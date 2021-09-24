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Новости Коронавирус и карантин
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Во время этой волны изменились клиника и течение COVID-19: осложнения начинаются с 4-5 дня, - эксперт по пульмонологии Рудницкая

Во время этой волны изменились клиника и течение COVID-19: осложнения начинаются с 4-5 дня, - эксперт по пульмонологии Рудницкая

Клиника и течение COVID-19 по сравнению с предыдущими волнами изменились: коронавирус начал быстрее прогрессировать и через 4-5 дней после инфицирования пациенты становятся кислородозависимыми и попадают в больницы со сложными пневмониями.

Об этом во время брифинга сообщила эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по пульмонологии Надежда Рудницкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во время данной волны COVID-19 изменились клиника и течение заболевания. Заболевание начинается с повышения температуры, головной боли, боли в мышцах, желудочно-кишечного расстройства в виде тошноты, рвоты или диареи, бывают респираторные симптомы или боль в горле. И если в предыдущих волнах мы видели, что осложнения от коронавируса идут на 14-21 день, затем было с 10 до 14, то сейчас у пациентов, начиная с 4-5 дня, мы имеем осложнения в виде сложных пневмоний и дыхательной недостаточности. И эти пациенты поступают в стационар для того, чтобы иметь респираторную поддержку кислородом", - отметила Рудницкая.

По словам эксперта, сейчас совсем другое течение и назначение гормональных препаратов, антибиотиков и самолечение с первого дня только усложняет заболевание. При лечении следует придерживаться утвержденного протокола, подчеркнула она.

Рудницкая отметила, что болеют разные возрастные группы, в основном это невакцинированные пациенты, которые имеют сопутствующие патологии, такие как неконтролируемый сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, проблемы щитовидной железы.

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"Сейчас тяжелыми являются пациенты после 60 лет, которые невакцинированные и имеют сопутствующую патологию, которую они собственно плохо контролировали и до этого, поэтому здесь идет быстрое прогрессирование. Обычно в больницы поступают единицы людей, которые вакцинированы, но хочу отметить, что у них течение легкое и меньшие сроки лечения, они без осложнений выписываются из стационара, что очень существенно. Тогда как в невакцинированной группе мы, к сожалению, имеем высокую смертность на сегодняшний день", - добавила она.

За минувшие сутки на Львовщине зафиксировали 715 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 174 человека. В стационарах области находится 1432 (43,39%), из них в реанимации 96, на аппаратах ИВЛ - 34 человека. За все время пандемии во Львовской области COVID-19 подтвердили у 147 158 человек. Умер 3 821 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 136 093 человека.

карантин (16729) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Margarita Y.@MaYa_Ukraine


Ось пише головний лікар Дніпровської обласної дитячої лікарні...

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24.09.2021 15:04
+5
шо, пробіраєт..?
потому шо правда жизні смєрті...
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24.09.2021 15:12
+4
У меня бабушка умерла от рака в 50 лет, я хоть и был ребенком, но помню как больно и страшно она умирала. Но рак это лотерея, и относительно длительный процесс, а пандемия ковида сдесь и сейчас, и шансы его подхватить высоки. Умирать в любом случае страшно и не хочется, и если есть шансы снизить шанс умереть до низкого процента, то почему им не воспользоваться?
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24.09.2021 15:54
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Шо то у меня горло першит, но тест по такой мелочи думаю делать не стоит?
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24.09.2021 15:01 Ответить
сплюнь ) поручик сказал, что две полоски )
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24.09.2021 15:10 Ответить
У нас так в офисе меряют температуру на проходной. Как то раз спрашиваю: сколько там у меня. Смотрю, а там две палочки Термометр видать накрылся, а мерять по закону нада
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24.09.2021 15:17 Ответить
Пипец ты еще и работать успеваешь? Судя по всему на гос. заводе, раз у вас проходная то завод, а если ты тут целый день ошивпешься то это по любому державний завод, на частном бездельников хохмачей быстро выгоняют. Вот поэтому у нас Украина и буксует из за сотен тысяч подобных "работников", а кто место выседел так еще и обворовывает бюджет, который в основном мелкий и срелний бизнес наполняют
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24.09.2021 16:04 Ответить
Слушай. Две полоски... очень, так сказать, подозрительно)))))

