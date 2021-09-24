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Новости Коронавирус и карантин
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"Дельта" - последний агрессивный вариант коронавируса, в дальнейшем пандемия должна пойти на спад, - американский ученый

Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман считает, что вариант коронавируса "Дельта" с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность и пандемия пойдет на спад.

Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу в Алматы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с "альфа"-, "бета"- и "гамма"-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", - сказал Шарман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Дельта" может вызывать тяжелое течение болезни у детей и подростков, - ученые

По его словам, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. "Дельта"-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным.

"Пока идет угасание варианта "Дельта", но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов", - добавил Шарман.

Вместе с тем ученый призвал не путать штаммы и варианты вируса. По его словам, штаммы - это другая качественная характеристика вируса. Штаммами можно назвать вирусы, которые циркулировали в 2003 и в 2012 годах и вызывали крупные эпидемии атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии.

Также читайте: Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые

По словам ученого, на фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая новые варианты.

"Вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса. Особенно на "альфа"-вариант ковида. Хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У "дельта"-варианта по-другому, он немного ускользает от вакцин, тем не менее в 70-80% случаях вакцины демонстрируют свою эффективность", - отметил ученый.

Он также сообщил, что в Казахстане за последние два месяца преобладающее количество заражений вызваны "дельта"-вариантом. Он оказался на 60% заразнее, чем его предшественник "британский" вариант и оригинальный "уханьский".

"По мере увеличения охватов вакцинацией вирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию. На самом деле с коронавирусом мы имеем дело давно, раньше это была легкая инфекция, которая вызвала простуду у детей. Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придем к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью", - считает Шарман.

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Шарман - американский ученый-медик казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований и международного здравоохранения.

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Топ комментарии
+12
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24.09.2021 15:27
+6
Великобритания не будет вводить ковид-паспорта. Как сообщает BBC, британцы теперь воздерживаются от введения так называемого пропуска Covid.(с) ..хм.. протесты помогли !?
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24.09.2021 15:37
+5
не кажи "гоп"...

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24.09.2021 15:30
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24.09.2021 15:27 Ответить
Хорошо бы! Эта тварь уже достала, на!
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24.09.2021 15:27 Ответить
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24.09.2021 15:37 Ответить
климатическая пандемия, уже ведь объявили
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24.09.2021 18:10 Ответить
не кажи "гоп"...

