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Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская области могут перейти в "красную" зону карантина в ближайшие 2-3 недели, - Кузин
Уже через две или три недели несколько областей Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели", - отметил он.
По его словам, в "красную" зону могут перейти: Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская область.
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Максим Максимович #492073
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5 копійок
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Yakov Yakov
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Максим Максимович #492073
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Dim Lem
показать весь комментарий24.09.2021 14:03 Ответить Мне нравится 0
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Борис Дородный #441572
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