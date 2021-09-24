Дело Приватбанка: Теперь, когда весь мир знает о "депозитах" Суркисов, правоохранители других стран рассмотрят эту историю, - Гонтарева
Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что теперь после того, как Высокий Суда Лондона принял решение в ее пользу, правоохранители могут заинтересоваться "депозитами" Суркисов в ПриватБанке
Как рассказала НВ Бизнес бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, теперь, когда Высокий суд Лондона принял решение в пользу нее и пятого президента Украины Петра Порошенко, правоохранители могут расследовать историю с "депозитами" братьев Суркисов в ПриватБанке, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь, когда весь мир знает про эти так называемые "депозиты" я думаю, что правоохранительные органы других стран теперь рассмотрят эту историю реального отмывания денег", — сказала она.
Как сообщалось, американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll о том, как бывшие собственники ПриватБанка выводили из него деньги.
Согласно этой информации, в 2008—2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.
"Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которой нет очевидной коммерческой цели", — говорится в расследовании.
По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.
"Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США… Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам", — указывается в отчете Kroll. "Ссуды, по-видимому, являются частью более крупной долгосрочной схемы, в соответствии с которой ссуды, выданные ПриватБанком Кипром, были переработаны и погашены новыми ссудами, выданными под видом законного корпоративного кредитования.
Хотя ссуды, которые были выданы и были направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов".
По этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.
Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркис. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами Приватбанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.
Одновременно с судебным разбирательством в Украине Игорь Суркис и упомянутые шесть компаний подали соответствующий иск в Высокий суд Лондон. 15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда Украины приняла решение закрыть дело семьи Суркисов против Национального банка Украины.
В лондонском иске, вопреки позиции Суркисов в украинских судах, заявлена очевидная связь между братьями Суркис и Игорем Коломойским.
Так, в иске в Высокий суд Лондона истцы заявили, что признание Суркисов связанными с ПриватБанком лицами было результатом сговора Порошенко и Гонтаревой, цель которого заключалась в том, чтобы "лишить семейные компании Суркисов средств, находящихся у них в ПриватБанке", следует из текста с выводами судьи Калвера, который опубликован в базе BAILII. Согласно иску, Суркис также утверждает, что Порошенко и Гонтарева сговорились об этом, чтобы оказать давление на Суркиса, "чтобы он бесплатно передал Порошенко свою 8,33%-ную долю в украинской медиагруппе 1+1". В иске говорится, что якобы в феврале 2016 года Порошенко и Суркис заключили устную договоренность о сделке по покупке Порошенко доли в 1+1 за сумму, которая в опубликованном сегодня судебном документе не указывается.
Порошенко и Гонтарева подали ходатайства об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие Закона о государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица обладают иммунитетом от разбирательств в английских судах.
Из документа с выводами судьи следует, что он не согласился с аргументами адвокатов Суркиса относительно того, может ли Высокий суд Лондона рассматривать этот иск.
Судья пришел к выводу, что во всем что касается процедуры bail-in Гонтарева и Порошенко действовали в ходе исполнения своих обязанностей как должностные лице украинского государства, поэтому судебное разбирательство в Высоком суде Лондона запрещено Законом о государственном иммунитете.
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Вообще, не городской - колхозник.
Он из глухого села, за 500 км от Бердычева, которое превратил в сельхозфирму с шикарными дорогами вокруг.
Не будучи в курсе дел в Украине, просите куратора лучше вас инструктировать.
Пишете, что попало.
Фірташ мішаний,я думаю, там тато жид,кажись
После войны осталось 2-3 человека. Знаю даже фамилии абсолютно всех, кто остался в подобном райцентре.
Поскольку галычане очень туго вступали в колхозы, для их организации использовали венгерских пленных, которые работали за палки, а на пропитание зарабатывали после основной работы батрача в селах.
"Штыры круты, еден кап" - их любимая поговорка. (Крестьяне кормили их хлебом, на который капали подсолнечным маслом).
У самих с продуктами было швах.
Они все правдами-неправдами получали образование или шли в торговлю.
А трактор, комбайн, полуторка - не кошерное дело.
в торгівлю у 80х усі пхалися,не лише жиди
Лондонская школа имеет большое влияние в мире политики, бизнеса и права.
Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты
Выпускниками или преподавателями университета являются 55 бывших и действующих главы государств, 20 действующих членов Палаты общин Великобритании и 42 действующих члена Палаты лордов[15]. По состоянию на 2016 год, выпускники и преподаватели ЛШЭ были награждены 13 Нобелевскими премиями по экономике, 2 Нобелевскими премиями по литературе и 3 Нобелевскими премиями мира[16][17]. Среди выпускников Лондонской школы экономики больше миллиардеров, чем у любого другого университета Европы, согласно рейтингу миллиардеров от 2014 года[18]. Средние зарплаты выпускников ЛШЭ имеют одни из наиболее высоких показателей в мире и традиционно выше зарплат выпускников других университетов Великобритании
- Народная? Какой республики?
- Да практически всех. Автономных.(с)
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует...
На счастье у беняциара вазика ничего не получилось ... хотя вазик пообещал бени неприкосновенность за помощь, .. и последний вернулся в Украину .. Портнов также вернулся, но это немного о другом ..
Суркіси підвивааали!