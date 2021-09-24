В РФ объявили результаты "выборов" в Госдуму: партия Путина и коммунисты получили 85% мест

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила результаты выборов депутатов Госдумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Официальные итоги выборов в Госдуму РФ VIII созыва:

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"Единая Россия" — 324 мандата

КПРФ — 57 мандатов

"Справедливая Россия - за правду" — 27 мандатов

ЛДПР — 21 мандат

"Новые люди" — 13 мандатов

"Родина", "Партия роста", "Гражданская платформа" — по одному мандату

Самовыдвиженцы — пять мандатов.

Финальная явка — 51,72%

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По сравнению с выборами 2016 года, КПРФ и "Справедливая Россия" увеличили размер своих фракций, ЛДПР и "Единая Россия" — уменьшили.

Жалобы оппозиционных кандидатов отклонили.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, выступавший с докладом, заявил, что голоса, поданные в ходе онлайн-голосования, были отражены "абсолютно корректно" и никаких отклонений между результатами на участках и онлайн не было зафиксировано.