Двух налоговиков на Тернопольщине будут судить за взятку в $37 тысяч, - Офис генпрокурора

Двух сотрудников Государственной фискальной службы в Тернопольской области будут судить по факту получения неправомерной выгоды в размере 37 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника оперативного управления и заместителя начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений Управления оперативно-розыскной деятельности ГУ Государственной фискальной службы в Тернопольской области по факту получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст . 368 УК Украины).

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Расследованием установлено, что должностные лица ГФС, действуя по предварительному сговору, получили от физического лица-предпринимателя 37 тыс долларов США неправомерной выгоды за непривлечение заявителя к уголовной ответственности по более суровой части статьи Уголовного кодекса Украины, касающейся уклонения от уплаты налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Государственным бюро расследований.

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