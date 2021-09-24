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Бутусов: Разумков своей правкой превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти

Бутусов: Разумков своей правкой превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По его словам, правка Разумкова, которую проголосовали народные депутаты, позволяет включать лицо в список олигархов по представлению Национального агентства по предотвращению коррупции.

Кроме того, по данным Цензор.НЕТ, аналогичную правку в закон внес народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько: о том, что право вносить в список олигархов получает Антимонопольный комитет.

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"Я пока не видел этой правки в окончательном тексте, надеюсь, в ближайшее время мы увидим текст законопроекта со всеми правками", - добавил Бутусов.

"Теперь очень интересно, кого же будут включать в список "слуги". Судя по риторике президента, должны включить Порошенко, Ахметова, Коломойского, Пинчука, и так далее. Это будет грандиозное информационное событие, как раз в стиле офиса (Офиса президента - ред.). Но после этого Офис президента будет просто обязан быть готовым, что олигархами начнут признавать ближайших к Зеленскому людей", - подчеркнул Бутусов.

Он отметил, что учитывая самостоятельную позицию главы НАЗПК Новикова, НАПК сможет включать в число любого, кто соответствует такому статусу.

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"Есть много денег по декларации, влияешь на власть и СМИ - и ты олигарх. Под эту категорию отлично подходят многие "решалы" на Банковой: Ермак, Шефир, Татаров, и многие спонсоры "Слуги народа" - Кауфман, Акст, Гмырин, Миндич, Баум. Я уж не говорю о крупнейших олигархах, которые тесно взаимодействуют с властями.

Ведь ничто не будет мешать рассмотреть вопрос о включении в список олигархов и самого Зеленского. Думается, если по запросу народных депутатов НАПК посчитает недвижимость президента и доходы, полученные от Коломойского, результаты могут оказаться весьма поучительными. Так что закон об олигархах может стать одним из инструментов больших потрясений в украинской политике", - резюмировал Бутусов.

ВР (29229) закон (3176) олигарх (1027) Бутусов Юрий (4349) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+30
цей закон не буде працювати, як і все що нагородив за час свого інування реЗедент Зеля. Голосні заголовки, це все на що здатен шоумен і його балаган.
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24.09.2021 14:00
+25
он изначально просто фарс, прочти
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24.09.2021 14:01
+20
Эта поправка превратила этот типа "закон" в откровенный фарс.
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24.09.2021 13:58
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зеленый клоун должен быть в первой 10-ке олигархов... он по всем параметрам туду попадает, а следовательно, он не имеет права баллотироваться на 2 срок...
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24.09.2021 16:31 Ответить
https://www.facebook.com/parnowski?__cft__[0]=AZUgIgktwl1jyscQArs2SQWnFTJMJm_Z9EFqx1KFzaQPhZDbT71kGSkzbr7d-YClqPhE1FweFasSXCX75UeAKOaGgtlXAvjCTukaiueWnxUNwudX-q8d5UXu-mHQVFeudzXBxAIdntcmzNJKSE8RFSgWNZyjEAjyWgaHuM_2M4agHQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Aleksei Parnowski

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 2 ч. ·

Стефанчук виправив неточності у законі "про олігархів" просто зачитавши зміни до стенограми вчорашнього засідання. Законодавства України більше не існує.
Воруй, вбивай, є....и гусей.
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24.09.2021 16:37 Ответить
По его словам, правка Разумкова, которую проголосовали народные депутаты, позволяет включать лицо в список олигархов по представлению Национального агентства по предотвращению коррупции.
Ключевое слово- "позволяют". Т.е. теоретически, возможно, при определённых обстоятельствах и т.д... Т.е. там, в случае необходимости, найдутся возможности как блокировать это самое "представление Нац. агентства по предотвращению коррупции".
Так что, читайте внимательно и не путайте хлопки с аплодисментами .
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24.09.2021 17:23 Ответить
Разумков фигура второстепенная, хоть и важная для грязных неатисемитов и таких же их деньжат. Рулит у них там агент ФСБ Ермак и по ООН разгуливает да с Байденом встречается пока Кулеба про Украину что-то вяло поет.
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24.09.2021 17:35 Ответить
А про регіональних олігархів, які теж фінансують місцеві ЗМІ закон теж стосується?
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24.09.2021 18:27 Ответить
"багато спонсорів "Слуги народу" - Кауфман, Акст, Гмирін, Міндіч, Баум" - які все гарні і дуже промовисті прізвища у спонсорів цього балагану.
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24.09.2021 18:57 Ответить
От вони коли вноситимуть якусь там правку - цю від Розумкова й викинитуь
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24.09.2021 20:13 Ответить
а низя.. бо закон принят "в целом, в ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ редакции")
Тут или отменять закон и начинать все сначала, или.. публично заявлять о своем идиотизме.
причем второе - более вероятно - ибо они не понимают что заявят)
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24.09.2021 23:58 Ответить
Дуже цікаво
Клоун тепер теж олігарх ...
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25.09.2021 00:39 Ответить
Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.... Я это уже где то слышал
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25.09.2021 01:16 Ответить
Мураев тоже высрал, что после принятия закона о олигархах и вступления его в силу, граждан Украины защищать будет некому.
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25.09.2021 09:57 Ответить
А тим часом, десь далеко заплакав маленький бідний олігарх парАшенка. Від сміху, звичайно. Бо у зеленоблазневих вилупків все робиться прутнем по роялю.
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25.09.2021 10:17 Ответить
По этому закону даже коломойский не будет олигархом. Там четыре признака олигарха и олигархом признается, если не менее 3-х из 4-х. Вряд ли кто-то докажет, что коломойский управляет зеленой плесенью. Да он нельзя сказать, что управляет в ручном режиме. Он давно поставил перед зелеными стратегические задачи и вряд ли проводит каждодневное управление. Поэтому он очень мало заметен.
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25.09.2021 23:17 Ответить
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