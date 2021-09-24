Войска РФ совершили прицельный обстрел наших позиций в районе Новолуганского из РПГ и крупнокалиберных минометов, - штаб ООС
В течение текущих суток, 24 сентября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.
Так, в направлении Новолуганского, где вечером велись активные боевые действия, российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника, с помощью которого российские оккупанты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались неизменными. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", - отметили в штабе ООС.
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