Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская области могут перейти в "красную" зону карантина в ближайшие 2-3 недели, - Кузин

Уже через две или три недели несколько областей Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели", - отметил он.

По его словам, в "красную" зону могут перейти: Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская область.

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