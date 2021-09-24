ФСБ РФ забрасывает в Украину шпионов под видом беженцев из Беларуси, - Грозев
Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что ФСБ РФ под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов и их здесь "огромное количество".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "НВ"
"Конечно, их огромное количество. Часть из них уже арестована. Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны", - сказал он.
По его словам, некоторые агенты ФСБ сами предлагали работать на российские спецслужбы, что позже обнаружили журналисты Bellingcat.
"Второй сегмент - это люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси. Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", - добавил Грозев.
В то же время он сообщил, что пока не удалось расследовать обстоятельства смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: "Мы работаем с группой журналистов из Беларуси, с белорусскими партизанами. Это очень масштабное расследование, которое отнимет еще несколько месяцев, к сожалению".
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Самой большой ошибкой в истории с задержанием "вагнеровцев" главный расследователь Bellingcat Христо Грозев называет то, что украинские власти начали отрицать ее проведение.
Как сообщает , об этом Грозев сказал в интервью https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s Радио НВ . Источник:
К сожалению, в Украине хватает своих шлюх, работающих на Московию за недорого. Поэтому тратится на ещё каких то сторонних нет смысла