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Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах

Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах

Поддержка закона об олигархах Игорем Коломойским ставит под сомнение эффективность самой идеи деолигархизации.

Об этом говорится в статье немецкого издания Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

"Поддержали законопроект и бизнес-партнеры Коломойского из депутатской группы "За майбутнє". Чудеса да и только! Однако трудно поверить в то, что эти люди переосмыслили свои подходы в политике. Более вероятно, что попросту законопроект с громким названием "антиолигархический" мало что изменит в отношениях политиков и олигархов", - говорится в статье.

Издание отмечает, что проект никоим образом не повлияет на Коломойского, который запросто обойдет требования этого закона.

Также читайте: "Это шаг вперед", - Еврокомиссия приветствует принятие в Украине закона об олигархах

"Взять хотя бы финансирование партий. Поддерживать политические силы деньгами олигархов из реестра СНБО будет запрещено. Вот только ни Игорь Коломойский, ни Дмитрий Фирташ, ни другие олигархи, как правило, лично партии и не финансируют. Крупнейшими спонсорами, например, "Слуги народа" в избирательный 2019, как следует из отчетов на сайте НАПК, были вполне себе рядовые украинцы", - говорится в статье.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада во втором чтении проголосовала проект закона об олигархах. Решение принято без учета мнения Венецианской комиссии, которая начала анализ проекта 15 сентября.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, а также 4 из 5 фракций парламента настояли на передаче проекта закона в Венецианскую комиссию из-за нарушения им норм Конституции и прав человека.

Выводы Венецианской комиссии относительно этого законопроекта ожидаются не позднее 15 декабря.

Читайте: Закон об олигархах не будут переголосовывать полностью, а лишь одну статью, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+26
Странно! Закон типа против олигархов...А фся фрикция "За майбах" Коломойши проголосовала "ЗА"....
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24.09.2021 13:49
+25
коломойски и Ко - спонсоры коррупции, зебилизма и ватничества!
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24.09.2021 13:50
+21
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24.09.2021 13:49
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Странно! Закон типа против олигархов...А фся фрикция "За майбах" Коломойши проголосовала "ЗА"....
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24.09.2021 13:49 Ответить
коломойски и Ко - спонсоры коррупции, зебилизма и ватничества!
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24.09.2021 13:50 Ответить
https://tverezo.info/post/144624 https://tverezo.info/post/144624

Діктатура Блазнів
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24.09.2021 13:51 Ответить
меня иное волнует вот помрет завтра Игорь Валерьевич кто же в астрал Вове будет палец то засовывать и кукловидить им же????????
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24.09.2021 14:58 Ответить
И "Майбах", и "Довира", и Пинчуковские -- вскрылись все.
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24.09.2021 13:53 Ответить
Это потому что как бы не хотелось бородатой бабушке зеленого внучка в этот закон не получилось вместо слова "олигарх" прописать слово "Порошенко". Этот недозакон пытаются принять только против Пороха. Поэтому и такая дерготня перед разгромом этого типа законопроекта Венецианской комиссией. Бородатая бабушка никогда в жизни не простит Приват Пороху.
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24.09.2021 13:58 Ответить
А почему этот закон только против Порошенко?
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24.09.2021 14:10 Ответить
Из-за определения понятия "олигарх" а этом законе.
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24.09.2021 14:18 Ответить
А что именно там в определении указано, что позволяет так трактовать закон что он только против Порошенко?
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24.09.2021 14:24 Ответить
Ну так читайте законопроект и Вы поймете. даю подсказку "средства массовой информации". А не скупленные под одно лицо облэнерго, к примеру. Вам нравится тупым прикидываться?
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24.09.2021 14:48 Ответить
Читая непосредственно законопроект я вообще могу сделать выводы диаметрально противоположные Вашим. А мне интересно на основании чего именно Вы свои такие выводы сделали. Мне не мои мысли интересны. Я их и так знаю. Мне интересны именно Ваши рассуждения и на чем они непосредственно базировались.
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24.09.2021 14:51 Ответить
В демагогию поиграться решили? Тогда начинайте опять читать законопроект пока не дойдет почему сами создатели не могут никак согласовать две его статьи.
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24.09.2021 14:53 Ответить
Та нет. Я только спрашиваю. Вы же делаете определенные утверждения, но не объясняете на основании чего такие выводы сделали. Даже ссылку на источник таких Ваших выводов не предоставили. Вот вопрос и возник.
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24.09.2021 14:58 Ответить
Той кого визнають олігархом , не буде допущений до виборів всіх рівнів . Порошенка визнають 100% . .
Далі продовжувати , чи вже зрозумів -навіщо потрібен цей закон .?
Більше жоден з потенційних- олігархів , крім Порошенка , про політичні плани не говорить . ?
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25.09.2021 20:33 Ответить
Тобто нам не потрібен закон про олігархів тому, що Петро не зможе болотуватися у президенти. Я вірно зрозумів? Тому саме цей закон поганий? Тобто, інакше кажучи, Україна повинна терпіти владу олігархів тому, що певна частина українських виборців має надію посадити Порошенка у президентське крісло. Чи не забагато жертв заради однієї людини? І доречі що заважає Порошенкові особисто вийти з бізнесу? В нього взагалі то два сина-спадкоємця. Один з них Петром вже у політику введений. Хай Петро або сам піде з політики а сина просуває, як свого часу з самим Петром зробив його батько, або хай залишається в політиці, а бізнес передасть одному з синів або обом. Доречі свій аграрний бізнес він на старшого вже переписав.
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26.09.2021 00:25 Ответить
Тому, що окрім Пороха інші не займаються особисто публічно політикою.
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24.09.2021 15:14 Ответить
Ну? То й що? Тут казали, що легко назвуть олігархів і в Раді, і в оточенні поточного президента. Навіть призвища називали. То чому саме Порошенко єдиний проти кого спрямований закон? І якщо на те пішло у Порошенка велика родина. Його батько, який власне і створив імперію Укрпромінвест, політикою взагалі не займався. Та й сам Петро теж до бізнесу не мав відношення коли у політику пішов. Що йому зараз заважає так вчинити? Чи Ви вважаєте вірним, якщо олігархи будуть напряму керувати країною та очолювати її? І я зараз мову не за Порошенка веду. За будь якого олігарха.
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24.09.2021 20:58 Ответить
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24.09.2021 13:49 Ответить
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24.09.2021 13:49 Ответить
Там не только Беня.

