в Трускавце могут быть кандидаты в главы министерств, по которым планируются ротации в руководстве.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Кравчук рассказала, что это заседание фракции будет совещанием "слуг народа" с президентом, представителями Офиса Президента и членами Кабмина. По словам нардепа, будут подведены итоги проделанной работы и намечены планы на будущее.

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Говоря о том, кто будет оплачивать проживание и дорогу "слугам народа", она заявила: "Я покупаю себе билет и оплачиваю себе отельный номер. Это в рамках антикоррупционного законодательства".

Замглавы фракции "СН", комментируя информацию о том, что некоторые депутаты будут с семьями, рассказала, что ее семья будет недалеко от Трускавца.

Автор: 

Кабмин (14025) Трускавец (101) Слуга народа (2629) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+8
-На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.(с)
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24.09.2021 12:21
+7
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24.09.2021 12:37
+5
Скоро весь Кабмін буде таким:

- Тридцять з Трускавця, однакові з лиця!
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24.09.2021 12:27
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-На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.(с)
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24.09.2021 12:21 Ответить
Мама родная, ну тупые жеж овци! Шоб они были два раза здоровы🙄
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24.09.2021 12:25 Ответить
Кандидатов в министры вы тоже с семьями своими будете заслушивать? А может лучше в следующий раз собраться в Монте-Карло или Майами, что уж там мелочиться?...
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24.09.2021 12:25 Ответить
Скоро весь Кабмін буде таким:

- Тридцять з Трускавця, однакові з лиця!
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24.09.2021 12:27 Ответить
Одинаковы, когда будут пиво пить с раками.
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24.09.2021 12:36 Ответить
тридцать дубов из ларца, одинаковых с лица....
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24.09.2021 12:56 Ответить
А чего в Трускавце а не возле Бабьего Яра???????
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24.09.2021 12:28 Ответить
І чого пертися в той Трускавець, можна ж в Межигір*ї, страусів погодувати, по пенькам побігати.
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24.09.2021 12:33 Ответить
В Межигiррi страуси не тоi системи!
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24.09.2021 12:37 Ответить
Почему в Трускавце а не в Донецке или Симферополе поближе к народу...труски сразу мокрые.
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24.09.2021 12:31 Ответить
Заседание фракции как-то незаметно превращается в совещание, где кабмин будет отчитываться перед офисом президента. Уже никто ничего не стесняется. За 2 года создали систему, которую 28 лет никто из президентов не смог осилить
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24.09.2021 12:34 Ответить
каких министров?
дурачки. вы проголосовать по людски не можете

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24.09.2021 12:36 Ответить
Нафтогаз просить у Кабміну грошей на закупівлю газу до зимового періоду. 123 МЛРД ГРН.

предприятие которое еще три года назад было сверхприбыльным
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24.09.2021 12:37 Ответить
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24.09.2021 12:37 Ответить
точно . как в средневековом Китае . что бы стать чиновником нужно было написать стихотворение . но так как мы не Китай то что бы стать министром нужно написать стендап . в крайнем случае станцевать
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24.09.2021 12:42 Ответить
Ру́сский кагана́т - гипотетическое государственное образование народа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) русь (русов), хронологически предшествовавшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Киевской Руси .
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24.09.2021 12:42 Ответить
а они не могут заслушать кандидатов в посадке за Киевом??? нахер куда-то ехать??? ))))
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24.09.2021 12:44 Ответить
Замглавы фракции "СН", комментируя информацию о том, что некоторые депутаты будут с семьями, рассказала, что ее семья будет недалеко от Трускавца.
От же падла... Оставит своих детей одних в лесопосадке недалеко от Трускавца?
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24.09.2021 12:56 Ответить
Якщо їм розум роздадуть.
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24.09.2021 13:08 Ответить
А в "промзоні" Авдіївки слабовато
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24.09.2021 14:03 Ответить
+
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24.09.2021 17:01 Ответить
 
 