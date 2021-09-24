Закон об олигархах не будут переголосовывать полностью, а лишь одну статью, - "слуга народа" Вениславский

Верховная рада Украины не будет переголосовывать закон об олигархах. Статья 131 Регламента позволяет устранить противоречия в принятом документе до его подписания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противоречия в законопроекте получились из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки - под номерами 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен определять орган, который будет определять олигархов.

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"Нам нужно всего лишь, применив статью 131 Регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", - пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что профильный комитет отклонил поправку 398 спикера Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов.

"Была допущена техническая ошибка секретариатом комитета. Комитет эту поправку отклонил. Но в результате человеческого фактора сотрудники секретариата внесли ее как учтенную. Именно из-за этого получились противоречия", - добавил Вениславский.

Он также уточнил, что голосование по спорной статье должен назначить спикер Разумков. Поэтому дата будет зависеть от того, когда он вынесет этот вопрос в зал.

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Сегодня комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение обратиться к Разумкову с предложением устранить несогласованности в законе об олигархах в порядке статьи 131 Регламента.

Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".