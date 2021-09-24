"Дельта" - последний агрессивный вариант коронавируса, в дальнейшем пандемия должна пойти на спад, - американский ученый
Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "Дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад.
Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу в Алматы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с "альфа"-, "бета"- и "гамма"-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", - сказал Шарман.
По его словам, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. "Дельта"-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным.
"Пока идет угасание варианта "Дельта", но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов", - добавил Шарман.
Вместе с тем ученый призвал не путать штаммы и варианты вируса. По его словам, штаммы - это другая качественная характеристика вируса. Штаммами можно назвать вирусы, которые циркулировали в 2003 и в 2012 годах и вызывали крупные эпидемии атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии.
По словам ученого, на фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая новые варианты.
"Вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса. Особенно на "альфа"-вариант ковида. Хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У "дельта"-варианта по-другому, он немного ускользает от вакцин, тем не менее в 70-80% случаях вакцины демонстрируют свою эффективность", - отметил ученый.
Он также сообщил, что в Казахстане за последние два месяца преобладающее количество заражений вызваны "дельта"-вариантом. Он оказался на 60% заразнее, чем его предшественник "британский" вариант и оригинальный "уханьский".
"По мере увеличения охватов вакцинацией вирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию. На самом деле с коронавирусом мы имеем дело давно, раньше это была легкая инфекция, которая вызвала простуду у детей. Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придем к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью", - считает Шарман.
Шарман - американский ученый-медик казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований и международного здравоохранения.
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Я уточню: оборудование пфайзера, ковишилда, астра зенеки, бармалея-гамалеи - еще не выработало ресурс а потому... это еще надолго
Ты слепой? Я специально для тебя указал еще и производителя говна, по недоразумению названного спутником, назвал.
Кто остальные производители бурды в рфии я навскидку непомню.
Он ..МНЕ!!!!...лично мне, хочет рассказать про какие то природные мутации??? Я правильно понял этот хайповый прогноз?????
Т.е. существует лаборатория, которая не останавливалась ни на минуту, и ее персонал, который работает без продыху(а вы знаете, то маленькие зеленые не спят?) И в этих условиях прогнозировать какие то сроки.....????
Где вы нашли этого ..эксперда??????
Серйозно? Але тут доказами навіть не пахне, зате є спростування та припущення, які грунтуються на недовірі до закритості китайської влади. Проте, це не докази аж ніяк!
То де ж докази, де пруфи?