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Новости Агрессия России против Украины
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Бурба подтвердил, что придет на сегодняшнее заседание ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп "Голоса" Костенко

Бурба подтвердил, что придет на сегодняшнее заседание ВСК по делу

Экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба подтвердил, что будет на сегодняшнем заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса" Роман Костенко.

Он рассказал, что также планирует посетить заседание комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-начальнику ГУР Бурбе и всем разведчикам, которые давали показания по делу "вагнеровцев", грозит опасность, но охрану им не дают, - нардеп "Голоса" Костенко

"Я предполагаю, что кворум будет. У них было достаточно времени для того, чтобы что-то придумать. Скорее всего они что-то придумали. Мы ждем, чтобы увидеть, что именно", - подчеркнул нардеп.

Комментируя информацию главы ВСК Марьяны Безуглой ("СН") о том, что заседание ВСК состоится в 14:00, а подход к прессе – аж в 20:00, Костенко завил: "Я не видел плана заседания. Если идти по тому, который мы предложили – заслушать Бурбу и других офицеров, которые приходили раньше и тех, о ком говорил Бурба, то они и до 20-ти не справятся. Но если речь идет только об экс-главе ГУР МО, то брифинг на 20:00 — это поздновато. Но, повторюсь, я не видел план работы. Возможно, они планируют там сидеть до утра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам", - Бутусов

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29229) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Костенко Роман (167) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+11
и снова, в ПЯТЫЙ раз, безуглая будет бегать от Бурбы та прятаться по туалетам
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24.09.2021 13:43
+10
кстати, вспомним хронологию "показаний" обиженных в Опу лоха оманського
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24.09.2021 13:46
+8
І шо? Зелень знов порозбігається щоб не було кворуму.
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24.09.2021 13:42
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Обиженный.
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24.09.2021 13:41 Ответить
и снова, в ПЯТЫЙ раз, безуглая будет бегать от Бурбы та прятаться по туалетам
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24.09.2021 13:43 Ответить
Так і сталося. https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/4024008004371371
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24.09.2021 16:15 Ответить
кстати, вспомним хронологию "показаний" обиженных в Опу лоха оманського
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24.09.2021 13:46 Ответить
І шо? Зелень знов порозбігається щоб не було кворуму.
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24.09.2021 13:42 Ответить
Но ведь маряна безмозглая опять или убежит или не заслушает показания, ведь Бурба может кинуть грязь на бубочку
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24.09.2021 13:42 Ответить
Начали слушать Бурбу, поняли что пиз...ец неминуем, срочно прерывают и закрывают рот, делают 2-х дневный перерыв срочно придумывая что делать далее, сегодня продолжения сериала. Безуглая, такая Безуглая, рыжий Штирлиц в юбке
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24.09.2021 13:43 Ответить
Какой всё-таки молодец, этот Костенко...

Если бы не он....
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24.09.2021 13:45 Ответить
Костенко, для чого ти зриваєш засідання? Слуги знов не зберуться і Безмозгла скаже, що не має кворуму. Прихід Бурби повинен триматись в глибокій таємниці, а коли він прийде, то забарикадуйте двері, щоб ні один квартальний хробак не зміг втекти із засідання.
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24.09.2021 13:56 Ответить
забыл ты добавить: и не лезли те кто не захотел в вск входить но пиариться хотят
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24.09.2021 14:11 Ответить
Я вже про це писав, чого не увійшли, але для тебе повторюсь.

Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК «Вагнера». Відповідний проєкт постанови на засіданні парламенту 19 травня підтримали лише 97 народних депутатів із мінімально необхідних 150-ти. Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», а також 12 депутатів від «Слуги Народу».

Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».

https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
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24.09.2021 14:23 Ответить
Нардепи мають право бути присутніми на засіданні ТСК, навіть, якщо вони в неї не входять.
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24.09.2021 15:05 Ответить
а у них есть допуск к секретке?
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24.09.2021 20:09 Ответить
Слив операции по вагнеровцам доказал всему миру, что зе-лох работает на москву и кремлефашистов. зебилы, вам еще не понятно почему вы не в нато?
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24.09.2021 13:58 Ответить
Якщо Бурба буде давати покзи ТСК безумної і тільки, то це не має сенсу. Воно ж, сховавшись за "державною таємницею, перебреше все, що пан Василь повідомить.
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24.09.2021 13:59 Ответить
Набреше собі на статтю ККУ.

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24.09.2021 14:27 Ответить
в 4 часа утра муж обычно уходил на рыбалку... жене это надоело и она в 3.40 встала, поломала удочки, поплавки, выбросила прикормку и быстро обратно легла в постель... жить ей оставалось ровно 20 минут...
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24.09.2021 14:58 Ответить
Машину Шефира и обстреляли, чтобы переключить внимание.
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24.09.2021 15:30 Ответить
Новое заседание по вагнеровцев - новый водила.
Вопрос: - Сколько водил в аппарате Президента?
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24.09.2021 20:33 Ответить
 
 