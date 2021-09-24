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Закон об олигархах не будут переголосовывать полностью, а лишь одну статью, - "слуга народа" Вениславский

Закон об олигархах не будут переголосовывать полностью, а лишь одну статью, -

Верховная рада Украины не будет переголосовывать закон об олигархах. Статья 131 Регламента позволяет устранить противоречия в принятом документе до его подписания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противоречия в законопроекте получились из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки - под номерами 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен определять орган, который будет определять олигархов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" думает, что делать с принятым законом об олигархах, после обнаружения в нем ошибок, - Гетманцев

"Нам нужно всего лишь, применив статью 131 Регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", - пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что профильный комитет отклонил поправку 398 спикера Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов.

"Была допущена техническая ошибка секретариатом комитета. Комитет эту поправку отклонил. Но в результате человеческого фактора сотрудники секретариата внесли ее как учтенную. Именно из-за этого получились противоречия", - добавил Вениславский.

Он также уточнил, что голосование по спорной статье должен назначить спикер Разумков. Поэтому дата будет зависеть от того, когда он вынесет этот вопрос в зал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов"

Сегодня комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение обратиться к Разумкову с предложением устранить несогласованности в законе об олигархах в порядке статьи 131 Регламента.

Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

ВР (29229) олигарх (1027) Разумков Дмитрий (1520) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+10
клоуны, они такие...))
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24.09.2021 13:16
+7
так это ты свой огрызок дергаешь за то, чтобы дУпататы коломойского, ахметова, пинчука и новинского проголосовали против своих хозяев?
зебилы, вы такие.. зебилы
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24.09.2021 13:32
+6
с зельоньіми питарасами все ясно. надеюсь судить их будет самьій гуманньій суд - суд Линча
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24.09.2021 13:23
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клоуны, они такие...))
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24.09.2021 13:16 Ответить
так это ты свой огрызок дергаешь за то, чтобы дУпататы коломойского, ахметова, пинчука и новинского проголосовали против своих хозяев?
зебилы, вы такие.. зебилы
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24.09.2021 13:32 Ответить
ВЕННИСЛАВСКИЙ ПОЧИТАЙ ПРИДУРОК РЕГЛАМЕНТ.... ой же какое воно и еще ДИБИЛЬНОЕ
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24.09.2021 13:35 Ответить
согласно ЗУ О регламенте нужно по процедуре вносить новый законопроект о внесении изменений в закон и конкретную статью и или статьи и пояснить почему... законопроект обязан пройти всю цепочку процедурных моментов и комитетов внесен должен быть в список и определен к рассмотрению от 3 месяцев до года... (перед этим фракции обязаны подать заяву в Аппарат Рады и застопорить подписание Закона Спикером (Разумков а он не подпишет) а Стефанчук не может при живом Спикере подписывать.. ничего иначе по Стефанчуку уголовное дело плюс бонусом еще одно ....
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24.09.2021 13:43 Ответить
-- Только что на этом месте стояла моя ладья! -- закричал одноглазый, осмотревшись. -- А теперь ее уже нет.

-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.

-- Как же не было? Я ясно помню!

-- Конечно, не было.

-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

-- Выиграл.

-- Когда? На каком ходу?

-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!

-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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24.09.2021 13:51 Ответить
или ты "думаешь", что вислюк оманський сам себя в олигархи запишет, хотя по этому "закону" - оно на 100% подходит под определения:
зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.
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24.09.2021 13:34 Ответить
Для них Закон что дышло куда повернул туда и вышло
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24.09.2021 13:17 Ответить
Шпана зелена рулить.
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24.09.2021 13:19 Ответить
Ось така фігня, зебоби. Це оці вас нагодують? Це оці вам покращать життя? 😨🤢
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24.09.2021 13:20 Ответить
Оце падлоюрист агітувало усіх голосувати ,а само не проголосувало - знає скільки судів ще програє Україна в ЄСПЛ
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24.09.2021 13:20 Ответить
Уявіть, щоб вивести бізнесмену себе з списку олігархів, він повинен буде зі зверненням -заявою не в суд йти а РНБО!!!
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24.09.2021 13:22 Ответить
что слуги урода, что сам вислюк оманський - такие уристы.. с дипломом от трускавецкой "академии"
спрашивается - "пачяму мы дасихпорнивната и ЕС?"))
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24.09.2021 13:36 Ответить
с зельоньіми питарасами все ясно. надеюсь судить их будет самьій гуманньій суд - суд Линча
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24.09.2021 13:23 Ответить
Лапша для зелохов. Изменение одного сова в отдельной статье делает весь законопроект новой версией.
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24.09.2021 13:26 Ответить
Больше одной статьи зебилы прочесть не смогут
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24.09.2021 13:27 Ответить
Кловун головував, кловуни голосували, тепер прийшов розпорядник цирку і виявив, що в штаті цирку самі кловуни
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24.09.2021 13:29 Ответить
И что самое интересное, поправки противоречивые специально напихали, чтобы закон приняли но поправили так как нужно. Просто жесть - когда законодательная власть сама себе противоречит в создании лазеек для управляющих ими олигархов.....такие у нас и законы.... вот так и живем с учетом интересов конкретных олигархов....
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24.09.2021 13:33 Ответить
самоен интересное другое: те зебилы, которые верят что дУпататы на ПОЛНОМ содержании и в полной зависимости от коломойши, ахметова, пинчука и новинского - проголосовали бы против них этим "законом"))
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24.09.2021 13:39 Ответить
"Слугам народа" про законопроект об олигархах. Вы можете ПЕРЕГОЛОСОВАТЬ уже принятый законопроект, но в этом случае его юридическая ценность будет равна нулю . Вы можете внести в него правки, но после того, как эту ЧУШЬ подпишет ДВА идиота Стефанчук и Зеленский. Зеленский может ветировать - но где возьмете 300 голосов на преодоление ? Мы уверены, что вы найдете выход!? При том самый тупой из всех .. Стефанчуку - не в свои сани не садись, идиот.(с)
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24.09.2021 13:35 Ответить
«Закон про олігархів» надає Зеленському «право» самовільно формувати «реєстр олігархів», які без суду потрапляють під репресії. Звісно, жоден із справжніх олігархів не потрапляє під цей закон, бо впливає на політику неформально.Тому всі олігархогрупи голосували за його ухвалення.(с)
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24.09.2021 13:46 Ответить
Ахахаха)))теперь,дебил ,у вас это так легко не выйдет -регламент изучи для начала,поц.В общем,не долго музычка играла -90% того,что вы,зекрысы,вчера просрали закончик...
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24.09.2021 13:50 Ответить
Та ти шо? По зЕбільному, як завжди. Поклеїли шпалери, залишилось поштробити стіни і електродріт прокласти.
Точна копія ухвалення "судової реформи ВАЗеленського". Без висновку Венеціанськоі комісії, в турборежимі, без урахування правок опозиції.
Маємо - судову кризу. Хоча, ймовірно, саме це і було ватно- пліснявою метою.
Серія друга. "Антиолігархічний" закон, проголосований шістками олігріхів.
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24.09.2021 13:50 Ответить
хитросракі харківські юристи
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24.09.2021 13:58 Ответить
Та попереду ще півроку, постатейно встигнете і весь закон переголосувати.
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24.09.2021 14:17 Ответить
Давно наблюдаю за этим т. н. юристом.Этот беспринципный тип будет служить любой власти,способен на любые подлости,вызывает чувство брезгливости.
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24.09.2021 18:34 Ответить
 
 