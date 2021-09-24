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Все члены наблюдательного совета и правления "Укрзализныци" должны быть уволены, - глава ВСК Гришина

Все члены наблюдательного совета и правления

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по "Укрзализныци" поднимала вопрос перед руководством предприятия о смене членов правления.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Слуги народа", глава ВСК Юлия Гришина.

"Вчера на заседании мы понимали вопрос перед главой "Укрзализныци", который на должности уже два месяца, по поводу того, почему до сих пор не произошла смена членов правления, каждый из которых сыграл свою негативную роль в работе "Укрзализныци". Мы не услышали внятного ответа. Услышали, что на протяжении двух недель будут приняты какие-то решения", - подчеркнула она.

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По словам Гришиной, в отчете ВСК речь идет о том, что одной из причин такого критического состояния предприятия является непрофессионализм и некомпетентность правления.

"И наблюдательный совет, и члены правления должны быть уволены. Сюда должны прийти реально профессиональные люди, со специальным образованием и опытом работы", - подчеркнула глава ВСК.

Нардеп напомнила, что днями были прекращены полномочия согласительного совета, кроме одного члена.

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Глава комиссии уверена, что если не будет заменено все управление "Укрзализныци", то предприятие никогда не выйдет из того "пике", в котором оно сейчас находится и не будет развиваться.

Автор: 

ВР (29229) ВСК (458) Укрзализныця (2745) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+6
Минуточку, члены в Укрзализныци меняются постоянно, денежек уже скушали предостаточно, а ситуация всё хуже? Что там вообще происходит блд?...
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24.09.2021 13:26
+6
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24.09.2021 13:41
+6
Так это "западные друзья" нам развалили железную дорогу, вагоны превратили в антиквариат и придумали схемы откатов и заносов?..
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24.09.2021 13:48
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СерЛеща не тронут, будет вони много, ЗеБаран не пойдет на это. Да они все там такие же проХвесиоАналы.
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24.09.2021 13:38 Ответить
-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!

-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!

-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
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24.09.2021 13:47 Ответить
руки прочь от сЫрОжи!!!!
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24.09.2021 13:26 Ответить
Слабоду Юрію Дєточкіну!
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24.09.2021 13:32 Ответить
Оставьте Сирожу в покое ! Он же не профессионал, он пришёл в команду шмаркли только прибарахлиться.
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24.09.2021 22:08 Ответить
Минуточку, члены в Укрзализныци меняются постоянно, денежек уже скушали предостаточно, а ситуация всё хуже? Что там вообще происходит блд?...
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24.09.2021 13:26 Ответить
Это называется откат. Когда "западные друзья" нам в долг дают, то одним из условий они требуют трудоустроить указанных ими людей (племянника оболтуса например пристроить или тетю). Вот и появились у нас набсоветы в которых трудоустроены "нужные люди", получают гигантские зарплаты, приезжают раз в 3 месяца на корабике по Днепру покататься.
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24.09.2021 13:37 Ответить
Так это "западные друзья" нам развалили железную дорогу, вагоны превратили в антиквариат и придумали схемы откатов и заносов?..
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24.09.2021 13:48 Ответить
Схема откатов и заносов появилась тогда, когда человечество изобрело торгвлю и деньги, это было давно, уже не установить кто именно придумал. А насчет развалили - то разваливали и до прихода "друзей", а потом и вместе с ними. Точно также как и энергетику.
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24.09.2021 14:57 Ответить
А что скажут послы G7?
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24.09.2021 13:28 Ответить
Лещенка позавчора вже вигнали.
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24.09.2021 13:29 Ответить
правильно тогда ! раз серлеща погнали - гнать надо всех ))) а то лещу абидна )))
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24.09.2021 13:38 Ответить
Сергей Лещенко снова стал членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" (УЗ). С момента его https://news.obozrevatel.com/economics/economy/leschenko-s-drugimi-chlenami-nabsoveta-ukrzaliznitsi-ostalsya-bez-rabotyi-kabmin-prinyal-reshenie.htm увольнения с этой должности прошел всего один день. Возвращение в УЗ произошло по инициативе министра инфраструктуры Александра Кубракова."Никто никого ни к чему не вынуждает. кандидатуры членов набсоветов представителей государства согласовываются министрами. В данном случае кандидатуры тоже были утверждены министром инфраструктуры", - пояснил во время часа вопросов к правительству 24 сентября премьер-министр https://www.facebook.com/dshmyhal/ Денис Шмыгаль.
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/leschenko-vernuli-v-ukrzaliznitsyu-spustya-den-posle-uvolneniya.htm?_gl=1*ar8139*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMjQwNjMxNy44MTQuMS4xNjMyNDA2Mzk2LjA.
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24.09.2021 13:43 Ответить
Зачем же такую схему ломать. Гитьман старался, завозил сюда западных коррупционеров, своих тоже пристраивал чтобы они все вместе паразитировали на Украине. А вы сразу уволить хотите. Просто зрада завернутая в зраду и политая зрадой.
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24.09.2021 13:30 Ответить
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24.09.2021 13:41 Ответить
О есть оказывается профессиональные члены наблюдательных советов и члены правления. А может если будет ответственность за то что натворили и этих не профессиональных в тюрьму и вернуть деньги, то и "потомственных членов" не нужно будет искать.
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24.09.2021 13:41 Ответить
И наблюдательный совет, и члены правления должны быть уволены.
Какая все таки жестокая эта Гришина. А где же они столоваться то будут, если их уволить? Что их семьи кушать будут? Они ведь хорошо жить уже привыкли, а ничего другого делать то не умеют. Попухнут ведь с голодухи.
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24.09.2021 13:43 Ответить


И только???
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24.09.2021 13:48 Ответить
Тарас Березовец
"Появилась информация, что Ермак приказал Кубракову сделать всё возможное и невозможное, чтобы вернуть самого дорогого блогера и тусовщика Украины Сергея Лещенко в состав НС Укрзалізниці. Вывод, друзья, таков. Неважно, насколько ты туп и продажен, главное хорошо работать «компанию в клиенте». Как пишет Алексей Гончаренко, в будущем придётся принять отдельный закон о делещенкизации. Иначе эту заразу не вывести. Раз надо, сделаем."
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24.09.2021 13:55 Ответить
"Сидельцами" они должны стать, а не только уволенными. Но увы, это не "Кузня на Рыбальском".
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24.09.2021 14:09 Ответить
Есть за что?
Тогда не увольнять а садить!
И совсем не в кресло.
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24.09.2021 14:15 Ответить
Низзя. Там же икспэрды из-за западного паребрика, их не тронь.
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24.09.2021 15:01 Ответить
Серюня хорошо привык питаться за наши налоги...Неужели Ермак будет со своего кармана платить?
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24.09.2021 15:35 Ответить
И не только уволены. Куда они наблюдали, если отрасль развалилась и вся в коррупции?
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24.09.2021 16:06 Ответить
До ЗЕЛЕНОГО УЗ була прибутковою і Спостережна рада була хорошою, а зараз виходить , що Спостережна рада погана і УЗ збиткове. Може це влада своїх хоче поставити.
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29.12.2021 19:26 Ответить
 
 