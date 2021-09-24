На совещании в Трускавце "слуги народа" могут заслушать кандидатов в министры, - Кравчук
Заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук предполагает, что на заседании фракции в Трускавце могут быть кандидаты в главы министерств, по которым планируются ротации в руководстве.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Кравчук рассказала, что это заседание фракции будет совещанием "слуг народа" с президентом, представителями Офиса Президента и членами Кабмина. По словам нардепа, будут подведены итоги проделанной работы и намечены планы на будущее.
Говоря о том, кто будет оплачивать проживание и дорогу "слугам народа", она заявила: "Я покупаю себе билет и оплачиваю себе отельный номер. Это в рамках антикоррупционного законодательства".
Замглавы фракции "СН", комментируя информацию о том, что некоторые депутаты будут с семьями, рассказала, что ее семья будет недалеко от Трускавца.
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- Тридцять з Трускавця, однакові з лиця!
президентовне смог осилить
дурачки. вы проголосовать по людски не можете
предприятие которое еще три года назад было сверхприбыльным
От же падла... Оставит своих детей одних в лесопосадке недалеко от Трускавца?