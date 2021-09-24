Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах
Поддержка закона об олигархах Игорем Коломойским ставит под сомнение эффективность самой идеи деолигархизации.
Об этом говорится в статье немецкого издания Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.
"Поддержали законопроект и бизнес-партнеры Коломойского из депутатской группы "За майбутнє". Чудеса да и только! Однако трудно поверить в то, что эти люди переосмыслили свои подходы в политике. Более вероятно, что попросту законопроект с громким названием "антиолигархический" мало что изменит в отношениях политиков и олигархов", - говорится в статье.
Издание отмечает, что проект никоим образом не повлияет на Коломойского, который запросто обойдет требования этого закона.
"Взять хотя бы финансирование партий. Поддерживать политические силы деньгами олигархов из реестра СНБО будет запрещено. Вот только ни Игорь Коломойский, ни Дмитрий Фирташ, ни другие олигархи, как правило, лично партии и не финансируют. Крупнейшими спонсорами, например, "Слуги народа" в избирательный 2019, как следует из отчетов на сайте НАПК, были вполне себе рядовые украинцы", - говорится в статье.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада во втором чтении проголосовала проект закона об олигархах. Решение принято без учета мнения Венецианской комиссии, которая начала анализ проекта 15 сентября.
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, а также 4 из 5 фракций парламента настояли на передаче проекта закона в Венецианскую комиссию из-за нарушения им норм Конституции и прав человека.
Выводы Венецианской комиссии относительно этого законопроекта ожидаются не позднее 15 декабря.
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Діктатура Блазнів
Далі продовжувати , чи вже зрозумів -навіщо потрібен цей закон .?
Більше жоден з потенційних- олігархів , крім Порошенка , про політичні плани не говорить . ?
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B2 #радіонв https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8 #ЗапитанняТутСтавимоМи https://www.youtube.com/watch?v=_tkW_eg8eiQ&t=145s https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B #вагнеровцы
Операция с вагнеровцами была унизительной для спецслужб РФ - Христо Грозев, Bellingcat
Закон про олігархів. Все тільки починається.
На відміну від Шандри, технікою з заводу якого преЗедент хизувався на параді.
24 Сентября 15:23
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Нафтогаз залишився без грошей та газу - треба 123 млрд. гривень, щоб купити газ на опалювальний сезон (Документ)
Через те, що Зеленський подарував Фірташу 100 млрд. гривень, а також тотальну корупцію у владі, Нафтогаз залишився без грошей та без газу на опалювальний сезон. Щоб закупити мінімально необхідну кількість газу, щоб Україна не замерзла - треба 123 мільярди гривень.
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVxxTn-********************************************************************-yYA0Iu-ydZBSYqZqDoIMtpUzSdEwVI0Ut3kiGHonlSvqj8mvVSr97Y&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
Можна довго і красиво розповідати про дешеві тарифи, зниження цін на електроенергію і фіксовану ціну на газ, але економіка і ринок - річ проста і невблаганна.
Нафтогаз витратив вже всі кошти і йому додатково потрібно ще 123 млрд грн для проходження опалювального сезону.
Після підписання Президентом закону 3608-д, яким списали борги Фірташу і декільком меншим олігархам та повісили на Нафтогаз понад 100 млрд грн, разом із цією дірою - проблем у Нафтогазу вже на чверть трильйона грн…
Де взяти гроші на закупівлю ще мін 3 млрд кубів газу (це якщо зима буде м'яка) і як оплатити популізм Зеленського - тепер має думати сам Зеленський.
Монархія - це не завжди трон, часто це гільйотина…
Як ми і попереджали, «долар по 8» Януковича завершується зруйнованою економікою, багатомільярдними боргами, політичною кризою.