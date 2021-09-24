Подаем в НАБУ, ГБР и ОГПУ заявления о преступлении, совершенном в стенах ВР во время голосования за псевдо-деолигархизацию Зеленского, - нардеп "ЕС" Ирина Геращенко
"Европейская Солидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября 2021 должностными лицами парламента во время голосования за псевдо-антиолигархический закон Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"Мы передаем заявления о совершении преступления в помещении Верховной Рады Украины 23 сентября 2021", - сообщила Геращенко.
"Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу. Вчера была реализована законодательная инициатива Зеленского, но впервые в этом зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу", - объяснила сопредседатель фракции.
"Будет много фамилий. И мы просим, чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым выражая нашу волю к улучшению законопроекта, нас не пригласили вовремя на это заседание", - напомнила Геращенко.
"Потом председательствующий на заседании Стефанчук, превышая служебные полномочия, узурпируя власть, препятствуя деятельности народного депутата Украины, вместе с Вениславским и 250 народными депутатами от монобольшинства и двух олигархических групп проголосовали за то, что нарушили право народных депутатов на законотворческую деятельность", - отмечает Геращенко.
"Мы расцениваем эти преступления по статьям" воспрепятствование государственному деятелю", "препятствование деятельности народного депутата", "превышение служебных полномочий", "узурпация власти". И именно по этим статьям должны быть возбуждены уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь вчера эту ахинею, кто вчера здесь председательствовал и все это проводил", - отмечает Геращенко.
"Что касается олигархических депутатских групп, мне очень жаль, что присутствующие там народные депутаты, которые были причастны к 16 января 2014 г., руками, ногами, копытами голосовали за нарушение регламента, вчера опять это повторили, подголосовывая Зеленскому в нарушении Конституции", - напомнила Геращенко.
"Для Зеленского узурпация власти плохо закончится. В Украине мы не дадим построить Беларусь", - резюмирует Геращенко.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как было не проголосовать, ведь
красивый еврейчик так сладко мурлыкал о красивом будущем ....
" ... ви вважаєте, що все, що лилось на ПП з каналів олігархів, від їхніх утриманок різних пошибів, від "журналістів" до "активістів", було стовідсотковою правдою, без перекручень та відвертих фейків?"
Зелюки саме про це і мріють, щоб всі забули, як їм вдалось захопити владу.
Позови подавались та подаються.
Що змінилось в судовій системі за половину терміну у владі "нових, чесних парнєй"?
Можеш перевірити дані по виборах хоча б у Вікіпедії у відповідних статтях
"Вибори президента України 2014" та "Вибори президента України 2019".
Але ж мова про те, хто саме голосував за ПП та Зєлю.
Це, в більшості, не одні й ті ж самі люди.
как, например, Гитлер, Муссолини, Путин, Лукашенко....
продолжить список ?
демократия не самая лучшая форма правления, как утверждал Черчиль, особенно когда попадает в руки охлоса
73% НЕ хотели реформ, они жаждали халявы.. причем здесь и сейчас, по мановению "издай указ/закон и шоб все стали честными и не воровали, а зарплаты были по 4000 евро!"
При этом что-то сделать самим - они НЕ хотели.. "устали атвайны, сидя в кафе и ресторанах".. даже банально навести порядок у себя в селе, районе, городе или ЖЭКе, на лестничной площадке - никто из них не хотел... "пусть сделает Порошенко.. а чего этло у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!"
Часу на це було, все відбувалось дуже швидко.
Українці не помилились країною, вони тут народились.
А от до влади, завдяки активному зомбовунню, прийшли, в своїй більшості, НЕ українці.
Стійке враження, що каломойші укомплектовують владну вертикаль кадрами за принципом "Аби не українець".
А ведь у нас тоже война, если кто забыл.
Но даже "Армія, мова, віра" оказались непосильной ношей для 73% "мудрого українського наріду"
В 1918-1920 гг. просрали украинскую независимость, а в 1932-1933 гг. ели своих детей.
История повторяется......
Или ты хочешь сказать что зебилы голосовали за тяжелый труд в 2019 году?
или всё таки повелись на ХАЛЯВУ клована из видосиков и сериалов?
Інакше, потрібно визнати, що малороси рідні брати по розуму мокшан, які вірять найдурнішим фейкам, якими їх зомбують.
в одном подавляющее население - американцы следят за своими избраннниками.. чистота и порядок в городке.
второй - подавляющее население - выходцы из снг.. больше всего из рашки. Бардвак, денег нет, улицы разбиты - и НИКОМУ из населения до этого нет дела.. все ждут что Байден (а раньше Обама и Трамп) наведут порядок.. попутно их ругая.
деньги - не отрицают жажды халявы даже среди богатых..
Только вот богатые - поумнее зебилов и ватников, поэтому и покупают дома или селятся среди американцев (богатых)..
а халявщики - живут на Брайтоне и ругают "всю эту ваше америгу!"
ПорошенкоОбама, Байдетн!?"
то-то тебя подоляк ****** с методичкой))
ты лично навёл порядок у себя в селе, районе, городе или ЖЭКе, на лестничной площадке - или нет?...
Ждёшь "пусть это сделает Порошенко.. а чего это у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!" - тогда у него рейтинги вырастут за твой счет, или снова будешь недовольным и проголосуешь за очередного клована с видосиками про "кому-низм нада"??
после начала его реформ.. В 1990-х поляки возненавидели реформатора, теперь боготворят.
Так вот бардак тогда в Польше был на порядок больше, но поляки прошли этот путь и НЕ повелись на видосики клованов
https://korrespondent.net/business/national_idea/1212351-shok-i-trepet-reformy-v-polshe
халява она такая, и рыжий клован видосиков наснимал немало о ней))
объективная цикличность;
харизма кандидата;
запрос на перемены;
поддержка разозлённых малообразованных мужчин и женщин, возможность расширения электоральной карты за счёт штатов "ржавого комплекса";
зебилы, они и в США из категории "малообразованных"
Ждёшь "пусть это сделает Порошенко.. а чего это у меня под балконом/на площадке насрано, почему мэр/начальник жэка ворует, куда Порошенко смотрит!" - тогда у него рейтинги вырастут за твой счет, или снова будешь недовольным и проголосуешь за очередного клована с видосиками про "кому-низм нада"??
под закон об антисиметизме хошечь загреметь ?
Однако, олигархи через своих шестерок, подают в суд на принятие закона.
Зебіли самі вже визнали, що налажали.
Вери импотент импотенты !
А ті, хто згадував Лукашенка, забули як вони підгодовували і підтримували диктатора, влаштовуючи з ним корупційні оборудки і погодившись на на Мінськ як місце переговорів - тим самим вивівши Луку з міжнародної ізоляції.
А ще так було б добре якби так само навіжено і непримиренні захищали права звичайних громадян, вчителів, пенсіонерів, ветеранів, чорнобильців, як вчора «вмирали» за конституційні права олігархів…
А ще треба пам'ятати, що загрозу зеленому безідейному авторитаризму створили ті, хто вперто тягнув до влади сивочолого рекордсмена антирейтингу.
«Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином», - йдеться в повідомленні.
У Єврокомісії додають, що «крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації».