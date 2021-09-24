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Новости Коронавирус и карантин
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Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская области могут перейти в "красную" зону карантина в ближайшие 2-3 недели, - Кузин

Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская области могут перейти в

Уже через две или три недели несколько областей Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели", - отметил он.

По его словам, в "красную" зону могут перейти: Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская область.

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Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Украина поспевает.
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24.09.2021 13:33 Ответить
Як так? Вавочка казав же шо ми чемпіони.
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24.09.2021 13:36 Ответить
Португалия с 1октября отменила карантин, потому что там нет двбйоба ляшка.
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24.09.2021 13:37 Ответить
Ляшка нет только в Португалии.
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24.09.2021 13:39 Ответить
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24.09.2021 14:03 Ответить
В Харькове в областную инфекционную скорые днем и ночью летают с сиренами массово. Как прошлом году к осени когда был капец. Но скоро выборы мэра---подкинут врачам упоротых совков, что погребут рядами и колонами выбирать ворюгу очередного.
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24.09.2021 13:57 Ответить
 
 