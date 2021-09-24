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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав и Минцифры запускают "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дія" на iOS

Минздрав и Минцифры запускают

С сегодняшнего дня внутренние "желтые" COVID-сертификаты можно сгенерировать в приложении "Дія" для пользователей iOS. Для пользователей Android эта опция будет доступна позже, ожидается подтверждение от Google Play.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Желтый" сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двудозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.

"Новые карантинные правила - это возможность сдерживать распространение коронавирусной болезни и сохранять экономическую активность страны. Сегодня Правительство обеспечило свободный доступ к вакцине. Все, кто хочет прививаться от COVID-19, могут это сделать. Более 11 млн доз вакцин разных производителей есть в наличии. Главное - это прийти в пункт прививки, привиться и получить защиту", - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные COVID-сертификаты можно сгенерировать на портале "Дія", - Минцифры

"Украина перешла в" желтую "зону эпидемической опасности 23 сентября, но благодаря внедрению "желтых" внутренних COVID сертификатов бизнес и учебные заведения смогут продолжить работу. Это сейчас нормальная практика в странах ЕС. Делаем все, чтобы во время карантина бизнес работал, а украинцы могли и дальше жить, как раньше", - отметил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также в приложении "Дія" можно сгенерировать внутренний "зеленый" сертификат, который действителен 365 дней со дня последней дозы полной вакцинации. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Печатать их на бумаге соответствующего цвета не требует.

Разрешается проведение массовых мероприятий, если не менее 80% организаторов таких мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. За владельцами остается решение, предоставлять услуги только вакцинированным клиентам, или придерживаться всех карантинных ограничений.

Также читайте: С конца сентября через приложение "Дія" можно будет генерировать и печатать цифровые COVID-сертификаты, - Минцифры

Школы и университеты также будут работать в условиях желтого уровня эпидопасности, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.

Как сгенерировать COVID-сертификат?

Сертификат можно сгенерировать в несколько кликов. Для этого нужно обновить приложение в AppStore. Затем в приложении "Дія" нужно нажать "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат".

Далее с помощью "Дія. Підпис" подписать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дія" - и все. Данные о вакцинации подтянутся автоматически. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложении.

Проект реализован Минцифрой совместно с Минздравом Украины, НСЗУ и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проекта EU4DigitalUA и Программы EGAP, что выполняется Фондом "Восточная Европа" и финансируется Швейцарией.

Также читайте: Три типа паспорта уже доступны в "Дії"

карантин (16729) сертификат (226) Дія (421) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Малиновые штаны еще не вводят к обязательному ношению вакцинированными?
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24.09.2021 15:02 Ответить
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24.09.2021 15:05 Ответить
а в чем разница?
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24.09.2021 15:07 Ответить
Вранье, например в Египте наши ковид-сертификаты за документ не признают, требуют ПЦР-тест.
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24.09.2021 15:09 Ответить
так они там давно есть... правда белого цвета)))
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24.09.2021 15:18 Ответить
меня вполне устраивает цвет моего сертификата (зеплеснь не поддерживаю)

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24.09.2021 15:40 Ответить
Це лайно НЕ ПРАЦЮЄ, бо немає біопаспорта.
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24.09.2021 17:39 Ответить
и минбуквы)
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24.09.2021 18:40 Ответить
 
 