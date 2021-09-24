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Остров на Днепре, в районе Оболони, находится в коммунальной собственности и никому не передавался, - КГГА

Остров на Днепре, в районе Оболони, находится в коммунальной собственности и никому не передавался, - КГГА

В КГГА заявили, что все острова столицы находятся в собственности громады.

Как информирует Цензор.НЕТ в КГГА отметили, что все острова Киева находятся в собственности громады столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону.

"А относительно гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системность приобретает работа так называемых "черных регистраторов". Поэтому городские власти обращаются к правоохранительным органам активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами", - отметили в КГГА.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали расследование, в котором заявили, что столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции.

Также читайте: Новый закон о Киеве - попытка узаконить политическое давление на любую громаду, - Черненко

Автор: 

КГГА (2978) Киев (25484) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+4
примечательно что в эту "историю" поверили

ведь времена на улице ЗЕльоные .....
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24.09.2021 15:15
+3
У нас страна где даже фейки не кажутся фейками. Кто-то бы удивился что мент присвоил себе остров? Кто-то удивится что судья в Печерском суде богаче Илона Маска....? Мы просрали свою страну судьям....
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24.09.2021 15:23
+2
а что, набережные Днепра находятся в чьей-либо собственности?

Ты когда последний раз в Киеве на набережной-то был, ольгинец?
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24.09.2021 15:44
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в документы давно заглядывали, хозяйственники?
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24.09.2021 15:11 Ответить
а вы, видимо, из этих документов не вылезаете?

Зеленые в своем желании убрать конкурентов на будущих выборах не гнушаются ничем.

как все банально...
Хорошо что у нас в стране Новичок не выпускают.

Ничего, бизнес-партнеры Ермака с Зелей поделятся.
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24.09.2021 15:46 Ответить
примечательно что в эту "историю" поверили

ведь времена на улице ЗЕльоные .....
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24.09.2021 15:15 Ответить
У нас страна где даже фейки не кажутся фейками. Кто-то бы удивился что мент присвоил себе остров? Кто-то удивится что судья в Печерском суде богаче Илона Маска....? Мы просрали свою страну судьям....
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24.09.2021 15:23 Ответить
с ответом поспешили времена то какие сегодня да завтра нет
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24.09.2021 15:24 Ответить
А набережные? Увел Крищенко?
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24.09.2021 15:31 Ответить
а что, набережные Днепра находятся в чьей-либо собственности?

Ты когда последний раз в Киеве на набережной-то был, ольгинец?
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24.09.2021 15:44 Ответить
Это только свидетельствует, что этими землями он пользуется совершенно бесплатно.
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24.09.2021 15:39 Ответить
ВивсьоврЬоті. Дерьмаковий подляк краще знає
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24.09.2021 15:39 Ответить
Ничего нового - Зеленая плесень снова наезжает на Кличко.

Все как всегда.
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24.09.2021 15:46 Ответить
Горлівка? Ні не чув.
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24.09.2021 16:13 Ответить
Найти какого либо самовлюблённого---назвать его по согласию конечно Робинзоном Крузо и прописать на том острове. Пусть охраняет. Пятницу не пускать. Мораль превыше всего. Тогда всё уцелеет.
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24.09.2021 16:50 Ответить
дом зельоного ткаченка с г+г находится на труханов острове, хотя частное строительство там запрещено. интересно , что так можно было?
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24.09.2021 23:10 Ответить
 
 