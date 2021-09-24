Во время этой волны изменились клиника и течение COVID-19: осложнения начинаются с 4-5 дня, - эксперт по пульмонологии Рудницкая

Клиника и течение COVID-19 по сравнению с предыдущими волнами изменились: коронавирус начал быстрее прогрессировать и через 4-5 дней после инфицирования пациенты становятся кислородозависимыми и попадают в больницы со сложными пневмониями.

Об этом во время брифинга сообщила эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по пульмонологии Надежда Рудницкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во время данной волны COVID-19 изменились клиника и течение заболевания. Заболевание начинается с повышения температуры, головной боли, боли в мышцах, желудочно-кишечного расстройства в виде тошноты, рвоты или диареи, бывают респираторные симптомы или боль в горле. И если в предыдущих волнах мы видели, что осложнения от коронавируса идут на 14-21 день, затем было с 10 до 14, то сейчас у пациентов, начиная с 4-5 дня, мы имеем осложнения в виде сложных пневмоний и дыхательной недостаточности. И эти пациенты поступают в стационар для того, чтобы иметь респираторную поддержку кислородом", - отметила Рудницкая.

По словам эксперта, сейчас совсем другое течение и назначение гормональных препаратов, антибиотиков и самолечение с первого дня только усложняет заболевание. При лечении следует придерживаться утвержденного протокола, подчеркнула она.

Рудницкая отметила, что болеют разные возрастные группы, в основном это невакцинированные пациенты, которые имеют сопутствующие патологии, такие как неконтролируемый сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, проблемы щитовидной железы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житомирская, Ривненская, Львовская и Харьковская области могут перейти в "красную" зону карантина в ближайшие 2-3 недели, - Кузин

"Сейчас тяжелыми являются пациенты после 60 лет, которые невакцинированные и имеют сопутствующую патологию, которую они собственно плохо контролировали и до этого, поэтому здесь идет быстрое прогрессирование. Обычно в больницы поступают единицы людей, которые вакцинированы, но хочу отметить, что у них течение легкое и меньшие сроки лечения, они без осложнений выписываются из стационара, что очень существенно. Тогда как в невакцинированной группе мы, к сожалению, имеем высокую смертность на сегодняшний день", - добавила она.

За минувшие сутки на Львовщине зафиксировали 715 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 174 человека. В стационарах области находится 1432 (43,39%), из них в реанимации 96, на аппаратах ИВЛ - 34 человека. За все время пандемии во Львовской области COVID-19 подтвердили у 147 158 человек. Умер 3 821 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 136 093 человека.