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24.09.2021 13:52 Ответить
Чергове шоу від блазня. Спочатку голосна афіша ,потім шоу і бурхливі аваціі самим собі .
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24.09.2021 13:52 Ответить
В Україні виконання законів на стільки безглузде, що під прикриттям цього шоу, дурнуватих виступів, дитячих зашкварів і провальних ініціатив зеля може законно стати одноосібним (разом с єрмаком) диктатором на багато років.. (
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24.09.2021 14:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s

https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B2 #радіонв https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8 #ЗапитанняТутСтавимоМи https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B #вагнеровцы
Операция с вагнеровцами была унизительной для спецслужб РФ - Христо Грозев, Bellingcat
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24.09.2021 13:53 Ответить
зеленский матрешка
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24.09.2021 13:53 Ответить
мерзкий лживый клоун.
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24.09.2021 13:55 Ответить
https://lb.ua/news/2021/09/23/494687_zakon_pro_oligarhiv_tilki.html https://lb.ua/news/2021/09/23/494687_zakon_pro_oligarhiv_tilki.html

Закон про олігархів. Все тільки починається.
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24.09.2021 13:55 Ответить
зебилы, так почему каломойше не сидит?
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24.09.2021 13:55 Ответить
патаму що он хороший олигарх . не такой как остальные
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24.09.2021 14:08 Ответить
Из всего списка "олигархов" только Порошенко официально занимается политической деятельностью.
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24.09.2021 13:55 Ответить
левочкин, мертвечук.....Это те кто в Раде....Томаш Фиала....
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24.09.2021 13:56 Ответить
Новинский....
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24.09.2021 13:57 Ответить
Але до Новинського в Зєлі та його 100-відсоткової прокурорши немає претензій за знищення суднобудівного заводу.
На відміну від Шандри, технікою з заводу якого преЗедент хизувався на параді.
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24.09.2021 14:01 Ответить
Да и тот не олигарх,т к у него кондитерский бизнес,а не нефть или газ и тому подобное)если кто то не догоняет
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24.09.2021 13:58 Ответить
Ключове слово "офіційно".
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24.09.2021 14:01 Ответить
Бросят нас с этим цирком с реформами, как бросили Афганистан, там тоже победила коррупция, талибы пол купили чиновников, что страна за талибов. И все.
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24.09.2021 14:46 Ответить
,
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24.09.2021 15:21 Ответить
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24.09.2021 15:48 Ответить
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)




24 Сентября 15:23
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Нафтогаз залишився без грошей та газу - треба 123 млрд. гривень, щоб купити газ на опалювальний сезон (Документ)




Через те, що Зеленський подарував Фірташу 100 млрд. гривень, а також тотальну корупцію у владі, Нафтогаз залишився без грошей та без газу на опалювальний сезон. Щоб закупити мінімально необхідну кількість газу, щоб Україна не замерзла - треба 123 мільярди гривень.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVxxTn-********************************************************************-yYA0Iu-ydZBSYqZqDoIMtpUzSdEwVI0Ut3kiGHonlSvqj8mvVSr97Y&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan

Можна довго і красиво розповідати про дешеві тарифи, зниження цін на електроенергію і фіксовану ціну на газ, але економіка і ринок - річ проста і невблаганна.

Нафтогаз витратив вже всі кошти і йому додатково потрібно ще 123 млрд грн для проходження опалювального сезону.

Після підписання Президентом закону 3608-д, яким списали борги Фірташу і декільком меншим олігархам та повісили на Нафтогаз понад 100 млрд грн, разом із цією дірою - проблем у Нафтогазу вже на чверть трильйона грн…

Де взяти гроші на закупівлю ще мін 3 млрд кубів газу (це якщо зима буде м'яка) і як оплатити популізм Зеленського - тепер має думати сам Зеленський.

Монархія - це не завжди трон, часто це гільйотина…

Як ми і попереджали, «долар по 8» Януковича завершується зруйнованою економікою, багатомільярдними боргами, політичною кризою.
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24.09.2021 16:24 Ответить
Закон про антисемітизм теж його робота? Правові наслідки не прозорі.
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24.09.2021 17:22 Ответить
 
 