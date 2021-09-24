Бутусов: Разумков своей правкой превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
По его словам, правка Разумкова, которую проголосовали народные депутаты, позволяет включать лицо в список олигархов по представлению Национального агентства по предотвращению коррупции.
Кроме того, по данным Цензор.НЕТ, аналогичную правку в закон внес народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько: о том, что право вносить в список олигархов получает Антимонопольный комитет.
"Я пока не видел этой правки в окончательном тексте, надеюсь, в ближайшее время мы увидим текст законопроекта со всеми правками", - добавил Бутусов.
"Теперь очень интересно, кого же будут включать в список "слуги". Судя по риторике президента, должны включить Порошенко, Ахметова, Коломойского, Пинчука, и так далее. Это будет грандиозное информационное событие, как раз в стиле офиса (Офиса президента - ред.). Но после этого Офис президента будет просто обязан быть готовым, что олигархами начнут признавать ближайших к Зеленскому людей", - подчеркнул Бутусов.
Он отметил, что учитывая самостоятельную позицию главы НАЗПК Новикова, НАПК сможет включать в число любого, кто соответствует такому статусу.
"Есть много денег по декларации, влияешь на власть и СМИ - и ты олигарх. Под эту категорию отлично подходят многие "решалы" на Банковой: Ермак, Шефир, Татаров, и многие спонсоры "Слуги народа" - Кауфман, Акст, Гмырин, Миндич, Баум. Я уж не говорю о крупнейших олигархах, которые тесно взаимодействуют с властями.
Ведь ничто не будет мешать рассмотреть вопрос о включении в список олигархов и самого Зеленского. Думается, если по запросу народных депутатов НАПК посчитает недвижимость президента и доходы, полученные от Коломойского, результаты могут оказаться весьма поучительными. Так что закон об олигархах может стать одним из инструментов больших потрясений в украинской политике", - резюмировал Бутусов.
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Стефанчук виправив неточності у законі "про олігархів" просто зачитавши зміни до стенограми вчорашнього засідання. Законодавства України більше не існує.
Воруй, вбивай, є....и гусей.
Ключевое слово- "позволяют". Т.е. теоретически, возможно, при определённых обстоятельствах и т.д... Т.е. там, в случае необходимости, найдутся возможности как блокировать это самое "представление Нац. агентства по предотвращению коррупции".
Так что, читайте внимательно и не путайте хлопки с аплодисментами .
Тут или отменять закон и начинать все сначала, или.. публично заявлять о своем идиотизме.
причем второе - более вероятно - ибо они не понимают что заявят)
Клоун тепер теж олігарх ...
олігархпарАшенка. Від сміху, звичайно. Бо у зеленоблазневих вилупків все робиться прутнем по роялю.