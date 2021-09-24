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9 гривен в сутки: хранение автомобильных номерных знаков в Украине стало платным

Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

"Если кого-то из вас заждались любимые номерные знаки, то время решить их судьбу! По скольку, по окончании срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены!" - говорится в сообщении.

Для получения услуги понадобятся:

- заявление;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.

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9 гривен в сутки: хранение автомобильных номерных знаков в Украине стало платным 01

авто (4201) МВД (9317)


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Топ комментарии
+11
вы еще не платите за хранение и доставку воздуха, которым дышите ?
это не ваша вина,
это ошибка ЗЕли и она будет скоро исправлена !
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24.09.2021 15:13
+8
Не понимаю а зачем их вообще хранить? Почему сразу нельзя прислать по почте владельцу
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24.09.2021 14:48
+7
- Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
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24.09.2021 15:00
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Так оно и раньше было платным. Что изменилось?
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24.09.2021 14:48 Ответить
Раніше було по 4 грн за добу.
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24.09.2021 14:59 Ответить
Ясно - тобто - просто підняли ціну. Але ж не "стало платним", бо 4 грн за добу - це теж платно
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24.09.2021 16:38 Ответить
вы еще не платите за хранение и доставку воздуха, которым дышите ?
это не ваша вина,
это ошибка ЗЕли и она будет скоро исправлена !
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24.09.2021 15:13 Ответить
"С тех пор как мы ввели налог на воздух.....вы стали меньше дышать! Теперь вводим налог на осадки....обычный дождь -100 лир, проливной -200 лир, с громом и молнией -300 лир" .....сказки про Чипполино становятся реальностью.
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24.09.2021 15:43 Ответить
неудивительно.
когда вижу Абрахамку вспоминаю Чипполино с ЗЕльоными стрелками на макушке
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24.09.2021 16:06 Ответить
Наверно какие-то расходы есть на хранение, они заложены бюджет - сигнализация, зарплата, учет, отдельное помещение + электричество, отопление и может я еще что упустил. Это из моих налогов, если денег не хатит, но я же не храню номера...значит пусть платит тот кто хранит.
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24.09.2021 15:44 Ответить
согласен!
бесплатно только котята родятся, но

9 гривень на отопление одного автомобильного (заметьте, не гостиничного !!!) номера в день
- это уже слишком !!
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24.09.2021 16:09 Ответить
В принципе и я готов с вами согласиться. 270 в месяц за хранение килограмма листового металла как-то немало
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24.09.2021 16:17 Ответить
ото ж бо !
где-то приблизительно
по цене ячейки в заштатном швейцарском банке
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24.09.2021 16:41 Ответить
Бред.
Это допольнительная услуга. Не хотите - не платите. Но она всегда была платная - и при Порошке, и при Зеле.
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24.09.2021 16:35 Ответить
но при ЗЕле она стала дороже в два раза !
разницу чувствуете ?
эпоха бедности ведь закончилась !
процветаем !
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24.09.2021 16:43 Ответить
Типу ви там з десяток номерів зберігаєте, а зараз без штанів лишилися.
Зберігаають "круті" номери, яки за тисячі купували, так що власники тих номерів на стакан кави з автомату в день не збідніють.
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24.09.2021 17:26 Ответить
Скоро и за хранение документов начнут деньги требовать.
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24.09.2021 14:48 Ответить
- Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
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24.09.2021 15:00 Ответить
Не понимаю а зачем их вообще хранить? Почему сразу нельзя прислать по почте владельцу
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24.09.2021 14:48 Ответить
Если старый автомобиль продал, а новый еще не купил.
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24.09.2021 14:51 Ответить
у меня на руках были зачем их отдавать??
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24.09.2021 15:08 Ответить
На каких руках? В Украине когда авто снимают с учета номера сдают в МРЭО, и там их режут.
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24.09.2021 15:12 Ответить
то выдают транзитные.
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24.09.2021 15:37 Ответить
эээ... в случае, когда купил, но не оформил.
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24.09.2021 15:38 Ответить
Если продал (с снятием с учёта), а новый автомобиль хочешь купить позже. И номера старые, с красивыми циферками и буковками хочешь оставить за собой.
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24.09.2021 15:52 Ответить
не понял. а зачем где то отдельно от машины хранить номера?
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24.09.2021 14:49 Ответить
Например - случае, когда вы меняете автомобиль, продавая старый и затем покупая новый, но хотите оставить за собой старый номерной знак. Без этой услуги - вы просто сдаете свой номерной знак и его отдают кому-то, а вам выдают при покупке новый.
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24.09.2021 14:52 Ответить
А почему нельзя просто при продаже отвинтить свои номера и забрать их с собой? Зачем их хранить где-то за 9 грн в сутки?
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24.09.2021 14:57 Ответить
Так они их часто и не хранят. Они заставляют новый напечатать ) Это бизнесс государства на терпилах гражданах
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24.09.2021 15:07 Ответить
похоже что именно ради того чтобы печатать новый ася схема и затевалась
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24.09.2021 15:10 Ответить
Авто снимается с регистрации вместе с номерами. Номер вы обязаны сдать при нятии авто с регистрации.
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24.09.2021 16:36 Ответить
Вот это мне и не понятно. Если номер - моя собственность, то с какой радости я должен его сдавать на хранение за 9 грн сутки? Чтоб дяде менту было что кушать?
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24.09.2021 16:49 Ответить
Это регистрационный номер авто - он не может быть в вашей собственности без наличия автомобиля. Авто снимается с регистрации - вы обязаны сдать номер.
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24.09.2021 17:13 Ответить
Вопрос "почему" остаётся открытым. Ну нет у меня автомобиля в данный момент. И что? Представим, что номера лежат у меня в кладовке, сам номер (последовательность буковок и циферок) закреплён за мной и другому его не выдадут. Кому от этого стало плохо? В чём сакральный смысл хранить его у ментов?
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24.09.2021 17:18 Ответить
Еще раз - это не ваш номер, а автомобильный номер - это номер, под которым в базе ГАИ зарегистрирован конкретный автомобиль. И вы не имеете права этот номер использовать отдельно от автомобиля, на который этот номер зарегистрирован. Когда автомобиль снимается с регистрации - у автомобиля забирается регистрационный номер. Если при этом номер вы желаете у себя в кладовке положить - есть риск, что вы этот номер захотите самостоятельно на другое авто поставить, например, а тк за этим номером ни один автомобиль уже не зарегистрирован - это по сути будет подлог.