А если серьезно то надо же... еще и температуру меряют...
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24.09.2021 16:22 Ответить
тесты - фуфло, делать нет никакого смысла
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24.09.2021 18:21 Ответить
Естественно есть высокий риск под ИВЛ попасть если все эти 4-5 дней не лечиться. Такое же течение болезни можно заработать и от другого ОРВИ если не лечить.
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24.09.2021 15:03 Ответить
Обычное ОРВИ, если отлежаться пару дней, пройдет очень быстро, но если ходить с ним на работу и переносить на ногах, параллельно заражая коллег, то можно получить осложнение в виде пневмонии, причем даже двухсторонней, со всеми вытекающими.
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24.09.2021 15:07 Ответить
так в чем разница?
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24.09.2021 18:19 Ответить
А ні в чому. Її взагалі немає. Ковід такий самий збудник ГРВІ як будь який інший. Доречі родина коронавірусів досить таки чисельна. Ми з ними вже давно поруч живемо.
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24.09.2021 21:01 Ответить
Margarita Y.@MaYa_Ukraine


Ось пише головний лікар Дніпровської обласної дитячої лікарні...

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24.09.2021 15:04 Ответить
шо, пробіраєт..?
потому шо правда жизні смєрті...
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24.09.2021 15:12 Ответить
Рак можно подхватить в маршрутке или заразится от домашних? В данный момент пандемия рака и от него сгорают за две недели? Он пишет конкретно о ковиде, причем тут вообще рак? И кстати, если бы была вакцина способная снизить летальность при раке, то думаю ее тоже бы советовали сделать. Ну а так хотите вакцинируетесь, хотите нет. З свою жизнь каждый решает сам.
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24.09.2021 15:39 Ответить
У меня бабушка умерла от рака в 50 лет, я хоть и был ребенком, но помню как больно и страшно она умирала. Но рак это лотерея, и относительно длительный процесс, а пандемия ковида сдесь и сейчас, и шансы его подхватить высоки. Умирать в любом случае страшно и не хочется, и если есть шансы снизить шанс умереть до низкого процента, то почему им не воспользоваться?
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24.09.2021 15:54 Ответить
У меня недавно гидроторекс был, жидкость в легких. Так вот неспать сутками и сидеть в одной позе чтобы хоть немного дышать была возможность это очень неприятно мягко говоря, и невозможность пройти пару метров ибо отдышка такая что задыхаешся. При ковидных воспалениях легких дела обстоят еще хуже, и главное ты не будешь знать останешся живой или нет, пережить это страшно и врагу не пожелаешь. Потому врачи и советуют вакцинироватся, что бы шанс этого избежать был очень высок.
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24.09.2021 16:03 Ответить
99,8% инфицированных выздоравливают, было бы больше, если бы не мешали дефицит витамина Д в крови и протоколы "лечения", которые в реальности убивают

в общем, неплохая "лотерея"
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24.09.2021 18:17 Ответить
Рак можно "подхватить", регулярно нося бесполезную маску или уколовшись экспериментальной жижей.
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24.09.2021 18:16 Ответить
Усрусь - Не покорюсь . Денис в конце пишет : У нас 10 млн неиспользованных доз!!!
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24.09.2021 16:04 Ответить
За жизнь здравые люди цепляются. Вакцины- верёвочка сверху-цепляйся ,может выскочишь живым. Так нет! Сто причин придумывают и обрекают себя на мучения или смерть. Прямо как по Дарвину.
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24.09.2021 16:09 Ответить
99,8% инфицированных выздоравливают, было бы больше, если бы не мешали дефицит витамина Д в крови и протоколы "лечения", которые в реальности убивают

о чем ты пишешь вообще?
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24.09.2021 18:18 Ответить
Забавную картинку выбрали для этой новости. Это я про респиратор с клапаном, если кто не понял. Согласно текущим представлениям, маска наиболее эффективна на заразном человеке и использование врачами респираторов с клапаном (т.е. выдох никак не фильтруется) - это прям кричащий идиотизм. Для совсем тупых - врач (даже вакцинированный), в маске с клапаном в случае заболевания ковид успеет заразить вокруг себя десятки, а то и сотни человек. Ещё более забавно то, что если врач вакцинированный - он может даже не понять, что перенёс очередное заражение.
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24.09.2021 17:09 Ответить
 
 