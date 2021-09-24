Продюсер Кондратюк предложил запретить концерты всех артистов из РФ: Искусство от агрессора не может быть вне политики
Украинский продюсер Игорь Кондратюк предложил запретить концерты российских артистов на территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию на сайте Офиса Президента.
В петиции Кондратюк просит президента Зеленского запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора - России до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.
Продюсер отметил, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты ,актеры на самом деле не несут никакой культуры.
"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и хотим победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны", - подчеркнул продюсер.
Российские артисты раскритиковали инициативу Кондратюка.
В частности, Михаил Шуфутинский заявил, что для него до сих пор нет разницы, где артист выступал и выступает сейчас, поскольку "основная часть вменяемых людей находится вне политики".
Российский певец Лев Лещенко заявил, что его не тянет в Украину "пока там такая власть".
Юрий Лоза считает, что Украина просто боится, что "русские могут быть обаятельными и привлекательными".
Певец Николай Расторгуев, поддержавший оккупацию Крыма Россией сказал: "Да пошли они все. Вот мой комментарий. Мне абсолютно все равно. Пусть они у себя работают на Галичине. И сюда пусть не приезжают".
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А по выходным - с утра до вечера Поплавский.
Чого не пишеш про Чефіра? Відпрацьовуй дятле гроші спонсорів.
за сенсом поплавський дорівнює кіркорову, маргенштерну та іншому беззмістовному кацапському лайну.
тож замість одного лайна просто почнете вживати інше - для вас нічого не зміниться.
- военный сбор,
- сбор на медпомощь раненным бойцам ВСУ и добробатов
- сбор на развитие добровольческих батальонов,
- сбор на деоккупацию Крыма и Донбасса
- сбор на восстановление от российской агрессии пострадавших территорий
- сбор на развитие и поддержку руссофобии..
и пусть приезжают
Тоді усе буде логічно. А так тільки артисти-співаки. Заборона усім громадянам країни-ворога відвідувати Україну!
Істерик ,виску,гвалту,вою,
Схотів зелених, підлих мух,
Позбавити порцайки гною.
макаревич, як й будь-який російський шовініст, торочить мантру про "одиннарод" - нахєр всіх.
Мы ведь просто деградируем, надо обмениваться культурой!
Пусть в Бурятии выступают