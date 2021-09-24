Остров на Днепре, в районе Оболони, находится в коммунальной собственности и никому не передавался, - КГГА
В КГГА заявили, что все острова столицы находятся в собственности громады.
Как информирует Цензор.НЕТ в КГГА отметили, что все острова Киева находятся в собственности громады столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону.
"А относительно гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системность приобретает работа так называемых "черных регистраторов". Поэтому городские власти обращаются к правоохранительным органам активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами", - отметили в КГГА.
Напомним, ранее в СМИ опубликовали расследование, в котором заявили, что столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции.
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Зеленые в своем желании убрать конкурентов на будущих выборах не гнушаются ничем.
как все банально...
Хорошо что у нас в стране Новичок не выпускают.
Ничего, бизнес-партнеры Ермака с Зелей поделятся.
ведь времена на улице ЗЕльоные .....
Ты когда последний раз в Киеве на набережной-то был, ольгинец?
Все как всегда.