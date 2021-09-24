В РФ объявили результаты "выборов" в Госдуму: партия Путина и коммунисты получили 85% мест
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила результаты выборов депутатов Госдумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
Официальные итоги выборов в Госдуму РФ VIII созыва:
- "Единая Россия" — 324 мандата
- КПРФ — 57 мандатов
- "Справедливая Россия - за правду" — 27 мандатов
- ЛДПР — 21 мандат
- "Новые люди" — 13 мандатов
- "Родина", "Партия роста", "Гражданская платформа" — по одному мандату
- Самовыдвиженцы — пять мандатов.
Финальная явка — 51,72%
По сравнению с выборами 2016 года, КПРФ и "Справедливая Россия" увеличили размер своих фракций, ЛДПР и "Единая Россия" — уменьшили.
Жалобы оппозиционных кандидатов отклонили.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, выступавший с докладом, заявил, что голоса, поданные в ходе онлайн-голосования, были отражены "абсолютно корректно" и никаких отклонений между результатами на участках и онлайн не было зафиксировано.
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+19 Алексей Вовченко #392976
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не натягивай сову на глобус, ибо 73% голосов от проголосовавших получил прЗЕдент на президентских выборах, а не партия "слуга народа" на выборах в Раду, а это две большие разницы.
с такими результатами ваша жизнь - ВЕЧНАЯ ЖОПА !
во как радостно, даже места для лыб не хватает !
смотрите глубже начиная с роли москвы во времена монголотатарского ига
Відмінність в разності адной,
В нас хтіли ржать, бажали клоуна,
Там лагєрь обирав конвой.
Нет (от слова совсем). и по нескольким позициям:
1. в Украине 73% процента проголосовали НЕ за партию, а на выборах президента.
2. в результате выборов в Раду у "слуги народа" всего 54% мандата (а в местных советах так ничтожные 14,8% по всей Украине), а у едра 72% в гд (и подавляющее большинство в местных советах).
3. нынешнее монобольшинство у одной партии в истории парламентаризма Украины впервые в истории, а в эрэфии уже НЕоднократно и у одной партии.
за слуг проголосовало на выборах в Раду 43% проголосовавших, т.е. меньше, чем за едро.
места в Раде и в гд распределяются по одному принципу - пропорционально набранным голосам партиями, преодолевшими процентный барьер.
напомню, что монобольшинство в Раде сформировалось впервые за всю историю парламентаризма. в эрэфии же монобольшинство едросни формируется уже лет 20, с 2002 года. едросня эрэфийцев нахлобучивет каждые выборы, а эрэфийцы от этого только крепчают и покорно избирают едросню на КАЖДЫХ выборах, поэтому эрэфийцы и есть рабы.
В отличии от свободных украинцев, которым не понравилась партия Порошенко и они (украинцы) отдали свои голоса другой партии. не понравится партия "слуг" - отдадут на следующих выборах свои голоса за другую партию.
в Украине, в отличии от эрэфии есть выбор. в Украине с 1991 года уже ШЕСТОЙ президент, а в эрэфии ВТОРОЙ (сидящий на троне с 2000 года). у эрэфийских рабов отобрали выбор, а они и не ропщут - только периодически рабски обращаются к царю на коленях за очередной царской милостью (на ютубе таких роликов полно).
Удивило, разве что то, что вечно живого жирика немножко спихнули от вечно живого зюгана.