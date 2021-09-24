Все члены наблюдательного совета и правления "Укрзализныци" должны быть уволены, - глава ВСК Гришина
Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по "Укрзализныци" поднимала вопрос перед руководством предприятия о смене членов правления.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Слуги народа", глава ВСК Юлия Гришина.
"Вчера на заседании мы понимали вопрос перед главой "Укрзализныци", который на должности уже два месяца, по поводу того, почему до сих пор не произошла смена членов правления, каждый из которых сыграл свою негативную роль в работе "Укрзализныци". Мы не услышали внятного ответа. Услышали, что на протяжении двух недель будут приняты какие-то решения", - подчеркнула она.
По словам Гришиной, в отчете ВСК речь идет о том, что одной из причин такого критического состояния предприятия является непрофессионализм и некомпетентность правления.
"И наблюдательный совет, и члены правления должны быть уволены. Сюда должны прийти реально профессиональные люди, со специальным образованием и опытом работы", - подчеркнула глава ВСК.
Нардеп напомнила, что днями были прекращены полномочия согласительного совета, кроме одного члена.
Глава комиссии уверена, что если не будет заменено все управление "Укрзализныци", то предприятие никогда не выйдет из того "пике", в котором оно сейчас находится и не будет развиваться.
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https://news.obozrevatel.com/economics/economy/leschenko-vernuli-v-ukrzaliznitsyu-spustya-den-posle-uvolneniya.htm?_gl=1*ar8139*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMjQwNjMxNy44MTQuMS4xNjMyNDA2Mzk2LjA.
Какая все таки жестокая эта Гришина. А где же они столоваться то будут, если их уволить? Что их семьи кушать будут? Они ведь хорошо жить уже привыкли, а ничего другого делать то не умеют. Попухнут ведь с голодухи.
И только???
"Появилась информация, что Ермак приказал Кубракову сделать всё возможное и невозможное, чтобы вернуть самого дорогого блогера и тусовщика Украины Сергея Лещенко в состав НС Укрзалізниці. Вывод, друзья, таков. Неважно, насколько ты туп и продажен, главное хорошо работать «компанию в клиенте». Как пишет Алексей Гончаренко, в будущем придётся принять отдельный закон о делещенкизации. Иначе эту заразу не вывести. Раз надо, сделаем."
Тогда не увольнять а садить!
И совсем не в кресло.