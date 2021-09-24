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Боррель призвал Россию к ответственному поведению в связи с хакерскими атаками на ЕС: "Подобные действия недопустимы"

Боррель призвал Россию к ответственному поведению в связи с хакерскими атаками на ЕС:

Хакерские атаки, проводимые против стран ЕС группой Ghostwriter, предположительно, связанной с РФ, недопустимы.

Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Некоторые страны ЕС столкнулись с кибератаками, которые получили общее название Ghostwriter. Эти страны считают, что российское государство связано с этими атаками. Подобные действия недопустимы, так как нацелены на то, чтобы подрывать нашу целостность, безопасность, демократические ценности и принципы, а также - основы наших демократий", - говорится в его заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России

Боррель отмечает, что подобные кибаратаки нацелены на депутатов парламентов стран ЕС, сотрудников правительств, политиков, представителей гражданского общества.

"Подобные действия противоречат одобренным ООН нормам поведения в киберпространстве, которых должны придерживаться ответственные страны", - подчеркивает глава европейской дипломатии.

"ЕС и страны-члены ЕС решительно осуждают подобные злонамеренные действия в киберпространстве. Все участвующие в этих действиях стороны должны немедленно прекратить атаки. Мы призываем РФ соблюдать нормы поведения ответственно ведущих себя стран в киберпространстве", - добавил он.

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Боррель предупредил, что в ЕС еще будут обсуждать данную проблему и "рассмотрят возможность принятия дальнейших мер".

Ранее в сентябре СМИ стало известно, что генпрокуратура ФРГ расследует хакерскую атаку перед выборами, в которой подозревают Россию.

Представитель прокуратуры подтвердил журналу, что генпрокурор Петер Франк "ведет расследование относительно масштабной российской кампании кибератаки перед выборами в бундестаг". Речь идет о хакерской группе Ghostwriter, которая в течение многих месяцев пытается при помощи фишинговых рассылок получить доступ к частным электронным почтовым ящикам депутатов федерального и земельных парламентов.

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"По убеждению немецких правоохранительных органов, за атаками стоит российская военная спецслужба ГРУ", - сообщает журнал "Шпигель". Хакеры атакуют прежде всего политиков двух крупных партий - ХДС и СДПГ.

В начале сентября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подтвердила сообщения СМИ об активности хакеров в преддверии выборов в Германии, по мнению министерства, активность исходит из России. По словам Зассе, призыв прекратить эти действия "был выражен российским представителям власти, в последний раз - в рамках заседания германо-российской рабочей группы по политике безопасности, которая прошла на прошлой неделе, 2 и 3 сентября".

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Выборы в бундестаг запланированы на 26 сентября.

киберпреступление (762) россия (95402) хакер (1181) атака (373) Евросоюз (17082) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
там сильное колдунство-отсосать надо
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24.09.2021 15:40
+4
"Боррель призвал Россию к ответственному поведению в связи с хакерскими атаками на ЕС: "Подобные действия недопустимы"
_Ты ещё пальчиком фашистам погрози! ДЛББ... Бюрократы и политиканы изо всех сил стараются так "противодействовать" фашистам, чтобы ни в коем разе не сделать им действительно больно! Уроды, ****...
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24.09.2021 15:42
+4
"ЕС и страны-члены ЕС решительно осуждают подобные злонамеренные действия в киберпространстве."

А топнути ніжкою, а помахати пальчиком, а висловити супер-пупер стурбованість? Без усього цього "покарання" мордора буде не вагомим.
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24.09.2021 15:43
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там сильное колдунство-отсосать надо
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24.09.2021 15:40 Ответить
Нее, начать срочно СП-3 строить.
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24.09.2021 15:44 Ответить
"Боррель призвал Россию к ответственному поведению в связи с хакерскими атаками на ЕС: "Подобные действия недопустимы"
_Ты ещё пальчиком фашистам погрози! ДЛББ... Бюрократы и политиканы изо всех сил стараются так "противодействовать" фашистам, чтобы ни в коем разе не сделать им действительно больно! Уроды, ****...
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24.09.2021 15:42 Ответить
Если внимательно прочитать там есть слово "ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО"
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24.09.2021 18:09 Ответить
"ЕС и страны-члены ЕС решительно осуждают подобные злонамеренные действия в киберпространстве."

А топнути ніжкою, а помахати пальчиком, а висловити супер-пупер стурбованість? Без усього цього "покарання" мордора буде не вагомим.
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24.09.2021 15:43 Ответить
Ага. Давай призывай... призывалкин
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24.09.2021 15:45 Ответить
Ну выразите еще раз глубочайшую озабоченность. можете прямо Толстому в ПАСЕ.. главное не забыть напомнить ему про взносы)) Ибо - война , войной а жрать вы хотите по расписанию. И да, Жозеф, поблагодари россиюшку за газ по 950 уев и отдельный привет тете Меркель за это передай))
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24.09.2021 15:46 Ответить
Жозеп от рождения такой клоун или учился где?
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24.09.2021 15:46 Ответить
а он, когда призывал, раком стоял? или на коленях? это важно.
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24.09.2021 15:47 Ответить
Внимание! Обнаружен путлеровский бот!
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24.09.2021 16:14 Ответить
Посмешила про мнение и голову
Продолжай
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24.09.2021 17:56 Ответить
Не правильно челобитную царю подаете.
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24.09.2021 15:50 Ответить
Це той Боррель, якого "опустили" в Москві?
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24.09.2021 16:42 Ответить
Вовочка дёрнул Машу за косичку и не рассчитав силу сорвал с неё скальп.!Это недопустимо"-с любовью к Вовочке и его кошельку,ответила Маша
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24.09.2021 17:07 Ответить
Озабоченность и обеспокоенность - лучшие средства в борьбе с негодяями.
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24.09.2021 18:47 Ответить
Боррелю домашнє завдання - вивчити напам'ять байку І. Крилова "Кот и повар".
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24.09.2021 19:29 Ответить
Тобто, копайте нас і далі, але тільки не по яйцях. Садомазохіст той Борель
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24.09.2021 19:42 Ответить
 
 