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24.09.2021 15:30 Ответить
Для тебя, антивакса, абсолютно ничего... До тех пор пока ты или кто-то из твоих родных не окажется в больничке.
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24.09.2021 19:24 Ответить
Логично. Чем более заразен штамм, тем быстрее формируется коллективный иммунитет против именно этого штамма. Если же штамм быстро убивает носителя, то у него нет шансов быстро распространиться и он проиграет эволюционную борьбу другим, менее летальным штаммам, которые лучше распространяются и интенсивнее участвуют в естественном отборе.
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24.09.2021 15:37 Ответить
Великобритания не будет вводить ковид-паспорта. Как сообщает BBC, британцы теперь воздерживаются от введения так называемого пропуска Covid.(с) ..хм.. протесты помогли !?
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24.09.2021 15:37 Ответить
Ну если прочитать новость, а н ее заглавие, то сразу станет понятно куда отменяют паспорта)
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24.09.2021 15:49 Ответить
я не против вакцинации - это дело каждого личное, ноя просто не хочу т.к. переболел и умею делалть анализ инфы о вакцинации и т.п., но я против ущемления прав граждан Ковид паспортами - это путь в диктатуру и взятие народа в ярмо - кроме намордников-масок хотят одеть ошейники-паспорта.. Дальше - только взятие под контроль денежную массу - карточки банка.
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24.09.2021 17:13 Ответить
Ты где живешь?) Это Украинская Спарта ****. У нас копируют европейские и мировые действия, но они не работают. Запрет на работу ресторанов? Накусивыкуси, проезд по спец талонам, да хер там, по 2 человека в магазин? Ага, щас. Я вакцинировался для себя, что бы некорчится в агонии при неблагоприятном течении болезни, а не за ради ковид справки. Она не нужна у нас, ибо мы дикари и жить по законам не для нас. Так что никто не будет ущимлять твои и мои права, можешь не переживать)
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24.09.2021 17:22 Ответить
а в погребе сидишь, чтоб астероид на голову не упал? нет? что же ты так рискуешь собой, дорогой?
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24.09.2021 18:11 Ответить
да уж.. а вакцины действительно влияют на мозги !!! или у тебя их и не было до вакцинации !? потому что не видеть что происходит вокруг надо быть в натуре дауном !! всего доброго
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25.09.2021 00:01 Ответить
Британцы лучше знакомы с Библией
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24.09.2021 20:13 Ответить
Великобритания самое сильное и поэтому слабое место мирового правитльства.Поэтому испугались революции.они вообще пугливые.Просто народ всей Европы не встает вместе и сразу!
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25.09.2021 10:22 Ответить
Внимание! Обнаружен путлеровский бот!
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24.09.2021 16:09 Ответить
Скажи... а если у тебя не работает половая функция, то, видимо тоже путлер виноват...
Я уточню: оборудование пфайзера, ковишилда, астра зенеки, бармалея-гамалеи - еще не выработало ресурс а потому... это еще надолго
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24.09.2021 16:19 Ответить
_Внимание! Обнаружен путлеровский бот! (обвиняет Запад в умышленном заражении человечества вирусами, т. е. применении биологического оружия)
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24.09.2021 16:26 Ответить
Ты так и не ответил на вопрос о половой функции. Хотя...
Ты слепой? Я специально для тебя указал еще и производителя говна, по недоразумению названного спутником, назвал.
Кто остальные производители бурды в рфии я навскидку непомню.
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24.09.2021 16:28 Ответить
Ну вот еще один эксперд...который уверяет, что завтра будет..гуд. Как можно такое утверждать, если программист жив, трудится, программы выходят ...и прекрасно циркулируют в наших организмах?????
Он ..МНЕ!!!!...лично мне, хочет рассказать про какие то природные мутации??? Я правильно понял этот хайповый прогноз?????

Т.е. существует лаборатория, которая не останавливалась ни на минуту, и ее персонал, который работает без продыху(а вы знаете, то маленькие зеленые не спят?) И в этих условиях прогнозировать какие то сроки.....????
Где вы нашли этого ..эксперда??????
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24.09.2021 15:55 Ответить
вы же лохам обещали, что на созвездия перейдете!!!!! нет... я так не играю....
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24.09.2021 16:01 Ответить
без штамма Андромеда не закончится
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24.09.2021 16:27 Ответить
ну грип вже скільки років не можуть побороти, а тут аж цілий вірус розроблений у військовій лабі! Єдина надія, що ця зараза, як і все, що зроблено в Китаї, має короткий термін придатності!
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24.09.2021 16:02 Ответить
І пруфи є про "військову лабу"?
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24.09.2021 16:16 Ответить
Ши Чженлі в Ухані
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24.09.2021 16:28 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/750092.html Ось такі докази ?
Серйозно? Але тут доказами навіть не пахне, зате є спростування та припущення, які грунтуються на недовірі до закритості китайської влади. Проте, це не докази аж ніяк!
То де ж докази, де пруфи?
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24.09.2021 17:33 Ответить
Не ученный, не самый умный, НО. Человечество на Земле самый опасный вирус и ему противостоять ничто не возможно. Войну выиграет человек, потому что есть разум, в отличии от нашей страны. Все так просто и гениально, мильярд - это ничто. Математика, что бы убить человека, нужны миллионы вирусов. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ПОБЕДИМО. но сами ЗНЫЩАТЬ.
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24.09.2021 16:17 Ответить
Ага, вирус его забыл спросить (какой штамм будет следующим)!
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24.09.2021 18:32 Ответить
Ой, читайте краще Біблію. "Все же это начало болезней"
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24.09.2021 20:10 Ответить
"Алмаз Шарман" - только такое словосочетание уже настораживает
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24.09.2021 22:56 Ответить
 
 