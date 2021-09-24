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Продюсер Кондратюк предложил запретить концерты всех артистов из РФ: Искусство от агрессора не может быть вне политики

Продюсер Кондратюк предложил запретить концерты всех артистов из РФ: Искусство от агрессора не может быть вне политики

Украинский продюсер Игорь Кондратюк предложил запретить концерты российских артистов на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию на сайте Офиса Президента.

В петиции Кондратюк просит президента Зеленского запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора - России до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.

Продюсер отметил, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты ,актеры на самом деле не несут никакой культуры.

"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и хотим победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны", - подчеркнул продюсер.

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Российские артисты раскритиковали инициативу Кондратюка.

В частности, Михаил Шуфутинский заявил, что для него до сих пор нет разницы, где артист выступал и выступает сейчас, поскольку "основная часть вменяемых людей находится вне политики".

Российский певец Лев Лещенко заявил, что его не тянет в Украину "пока там такая власть".

Юрий Лоза считает, что Украина просто боится, что "русские могут быть обаятельными и привлекательными".

Певец Николай Расторгуев, поддержавший оккупацию Крыма Россией сказал: "Да пошли они все. Вот мой комментарий. Мне абсолютно все равно. Пусть они у себя работают на Галичине. И сюда пусть не приезжают".

Читайте: Российский рэпер Моргенштерн повторно внесен в "черный список" Минкульта

Автор: 

концерт (401) россия (95393) артисты (281)


