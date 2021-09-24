Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Тупицкого по отмене отбора судей КС по квоте президента
Уволенные Зеленским судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин подали иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Их иск принят к рассмотрению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.
Сообщается, что ОАСК открыл производство по иску к Офису Президента и конкурсной комиссии по отбору судей КСУ по квоте президента. Среди требований - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которым был объявлен соответствующий конкурс. Третьи лица в иске - сам Зеленский и Конституционный Суд.
Истцы - Тупицкий и бывший судья КСУ Александр Касминин - также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению этого объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента.
"Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.
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Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/konstitucionnyy-sud-otmenil-antikorrupcionnuyu-reformu-chto-eto-oznachaet-714172.html