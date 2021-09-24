Подаем в НАБУ, ГБР и ОГПУ заявления о преступлении, совершенном в стенах ВР во время голосования за псевдо-деолигархизацию Зеленского, - нардеп "ЕС" Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября 2021 должностными лицами парламента во время голосования за псевдо-антиолигархический закон Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы передаем заявления о совершении преступления в помещении Верховной Рады Украины 23 сентября 2021", - сообщила Геращенко.

"Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу. Вчера была реализована законодательная инициатива Зеленского, но впервые в этом зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу", - объяснила сопредседатель фракции.

"Будет много фамилий. И мы просим, ​​чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым выражая нашу волю к улучшению законопроекта, нас не пригласили вовремя на это заседание", - напомнила Геращенко.

"Потом председательствующий на заседании Стефанчук, превышая служебные полномочия, узурпируя власть, препятствуя деятельности народного депутата Украины, вместе с Вениславским и 250 народными депутатами от монобольшинства и двух олигархических групп проголосовали за то, что нарушили право народных депутатов на законотворческую деятельность", - отмечает Геращенко.

"Мы расцениваем эти преступления по статьям" воспрепятствование государственному деятелю", "препятствование деятельности народного депутата", "превышение служебных полномочий", "узурпация власти". И именно по этим статьям должны быть возбуждены уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь вчера эту ахинею, кто вчера здесь председательствовал и все это проводил", - отмечает Геращенко.

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"Что касается олигархических депутатских групп, мне очень жаль, что присутствующие там народные депутаты, которые были причастны к 16 января 2014 г., руками, ногами, копытами голосовали за нарушение регламента, вчера опять это повторили, подголосовывая Зеленскому в нарушении Конституции", - напомнила Геращенко.

"Для Зеленского узурпация власти плохо закончится. В Украине мы не дадим построить Беларусь", - резюмирует Геращенко.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

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