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Топ комментарии
+30
я теперь буду фанатом Кондратюка!)))
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24.09.2021 13:13
+29
Книги жечь - удел кацапов - они украинские книги уже жгли в 2014м на оккупированных территориях.
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24.09.2021 13:17
+25
а с чего шмаркля харчиваться будет?
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24.09.2021 13:10
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Yes
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24.09.2021 13:09 Ответить
Треба ще створити петицію на сайті президента, щоб заборонити потрапляння до України російських книг, до того моменти поки не буде звільнено від тимчасової окупації територію Криму та східні терени.
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24.09.2021 15:45 Ответить
кцапи хитрі, вони українською теж друкують, я станки не ломаються від знущання українською мовою, аж дивно, може бо не кацапського виробництва. але заборонити все, нема чого
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24.09.2021 16:31 Ответить
а с чего шмаркля харчиваться будет?
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24.09.2021 13:10 Ответить
с вєлікага крадівництва))
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24.09.2021 13:11 Ответить
Це не просто харч, це шаб трапінка втечі до рашистів не заросла - інакше йому нікуди діватися зі своїми зрадами, й бізнес талантами .
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24.09.2021 13:18 Ответить
Книги жечь будем?
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24.09.2021 13:12 Ответить
Книги жечь - удел кацапов - они украинские книги уже жгли в 2014м на оккупированных территориях.
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24.09.2021 13:17 Ответить
Я пропоную зробити одну просту річ - обкласти цих кацапських "гастролерів" податком на укранських воїнів які знаходяться на фронті і зробити інформацію про цей податок якомога відкритішою щоб навіть до ***** вона дійшла які суми його "крякаючі ворони" заплатили нашим воїнам - і тоді ми побачимо хто сюди приїде???
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24.09.2021 14:38 Ответить
Чудова ідея
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24.09.2021 14:49 Ответить
ці північноболотяні вишкребки отруюють мізки рускомірською хvєтою, тому вони не можуть виступати, та навіть відвідувати Україну. русская культура не про гроші, русская про експансію русского міра.
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24.09.2021 16:32 Ответить
та розширити базу оподаткування військовим збором
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24.09.2021 16:40 Ответить
Палити, то наносити шкоду екології. На макулатуру совдепо-російський непотріб.
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24.09.2021 13:35 Ответить
Зачем книги? Лучше уж таких длбо...бов как ты.
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24.09.2021 13:46 Ответить
обиженный?
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24.09.2021 13:53 Ответить
Мы, тебе, ванька - обиженный, ни чем помочь не захотим, пшел вон
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24.09.2021 13:56 Ответить
брысь!..байстрючата-а
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24.09.2021 13:59 Ответить
Пусть народ голосует и посмотрим настроения. Кстати, а что там с уголовным делом против ДАПовского "пулемётчика" Пореченкова, как продвигается следствие и когда он будет подан в международный розыск по линии Интерпола?...
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24.09.2021 13:12 Ответить
я теперь буду фанатом Кондратюка!)))
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24.09.2021 13:13 Ответить
Його шоу-вечори на 5 каналі- це просто чудо, а сам він з такою популярністю у людей повинен виходит з забуття у політику.
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24.09.2021 13:16 Ответить
Правильно.
А по выходным - с утра до вечера Поплавский.
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24.09.2021 13:19 Ответить
Кондратюк інтелектуал, ДЕБІЛЕ!
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24.09.2021 13:34 Ответить
Поплавский тоже.
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24.09.2021 13:35 Ответить
кацапа, придурок Паплавски- це твій брат по відсутності мозку та таланту... Бидло, що готове лише для спарювання.
Чого не пишеш про Чефіра? Відпрацьовуй дятле гроші спонсорів.
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24.09.2021 13:42 Ответить
Напиши это ПРЯМОМУ, чтобы больше его не крутили каждый выходной с утра до вечера.
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24.09.2021 13:47 Ответить
кацапа, всю лахту таким макаром доводять до консистенції припадків? Вмикають "Прямий" та Паплавски?
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24.09.2021 13:54 Ответить
, ну а яка різниця особисто вам (який не знає іншої ******** української музики)?
за сенсом поплавський дорівнює кіркорову, маргенштерну та іншому беззмістовному кацапському лайну.
тож замість одного лайна просто почнете вживати інше - для вас нічого не зміниться.
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24.09.2021 14:20 Ответить
Напиши это ПРЯМОМУ, чтобы больше его не крутили каждый выходной с утра до вечера.
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24.09.2021 16:47 Ответить
Игорь,ещё вариант. Пусть споёт знаменитую песню ла ла ла и пропустить на территорию Украины
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24.09.2021 13:22 Ответить
я бы брал с кацапо/артистов:
- военный сбор,
- сбор на медпомощь раненным бойцам ВСУ и добробатов
- сбор на развитие добровольческих батальонов,
- сбор на деоккупацию Крыма и Донбасса
- сбор на восстановление от российской агрессии пострадавших территорий
- сбор на развитие и поддержку руссофобии..
и пусть приезжают
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24.09.2021 13:24 Ответить
добавлю . и обязательное требование все песни державною мовою
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24.09.2021 13:37 Ответить
и эти же сборы должны платить не только артисты но и с каждого билета посетители - и пускай со своего голубца моргенштерна,ж соседова или киркорова фанатеют
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24.09.2021 13:49 Ответить
Не тільки з попсовіків, з усих громадян касипляндії, хто в"їжджає (кому дозволений в"їзд).
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24.09.2021 14:53 Ответить
Я вот смотрю на таких НЭДОЛУГИХ и думку гадаю, как ты запретишь слушать Чайковского, Вертинского и .............................................., в наш век шо то запретить. Шо воно этим хочет сказать>? Аэбонутэ создание.
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24.09.2021 13:25 Ответить
гніальна репліка, сяйво інтелекту у порожній макітрі...
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24.09.2021 13:44 Ответить
Не туда смотришь. Причем тут слушать и тем более Чайковского??? Речь о живых артистах которые к нам за баблом ездят
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24.09.2021 13:44 Ответить
А ты не плати, тебя что заставляют? Я смотрю вокруг, а ты в одну сторону. Ты мне не интересен, но иногда читаю. Не запрещать же тебя? И какое право ты имеешь навязывать свое мнение, кто ты? Не Бог точно. Выразить можешь, это право каждого.
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24.09.2021 14:44 Ответить
кацапа, а хто забороняє слухати те кацапське лайно, тим більш це один із видів гібридної війни, от скажи, чому якісь співуни ротом з країни окупанта повинні виступати в Україні, ну воно якось не логічно.
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24.09.2021 16:54 Ответить
Ну, забороняе оте х...................., , якись спивуны ротом хай выступають, кому воны на х......... нужны, кому нравится пусть слушают, на войну это х............. влияет. Все это бред и популизм, если мне будут угрожать, не ротом, а наяву, тогда другой разговор. Не ужели для меня Киркоров и Пугачева угроза жизни, смеешься, что ли, а вот таких, как ты боюсь, можешь и пальнуть, с глузду.
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24.09.2021 19:53 Ответить
Во вторых, я написал, нельзя запретить в эпоху компьютеризации что либо. В третьих, не очень много желающих сюда приехать, запрет бесполезен, так на х................... мутить воду. а будут они выступать, не будут, нам от этого не легче будет, мне их не слушать, ЗИМА БЛИЗКО.
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24.09.2021 20:02 Ответить
Я им и кабачка прогнившего не дам, хорошо хоть на радио их почти нет, когда на спутнике случайно включишь, блевануть хочется
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24.09.2021 23:02 Ответить
чайковский вообще родился в бзДеНеРе, кровь проливал на укропских каторгах, но выжил, поскольку был хитер и коварен - из хлеба лепил фортепианные клавиши и прятал себе в анус, когда насобиралось 88 штук умел легко и непринужденно сыграть одним пальцем 'лебединое озеро', при этом - его глаза округлялись, а бородка скукоживалась и подрагивала синхронно с движением пальца он слезно всхрюкивал - росцеяяяяяяяяяяя! А еще, он мечтал спеть дуэтом с кабздоном на родном домбабве, сыграв на всех 88 клавишах, но, последний выдержал только две октавы и крякнул от росцейского патриотизма!
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24.09.2021 14:26 Ответить
если кому то нравится х.......... дрочить, попробуй запретить. Маразм все это от недолугих, но хочет отличится. РОБЯТА, век то какой? Если вам нравится средневековье, это не для нас, в истории нет возврата, инквизиция прошла.
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24.09.2021 14:49 Ответить
Дрочите на здоровье!
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24.09.2021 15:16 Ответить
Я такой тебе благодарен, разрешил. Свечку за тебя поставлю. А если сурьезно, все беды от таких праведных. Я хорошо живу, ты может быть лучше, но подумай об остальных, Но таким наплевать, Я Я...........................
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24.09.2021 15:41 Ответить
С облегчением!
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24.09.2021 16:08 Ответить
Вот видишь, а то сразу в спам. облегчился, правду, В чем стина, тысячелетия, если я не прав, пиши, я не обижусь. Может у нас разная категория веса, разный статус, но не надо навязывать свое, общайся.
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24.09.2021 16:24 Ответить
На 100% підтримую Кондратюка. Тільки синдром не шведський, а стокгольмський.
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24.09.2021 13:26 Ответить
За такое на рассее могут запретить Сваты и прочую кварталовскую дичь, а это больно ударит по карману нашего найвелычнишого...
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24.09.2021 13:31 Ответить
Підтримую. Але то напівміри. Треба як у Ізраїлі, де владою визначений перелік країн-ворогів, громадяни яких не мають права відвідувати Ізраїль, а громадянам Ізраїлю за відвідування цих країн загрожує карна відповідальність.

