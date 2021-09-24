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Новости Национализация "Приватбанка"
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Дело Приватбанка: Теперь, когда весь мир знает о "депозитах" Суркисов, правоохранители других стран рассмотрят эту историю, - Гонтарева

Дело Приватбанка: Теперь, когда весь мир знает о

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что теперь после того, как Высокий Суда Лондона принял решение в ее пользу, правоохранители могут заинтересоваться "депозитами" Суркисов в ПриватБанке

Как рассказала НВ Бизнес бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, теперь, когда Высокий суд Лондона принял решение в пользу нее и пятого президента Украины Петра Порошенко, правоохранители могут расследовать историю с "депозитами" братьев Суркисов в ПриватБанке, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь, когда весь мир знает про эти так называемые "депозиты" я думаю, что правоохранительные органы других стран теперь рассмотрят эту историю реального отмывания денег", — сказала она.

Как сообщалось, американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll о том, как бывшие собственники ПриватБанка выводили из него деньги.

Согласно этой информации, в 2008—2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.

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"Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которой нет очевидной коммерческой цели", — говорится в расследовании.

По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

"Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США… Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам", — указывается в отчете Kroll. "Ссуды, по-видимому, являются частью более крупной долгосрочной схемы, в соответствии с которой ссуды, выданные ПриватБанком Кипром, были переработаны и погашены новыми ссудами, выданными под видом законного корпоративного кредитования.

Хотя ссуды, которые были выданы и были направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов".

По этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

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Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркис. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами Приватбанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.

Одновременно с судебным разбирательством в Украине Игорь Суркис и упомянутые шесть компаний подали соответствующий иск в Высокий суд Лондон. 15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда Украины приняла решение закрыть дело семьи Суркисов против Национального банка Украины.

В лондонском иске, вопреки позиции Суркисов в украинских судах, заявлена ​​очевидная связь между братьями Суркис и Игорем Коломойским.

Так, в иске в Высокий суд Лондона истцы заявили, что признание Суркисов связанными с ПриватБанком лицами было результатом сговора Порошенко и Гонтаревой, цель которого заключалась в том, чтобы "лишить семейные компании Суркисов средств, находящихся у них в ПриватБанке", следует из текста с выводами судьи Калвера, который опубликован в базе BAILII. Согласно иску, Суркис также утверждает, что Порошенко и Гонтарева сговорились об этом, чтобы оказать давление на Суркиса, "чтобы он бесплатно передал Порошенко свою 8,33%-ную долю в украинской медиагруппе 1+1". В иске говорится, что якобы в феврале 2016 года Порошенко и Суркис заключили устную договоренность о сделке по покупке Порошенко доли в 1+1 за сумму, которая в опубликованном сегодня судебном документе не указывается.

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Порошенко и Гонтарева подали ходатайства об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие Закона о государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица обладают иммунитетом от разбирательств в английских судах.

Из документа с выводами судьи следует, что он не согласился с аргументами адвокатов Суркиса относительно того, может ли Высокий суд Лондона рассматривать этот иск.

