9 гривен в сутки: хранение автомобильных номерных знаков в Украине стало платным

Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

"Если кого-то из вас заждались любимые номерные знаки, то время решить их судьбу! По скольку, по окончании срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены!" - говорится в сообщении.

Для получения услуги понадобятся:

- заявление;

- документы, удостоверяющие личность;

- регистрационные документы на транспортное средство;

- платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.

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