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Новости Коронавирус и карантин
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80% медиков и 62% педагогов вакцинированы от коронавируса по крайней мере одной дозой, - Кузин

80% медиков и 62% педагогов вакцинированы от коронавируса по крайней мере одной дозой, - Кузин

По состоянию на 23 сентября, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на четверг 80% медиков вакцинированы первой дозой, 63% - двумя дозами. Педагогов – 62% первой дозой, 42% - двумя дозами",- сказал он.

Кузин добавил, что за минувшую неделю Украина нарастила темпы вакцинации.

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"Темпы вакцинации в стране за последние несколько недель немного просели. Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тыс. прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю - +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре",- добавил замминистра.

Кузин также сказал, что на следующей неделе планируется утвердить перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной.

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"В настоящее время Минздрав по поручению правительства разрабатывает перечень профессий, производств и организаций, работники которых будут подлежать обязательным профилактическим прививкам от COVID-19. Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций. Надеюсь, что на следующей неделе мы уже сможем обнародовать проект документа",- сказал замминистра.

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Примусово вакцинуватися не можуть змусити.Всі хто не хоче,має право відмовитися,без застосування штрафних санкцій.Та й не кабінет міністрів має вирішувати питання вакцинування,а верховна рада.А то в нас поміняється кабінет міністрів і кінці вводу.
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24.09.2021 14:39
+1
Слуги тоже могут бежать на ростов или на тамбов, как рыги в свое времья
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24.09.2021 14:40
+1
Цікаво на підставі якого закону вони можуть недопустити до роботи людину без цього щеплення. Це буде прецедент.
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24.09.2021 14:54
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Примусово вакцинуватися не можуть змусити.Всі хто не хоче,має право відмовитися,без застосування штрафних санкцій.Та й не кабінет міністрів має вирішувати питання вакцинування,а верховна рада.А то в нас поміняється кабінет міністрів і кінці вводу.
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24.09.2021 14:39 Ответить
Слуги тоже могут бежать на ростов или на тамбов, как рыги в свое времья
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24.09.2021 14:40 Ответить
Ну как бы бежать могут все у кого есть ноги.
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24.09.2021 14:55 Ответить
Цікаво на підставі якого закону вони можуть недопустити до роботи людину без цього щеплення. Це буде прецедент.
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24.09.2021 14:54 Ответить
Они примут новый закон....
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24.09.2021 15:05 Ответить
Посмотрим. Но в таком случае вакцинацию уже нельзя будет называть добровольной. А "доброжелателей" у действующей власти хватает. Сразу этим воспользуются.
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24.09.2021 21:13 Ответить
На підставі того,що люди не знають нічого.
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24.09.2021 17:02 Ответить
Не треба недооцінювати наших людей. Всі все добре зазвичай знають. А якщо не знають - кум, сват, брат підкажуть. Такі вже ми є.
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24.09.2021 20:48 Ответить
Та ні, люди свої права не вміють взагалі відстоювати. І ведуться на все, що їм скажуть.
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24.09.2021 21:01 Ответить
Але це не завжди так. Особливо коли це починає стосуватися взагалі виживання. Інакше кажучи поки є можливість обходити закони - їх обходять. Коли вже притиснуть - будуть чинити опір.
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24.09.2021 21:11 Ответить
Вакцинация "растёт". Кошельки толстеют. Кузин рапортует.
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24.09.2021 14:41 Ответить
 
 