Тоді усе буде логічно. А так тільки артисти-співаки. Заборона усім громадянам країни-ворога відвідувати Україну!
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24.09.2021 13:32 Ответить
Это надо было делать еще 6 лет назад ! И со своими артистами - подпевалами агрессору давно пора разобраться.
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24.09.2021 13:33 Ответить
идея здравая только нашел к кому обращаться . как же Зелечка будет потом в глаза смотреть например своему корешу Киркорову
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24.09.2021 13:35 Ответить
Підтримую Кондратюка на 100%!!! Від цієї кацапської зарази в усіх сферах треба відгороджуватись бетонною стіною заввишки 10 метрів з колючим дротом по периметру і підключеною до нього напругою 1000 вольт мінімум - тільки це нас українців врятує від повного зникнення з карти світу!!!
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24.09.2021 13:36 Ответить
Я же без Інста самкі?
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24.09.2021 13:38 Ответить
Так это и Зелю прийдётся запретить и всех его корешей...
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24.09.2021 13:43 Ответить
Петицию подписал. Кондратюк молодец.
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24.09.2021 13:44 Ответить
Оце людина повинна бути міністром культури!!!
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24.09.2021 13:49 Ответить
Ото почує Кондратюк,
Істерик ,виску,гвалту,вою,
Схотів зелених, підлих мух,
Позбавити порцайки гною.
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24.09.2021 13:50 Ответить
Кондратюк один з небагатьох , хто відстоює інтереси держави!! Шана і повага!
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24.09.2021 13:53 Ответить
А Кадиров буде проти, заставить вибачатися.
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24.09.2021 14:00 Ответить
Підписав петицію і поділився в соцмережах!
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24.09.2021 14:08 Ответить
Respect Kondratiycu !
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24.09.2021 14:16 Ответить
не згоден з допущеними Кондратюком виключеннями.
макаревич, як й будь-який російський шовініст, торочить мантру про "одиннарод" - нахєр всіх.
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24.09.2021 14:22 Ответить
********* має бути ізольований! Всіх попів РПЦ необхідно негайно вислати з країни і звільнити всі храми від смердючої гундяєвщини!
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24.09.2021 14:26 Ответить
Треба взагалі заборонити в'їзд в Україну всім громадянам рф. Будь-хто з них може виявитися агентом фсб чи терористом.
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24.09.2021 14:35 Ответить
Давно пора!!!
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24.09.2021 14:44 Ответить
взагалі-то має бути заборонений в'їзд в Україну всіх власників паспорта з двоголовим пєтухом-мутантом!
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24.09.2021 14:57 Ответить
Лучше закройте интернет, если так боитесь русский культур-мультур. А концерты это просто смешно. Чел так рассказывает как будто живет в 19-м веке.
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24.09.2021 14:59 Ответить
Чудовищная инициатива! Как же мы сможем жить без Шуфутинского, кто ещё споет про сентябрь? Кто споет песни советской эпохи так же заунывно как Лев Лещенко? Или обаяшка Лоза, с его Плотом, хитом мирового уровня? А юный талантище Моргенштерн? У нас таких просто нет!
Мы ведь просто деградируем, надо обмениваться культурой!
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24.09.2021 15:09 Ответить
Вот вы например, и многие другие пишут на русском. И причем тут какие-то жалкие концерты, это все интернет.
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24.09.2021 15:21 Ответить
Всё правильно.Мордовскую попсу и прочий эстрадный,театральный,кинематографический мордовский шлак на свалку.Бо они генерируют совок.В мордовском шоу бизнесе,до сих пор правят бал,совковые маэстро.Если в политике у москалей совковые реваншисты заняли высоту,то в шоу бизнесе такие же совковые артисты заняли высоту.Это своего рода симбиоз.Политические совки окопались в кремле и никого не пускают.И музыкальные совки окопались в шоу бизнесе и никого не пускают.И насчёт Кондратюка есть замечание.Его реклама PROMO,полный совковый зашквар.
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24.09.2021 15:10 Ответить
поп-культура це політика для тих хто "не цікавиться політикою". Є відома фраза "якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою" - саме через культуру політика і заходить в кожного з нас, зі школи, з кінотеатрів, з бібліотек.
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24.09.2021 16:38 Ответить
Згода.Вспомнить одного Задорного подсоса КГБ с его тупыми американцами.Того же Кобзона смотрящего по эстраде и подсоса его Пригожина с Валерией.Петросян с бабками и тупым юмором"Кривого зеркала".Кино Михалкова.Литература со средневековыми ценностями в которой москали черпают Достоевщину"Преступления и наказания",а потом в Неве находят расчленёнку.
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24.09.2021 16:53 Ответить
Підтримаю обома руками, але додам що ніяка культура не є "поза політикою", ані руссккая ані американська ані українська.
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24.09.2021 16:34 Ответить
Класна ідея,думаю більшість тільки за!
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24.09.2021 16:49 Ответить
Визовый режим лет 8 просится!
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24.09.2021 17:58 Ответить
100%
Пусть в Бурятии выступают
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25.09.2021 20:13 Ответить
1943 год, Вторая Мировая война. Немецкие артисты из разных земель дают концерты на не оккупированных Германией территориях СССР. Это - бред. 2021 год. Российские артисты дают концерты на не оккупированных их страной территориях Украины. Это - тоже бред. Если кто-то скажет, что нельзя сравнивать эти события, так как Россия не участвует в войне, это - тоже бред. Каждый адекватный человек понимает, что Россия нагло лжет. Нет у них ни стыда ни совести. Не воевать надо, а молиться о спасении своей Души: «… и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого…».
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29.09.2021 11:23 Ответить
 
 