К тому же платное хранение исключает то, что вы будете держать за собой номер бесконечно "просто так", если он вам на самом деле не нужен - ибо если так все делать будут - никаких номеров не хватит.

А аналогия с симкой неудачная - тк телефон на симку не зарегистрирован и вы свободно можете переставлять симку с телефона на телефон.
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25.09.2021 03:26 Ответить
Если я захочу самостоятельно поставить какой либо левый номер на авто, то никакой мент и никакое обязательное хранение номеров это не сможет предотвратить. Я просто изготовлю в гаражах за определённую сумму номер и поцеплю его. Тоже мне проблема.
Далее, что значит "держать"? Если этот номер мной куплен, то он является моей собственностью.
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26.09.2021 02:53 Ответить
Номер куплен? Договор на куплю-продажу номера имеется? Когда вы платите за постановку автомобиля на регистрацию - это не покупка номера, это плата за постановку автомобиля на учет, в связи с чем автомобилю, а не вам присваивается номер. Автомобиль сняли с учета - номер возвращается в пул.
И если вы доплатили при установке авто на учет за то, чтобы вашему авто подобрали номер по-красивее - это не значит, что вы купили номер - вы именно заплатили за то, чтобы автомобилю одобрали красивый номер. Не вам, автомобилю.
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26.09.2021 22:06 Ответить
Ну если так, тогда имеет смысл. Хотя всё равно как-то это всё пахнет обычным разводом на бабло. Такой себе узаконенный грабёж.
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26.09.2021 22:23 Ответить
С таким подходом надо и СИМ-карты забирать если нет телефона .
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24.09.2021 17:20 Ответить
они и раньше сдирали денег нормально
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24.09.2021 14:49 Ответить
Что за бред? Номера всегда забирают сразу, а если какие-то барсуки ждут модных, то им эти кпейки пох... Мусора сами привезут домой за толику малую...
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24.09.2021 14:51 Ответить
Не всегда. Уже давно можно оформить хранение ваших номеров, пока они вам не понядобятся. Вопрос только в том, что это и раньше было платным.
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24.09.2021 14:54 Ответить
В Словакии существует сервис доставки всех документов. Вам не надо ездить забирать - все привозит курьерская машина
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24.09.2021 14:53 Ответить
В Нидерландах кстати тоже есть такой сервис. Называется "почта". Очень удобно.
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24.09.2021 15:01 Ответить
В Штатах я купую машину у ділера з номерами і реєстрацією, не подобається номер, плати додатково і хоч з зірочками тобі пришлють додому, звичай но що в межах стандарту Штату, бо в кожному Штаті номера різні.
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24.09.2021 18:58 Ответить
+ НДС
т.е каждый олигарх с этого гешефта будет иметь копеечку
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24.09.2021 14:55 Ответить
Парковка машины с номером 15 грн в сутки, а парковка номера без машины в МРЭО - 9 гривен. Прикольненько.
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24.09.2021 15:00 Ответить
Треба на стоянці знімати номер і сплачувати за авто 6грн за добу.
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24.09.2021 15:22 Ответить
коррупция без бюрократии мертва.. слуги народа, чиновники, особенно бесполезные, своё дело знают
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24.09.2021 15:07 Ответить
из новости новое только цена
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24.09.2021 15:29 Ответить
Воно і раніше було платним, зараз просто ціну підняли...
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24.09.2021 15:29 Ответить
продлевать будете ? все как у людей
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24.09.2021 15:30 Ответить
вже незанють з якої шпарини гроші з народу тягнути
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24.09.2021 15:37 Ответить
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24.09.2021 23:08 Ответить
 
 