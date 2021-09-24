Закон об олигархах не будут переголосовывать полностью, а лишь одну статью, - "слуга народа" Вениславский
Верховная рада Украины не будет переголосовывать закон об олигархах. Статья 131 Регламента позволяет устранить противоречия в принятом документе до его подписания.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, противоречия в законопроекте получились из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки - под номерами 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен определять орган, который будет определять олигархов.
"Нам нужно всего лишь, применив статью 131 Регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", - пояснил Вениславский.
Он подчеркнул, что профильный комитет отклонил поправку 398 спикера Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов.
"Была допущена техническая ошибка секретариатом комитета. Комитет эту поправку отклонил. Но в результате человеческого фактора сотрудники секретариата внесли ее как учтенную. Именно из-за этого получились противоречия", - добавил Вениславский.
Он также уточнил, что голосование по спорной статье должен назначить спикер Разумков. Поэтому дата будет зависеть от того, когда он вынесет этот вопрос в зал.
Сегодня комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение обратиться к Разумкову с предложением устранить несогласованности в законе об олигархах в порядке статьи 131 Регламента.
Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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зебилы, вы такие.. зебилы
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.
спрашивается - "пачяму мы дасихпорнивната и ЕС?"))
Точна копія ухвалення "судової реформи ВАЗеленського". Без висновку Венеціанськоі комісії, в турборежимі, без урахування правок опозиції.
Маємо - судову кризу. Хоча, ймовірно, саме це і було ватно- пліснявою метою.
Серія друга. "Антиолігархічний" закон, проголосований шістками олігріхів.