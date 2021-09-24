Бутусов: Разумков своей правкой превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По его словам, правка Разумкова, которую проголосовали народные депутаты, позволяет включать лицо в список олигархов по представлению Национального агентства по предотвращению коррупции.

Кроме того, по данным Цензор.НЕТ, аналогичную правку в закон внес народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько: о том, что право вносить в список олигархов получает Антимонопольный комитет.

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"Я пока не видел этой правки в окончательном тексте, надеюсь, в ближайшее время мы увидим текст законопроекта со всеми правками", - добавил Бутусов.

"Теперь очень интересно, кого же будут включать в список "слуги". Судя по риторике президента, должны включить Порошенко, Ахметова, Коломойского, Пинчука, и так далее. Это будет грандиозное информационное событие, как раз в стиле офиса (Офиса президента - ред.). Но после этого Офис президента будет просто обязан быть готовым, что олигархами начнут признавать ближайших к Зеленскому людей", - подчеркнул Бутусов.

Он отметил, что учитывая самостоятельную позицию главы НАЗПК Новикова, НАПК сможет включать в число любого, кто соответствует такому статусу.

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"Есть много денег по декларации, влияешь на власть и СМИ - и ты олигарх. Под эту категорию отлично подходят многие "решалы" на Банковой: Ермак, Шефир, Татаров, и многие спонсоры "Слуги народа" - Кауфман, Акст, Гмырин, Миндич, Баум. Я уж не говорю о крупнейших олигархах, которые тесно взаимодействуют с властями.

Ведь ничто не будет мешать рассмотреть вопрос о включении в список олигархов и самого Зеленского. Думается, если по запросу народных депутатов НАПК посчитает недвижимость президента и доходы, полученные от Коломойского, результаты могут оказаться весьма поучительными. Так что закон об олигархах может стать одним из инструментов больших потрясений в украинской политике", - резюмировал Бутусов.