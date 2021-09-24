На совещании в Трускавце "слуги народа" могут заслушать кандидатов в министры, - Кравчук

Заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук предполагает, что на заседании фракции в Трускавце могут быть кандидаты в главы министерств, по которым планируются ротации в руководстве.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Кравчук рассказала, что это заседание фракции будет совещанием "слуг народа" с президентом, представителями Офиса Президента и членами Кабмина. По словам нардепа, будут подведены итоги проделанной работы и намечены планы на будущее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко о том, почему Разумкова не позвали в Трускавец: Это не свадьба. Спецприглашений не будет

Говоря о том, кто будет оплачивать проживание и дорогу "слугам народа", она заявила: "Я покупаю себе билет и оплачиваю себе отельный номер. Это в рамках антикоррупционного законодательства".

Замглавы фракции "СН", комментируя информацию о том, что некоторые депутаты будут с семьями, рассказала, что ее семья будет недалеко от Трускавца.