Судья пришел к выводу, что во всем что касается процедуры bail-in Гонтарева и Порошенко действовали в ходе исполнения своих обязанностей как должностные лице украинского государства, поэтому судебное разбирательство в Высоком суде Лондона запрещено Законом о государственном иммунитете.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) конфискация (599) Лондон (360) Порошенко Петр (19591) Суркис (338) Гонтарева Валерия (816) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+41
А как зеля для каломойши бабло выводил они не хотят расследовать?
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24.09.2021 15:00
+28
ты о Гонтаревой по внешности, а эти, в 1989 продавали унитазы на базаре, а потом под шестиконечным флагом, через еврейское кубло, получили ярлык на разграбление Украины. собирали деньги у лохов, кидали, собирали деньги в банк, банкротились, получили на 10 лет льготы, типа на развитие футбола, завозили без налогов алкоголь, сигареты, автомобили. 30 лет налогов в бюджет ноль, и в Привате отметились. остальные пархатые так же.
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24.09.2021 15:12
+20
Ну да, одни воровали, другая надавала им по рукам. Почти одно и то-же. И все суды в Лондоне сказали совершенно обратное.
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24.09.2021 15:14
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А как зеля для каломойши бабло выводил они не хотят расследовать?
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24.09.2021 15:00 Ответить
Министерство юстиции США приняло решение о принудительной реализации имущества со 100% долевым участием Игоря Коломойского на территории США, для обеспечения гражданских исковых заявлений поданных на момент 01.09.2021 г. от структур и лиц резидентов США.
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24.09.2021 15:50 Ответить
Что Суркисы, что Гонтарева - мерзкие твари!
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24.09.2021 15:00 Ответить
ты о Гонтаревой по внешности, а эти, в 1989 продавали унитазы на базаре, а потом под шестиконечным флагом, через еврейское кубло, получили ярлык на разграбление Украины. собирали деньги у лохов, кидали, собирали деньги в банк, банкротились, получили на 10 лет льготы, типа на развитие футбола, завозили без налогов алкоголь, сигареты, автомобили. 30 лет налогов в бюджет ноль, и в Привате отметились. остальные пархатые так же.
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24.09.2021 15:12 Ответить
Так ты ведь за Пархатого проголосовал! Или ты думал дурилка картонная что Зеленский тунгус?!
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24.09.2021 16:17 Ответить
Ну да, одни воровали, другая надавала им по рукам. Почти одно и то-же. И все суды в Лондоне сказали совершенно обратное.
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24.09.2021 15:14 Ответить
Что сказали обратное? То что их низзя тягать по судам ибо оне должностные лица. Только эти должностные лица гребли под себя мама-не-горюй...
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24.09.2021 16:40 Ответить
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24.09.2021 19:15 Ответить
ШО, пригорає?
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24.09.2021 15:36 Ответить
ПОЧИМТАВ ЭТУ новость задумался а нафигаче евреии еще енагло как тряпка красная для быка приняли закон о еврейскиом наци расе арийцев в Украине и ее титульности и вне конституционности это чтобы евреев стали таки мочить???!! не не принесут же евреи Суркисы Коломойша Пинчук Фірташ справку что они якуты нигеры от китайской мамы Цы Пис Хунъ Жоп...??!!
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24.09.2021 15:03 Ответить
Фирташ не жид, а потомок венгерского пленного.
Вообще, не городской - колхозник.
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24.09.2021 15:07 Ответить
ага биробиджанский олень Африки..ну мы поняли или цыган что кратно с мамой еврейкой делает подобное просто кошмаром и убожеством...
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24.09.2021 15:09 Ответить
Судите по делам: ведёт он себя как джидай.
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24.09.2021 15:35 Ответить
ага, по лицу видно, что венгр) мало обрезанных в Венгрии жили до революции?
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24.09.2021 15:10 Ответить
Да идите в зад.
Он из глухого села, за 500 км от Бердычева, которое превратил в сельхозфирму с шикарными дорогами вокруг.
Не будучи в курсе дел в Украине, просите куратора лучше вас инструктировать.
Пишете, что попало.
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24.09.2021 15:17 Ответить
по-твоєму в глухих селах жидів не було?) та історично у кожному галичанському селі було пару будинків з жидівськими сім"ями
Фірташ мішаний,я думаю, там тато жид,кажись
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24.09.2021 15:31 Ответить
В любом райцентре было несколько тысяч.
После войны осталось 2-3 человека. Знаю даже фамилии абсолютно всех, кто остался в подобном райцентре.
Поскольку галычане очень туго вступали в колхозы, для их организации использовали венгерских пленных, которые работали за палки, а на пропитание зарабатывали после основной работы батрача в селах.
"Штыры круты, еден кап" - их любимая поговорка. (Крестьяне кормили их хлебом, на который капали подсолнечным маслом).
У самих с продуктами было швах.
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24.09.2021 15:50 Ответить
Гы. Тогда это первый еврейский тракторист.
Они все правдами-неправдами получали образование или шли в торговлю.
А трактор, комбайн, полуторка - не кошерное дело.
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24.09.2021 16:07 Ответить
тьоска, зря ти так. я з Галичини і знав жидів,шо працювали і за станками і сідла шили до вантажівок, і корєшів мав багато, не можна узагальнювати
в торгівлю у 80х усі пхалися,не лише жиди
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24.09.2021 17:10 Ответить
Папа венгр-угрофин, мама-еврейка .. Это русофобия какая то ..
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24.09.2021 15:29 Ответить
Венгры ярые националисты и все толкутся в Венгрии, а Фирташ устроился в Вене . Потому что венгерского не знает 😀
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24.09.2021 15:44 Ответить
А он Суркис или Саркисян?
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25.09.2021 09:59 Ответить
только вот Гонтарева преподаёт в Лондонской школе экономики, которая котируется выше Гарвардского университета - а ты как бегало шавкой подоляка, так и бегаешь за 2 копейки

Лондонская школа имеет большое влияние в мире политики, бизнеса и права.

Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты

Выпускниками или преподавателями университета являются 55 бывших и действующих главы государств, 20 действующих членов Палаты общин Великобритании и 42 действующих члена Палаты лордов[15]. По состоянию на 2016 год, выпускники и преподаватели ЛШЭ были награждены 13 Нобелевскими премиями по экономике, 2 Нобелевскими премиями по литературе и 3 Нобелевскими премиями мира[16][17]. Среди выпускников Лондонской школы экономики больше миллиардеров, чем у любого другого университета Европы, согласно рейтингу миллиардеров от 2014 года[18]. Средние зарплаты выпускников ЛШЭ имеют одни из наиболее высоких показателей в мире и традиционно выше зарплат выпускников других университетов Великобритании
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24.09.2021 15:52 Ответить
- А это вот артистка. Это Катя Иванова, большая знаменитость. Народная артистка республики.
- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
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24.09.2021 15:10 Ответить
, у так называемых «руССких» нету в составе РФ ни одной руССкой автономии, ни одной руССкой республики .. Что это за «народ» такой без своей этнической территории в составе РФ? ..
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24.09.2021 15:23 Ответить
Продукт имперских амбиций Московии...
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует...
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25.09.2021 12:57 Ответить
ніякий суд лондона не указ ЗеБєнінсько-портновським оаск та іже з ними
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24.09.2021 15:16 Ответить
Волосатая бабушка с половыми органами дедушки хотела во время войны с московскими захватчиками положить приватбанк и подорвать государство Украина изнутри ..
На счастье у беняциара вазика ничего не получилось ... хотя вазик пообещал бени неприкосновенность за помощь, .. и последний вернулся в Украину .. Портнов также вернулся, но это немного о другом ..
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24.09.2021 15:19 Ответить
это шо получается суркис лох
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24.09.2021 15:26 Ответить
Це нарід лох. Бо обрав Ваву, який планував підкинути суркісам нарідних грошенят, напропитаниЄ.
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24.09.2021 16:29 Ответить
А когда Беню посадят?
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24.09.2021 15:29 Ответить
наверное никогда: хотя бы потому, что беня основной поставщик битума для велыкого крадивныцтва веЗЕлина ..
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24.09.2021 15:32 Ответить
Не можна проти суркісів і коломойського погані слова говорити ім все дозволено в цій краіні інакше- антисиміцтизм.
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24.09.2021 15:35 Ответить
Интересно, у свиноматок проводятся конкурсы красоты ?
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24.09.2021 15:36 Ответить
Редактори, а "Высокий Суда Лондона" це куда?
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24.09.2021 15:39 Ответить
Не за горами і розслідування кражі із банка 5,5 млрд доларів США бізнес партнером пана Зеленського Коломойським і осідання якоїсь частини грошей на рахунках фірм, які повязані із Зеленським. А ще подивляться на списання боргів з компаній Коломойського, які отримали мільярди без застави і не погасили ці заборгованності. А ще подивляться схему вивода доларів в офшори громадянином, який має громадянство тьох країн і на каналі якого діючий президент зароблячє гроші і обалванює нарід. І звичайно мають рохзібратися, чому МЗС давав неправдиву інформацію в Лондонський суд проти України і на користь пана Суркіса бізнес-партнера Коломойського.
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24.09.2021 15:39 Ответить
Министерство юстиции США приняло решение о принудительной реализации имущества со 100% долевым участием Игоря Коломойского на территории США, для обеспечения гражданских исковых заявлений поданных на момент 01.09.2021 г. от структур и лиц резидентов США.
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24.09.2021 15:51 Ответить
Ну положим суд не в чью пользу решения не принимал, он отказал в иске Суркисам и почти назвал их аферистами, а что скажут "правоохранительные органа других стран", будем посмотреть
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24.09.2021 15:53 Ответить
Стало тревожно за всенародно любимый украинский футбольный клуб Динамо Киев.
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24.09.2021 16:11 Ответить
Ясно одно, Беня и Суркисы должны были сесть уже давно, и без вариантов. То, что Вова этого делать не будет, с этим все ясно-понятно. Марионетка. А вот почему Петя не довел с Беней дело до конца, и дал ему слинять в Израиль, тут у меня к Пете большие вопросы. Хотя , надо отдать ему должное, Бенину лавочку он прихлопнул. Только вот хлопать надо было окончательно и бесповоротно.
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24.09.2021 16:31 Ответить
Горіла ОПа-палала, баба беня плакала!
Суркіси підвивааали!
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24.09.2021 16:39 Ответить
Жаль что за ,,горіла хата'' никто лысому ******#у ещё не дал по **##лу.
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24.09.2021 18:52 Ответить
Так по сути суд не в пользу Гонтаревой и Порошенко. Эти двое и не хотели ничего доказывать и не в чем разбираться- они тупо заявили о своём иммунитете, а в украинских судах любое решение Петро купит, а точнее затянут суд та многие лета
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24.09.2021 20:41 Ответить
А что, собственно, они должны были доказывать? В Великобритании действует презумпция невиновности(в отличие от Украины) и граждане и не граждане НЕ должны никому ничего доказывать. Они ничего никому не должны - это вывод. А твоя логика далека от нормальной.
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25.09.2021 10:06 Ответить
Хорошо прикрылся порох и гонторева имунитетом го чиновника и по этому их деятельность законная или нет ни кто не будет и рассматривать... Из всей статьи последняя фраза имеет значение, остальное полная ху... ня, недоказанная и написана со слов писавшого статью.
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26.09.2021 06:57 Ответить
 
 