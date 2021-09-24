Бурба подтвердил, что придет на сегодняшнее заседание ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп "Голоса" Костенко
Экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба подтвердил, что будет на сегодняшнем заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса" Роман Костенко.
Он рассказал, что также планирует посетить заседание комиссии.
"Я предполагаю, что кворум будет. У них было достаточно времени для того, чтобы что-то придумать. Скорее всего они что-то придумали. Мы ждем, чтобы увидеть, что именно", - подчеркнул нардеп.
Комментируя информацию главы ВСК Марьяны Безуглой ("СН") о том, что заседание ВСК состоится в 14:00, а подход к прессе – аж в 20:00, Костенко завил: "Я не видел плана заседания. Если идти по тому, который мы предложили – заслушать Бурбу и других офицеров, которые приходили раньше и тех, о ком говорил Бурба, то они и до 20-ти не справятся. Но если речь идет только об экс-главе ГУР МО, то брифинг на 20:00 — это поздновато. Но, повторюсь, я не видел план работы. Возможно, они планируют там сидеть до утра".
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
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Если бы не он....
Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК «Вагнера». Відповідний проєкт постанови на засіданні парламенту 19 травня підтримали лише 97 народних депутатів із мінімально необхідних 150-ти. Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», а також 12 депутатів від «Слуги Народу».
Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».
https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
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