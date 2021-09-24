Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детсаду в Запорожской области: четверо детей госпитализированы
В Запорожской области в детском саду райцентра Вольнянск зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции - из девяти заболевших детей, четверо были госпитализированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области.
По информации ведомства, в период с 19 по 22 сентября у девяти воспитанников трех групп детского сада г.Вольнянск (Запорожская область) повысилась температура, появилась тошнота и диарея.
Медики диагностировали острую кишечную инфекцию и госпитализировали четверых дошкольников, остальные пятеро находились на домашнем лечении.
Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное.
ГУ Госпродпотребслужбой в Запорожской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Проводится проверка пищеблока детского сада.
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