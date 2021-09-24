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Новости Конституционный кризис
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Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Тупицкого по отмене отбора судей КС по квоте президента

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Тупицкого по отмене отбора судей КС по квоте президента

Уволенные Зеленским судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин подали иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Их иск принят к рассмотрению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что ОАСК открыл производство по иску к Офису Президента и конкурсной комиссии по отбору судей КСУ по квоте президента. Среди требований - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которым был объявлен соответствующий конкурс. Третьи лица в иске - сам Зеленский и Конституционный Суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦПК призывает Зеленского не проводить конкурс по отбору судей КС: Вакансии юридически отсутствуют. Это углубит кризис

Истцы - Тупицкий и бывший судья КСУ Александр Касминин - также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению этого объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента.

"Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) КС (2248) Тупицкий Александр (233) Офис Президента (1796) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+2
красавцы!!! давите этого ЗЕнаркомана всеми доступными способами!!!
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24.09.2021 15:58
+2
жаба против гадюки! вот это номер!
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24.09.2021 15:59
+2
крутят Вовчика на ую как хотят...или это просто судебная реХворма по-Зеленски
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24.09.2021 16:00
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красавцы!!! давите этого ЗЕнаркомана всеми доступными способами!!!
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24.09.2021 15:58 Ответить
Юлечка, а Путин - *****?
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24.09.2021 16:05 Ответить
Чей Крым?
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24.09.2021 16:06 Ответить
Украинский. А шо? У тебя другие сведения?
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24.09.2021 16:07 Ответить
Проверяю чи ти не макака макшанская.
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24.09.2021 16:08 Ответить
Таких суддів треба, просто, зачиняти на пожиттєво, відібравши в них раніше награбоване.
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24.09.2021 16:06 Ответить
сейчас главное свергнуть ЗЕнаркомана и вернуть ПОРОХА в кресло Президента!!! и пофиг кто нам в этом поможет!!! Враг моего врага- мой ДРУГ!!!!!
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24.09.2021 16:26 Ответить
Значит ***** - твой друг. Понятно.
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24.09.2021 16:40 Ответить
жаба против гадюки! вот это номер!
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24.09.2021 15:59 Ответить
крутят Вовчика на ую как хотят...или это просто судебная реХворма по-Зеленски
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24.09.2021 16:00 Ответить
Их только стрелять иначе не работает.
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24.09.2021 16:01 Ответить
Так уже на дня стреляли. Промазали.
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24.09.2021 16:07 Ответить
Разве промазали?)) как по мне, стреляли именно туда куда хотели попасть)
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24.09.2021 19:10 Ответить
то нас чекає цікава історія. протистояння юридичних гігантів мислі.тож тре попкорну та пивка прикупити
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24.09.2021 16:03 Ответить
А що, вовк і далі "судить"?
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24.09.2021 16:04 Ответить
Ну и? Ну примет суд решение в пользу Тупецких. Дальше шо? Осел положит свой кловунский болт на это решение. Ему пофиг. Оно уверено шо его судить не будут.
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24.09.2021 16:05 Ответить
пауки в банке
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24.09.2021 16:06 Ответить
Щас одна банда воров поимеет другую 😁😁😁😁😁
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24.09.2021 16:09 Ответить
Коррупция, олигархи, кремлевский окурок... судейские давно сгнили и заражают страну, уничтожить эту гангрену!
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24.09.2021 16:27 Ответить
Тупицкий всё делает правильно ! Респект!
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24.09.2021 16:58 Ответить
Дядя Вова, ты - дурак? https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html
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24.09.2021 17:59 Ответить
Зеленський навмисно дезорганізував роботу КС, який хоч якось захищав судову систему від корупції, організованої злочинності та посадового свавілля.
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24.09.2021 17:12 Ответить
Ти його за поріг, а воно у вікно... Бо ж не несуть. Стільки бабла протікає повз власну кишеню ! А воно ж більше нічого робити не вміє. Воно все життя гроші просто отримувало, а не заробляло. А тут відірвали від "корита". Караул ! От все собі думаю, що це за революції у нас були якісь недолугі ? Чому було не перестріляти і не перевішати таких ? І був би спокій, і іншим наука на майбутнє !...
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24.09.2021 18:55 Ответить
 
 