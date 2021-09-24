РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11963 посетителя онлайн
Новости
5 982 52

В РФ объявили результаты "выборов" в Госдуму: партия Путина и коммунисты получили 85% мест

В РФ объявили результаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила результаты выборов депутатов Госдумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Официальные итоги выборов в Госдуму РФ VIII созыва:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не признала выборы в Госдуму России

  • "Единая Россия" — 324 мандата
  • КПРФ — 57 мандатов
  • "Справедливая Россия - за правду" — 27 мандатов
  • ЛДПР — 21 мандат
  • "Новые люди" — 13 мандатов
  • "Родина", "Партия роста", "Гражданская платформа" — по одному мандату
  • Самовыдвиженцы — пять мандатов.

Финальная явка — 51,72%

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 230 тыс. граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, проголосовали на "выборах" в Госдуму РФ, - Денисова

По сравнению с выборами 2016 года, КПРФ и "Справедливая Россия" увеличили размер своих фракций, ЛДПР и "Единая Россия" — уменьшили.

Жалобы оппозиционных кандидатов отклонили.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, выступавший с докладом, заявил, что голоса, поданные в ходе онлайн-голосования, были отражены "абсолютно корректно" и никаких отклонений между результатами на участках и онлайн не было зафиксировано.

В РФ объявили результаты выборов в Госдуму: партия Путина и коммунисты получили 85% мест 01

Автор: 

выборы (24723) Госдума (1261) россия (95402)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Так я всегда говорил , что кацапы терпилы с рабской покорностью .Им ***** откровенно высрался на голову и они покорно обтикают.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:35
+15
Ми чомусь спрощуємо ситуацію, вважаємо, що політика Кремля стосовно України, це результат діяльності однієї людини - Путіна. Ні, це ілюзія, це міф у яким ми намагаємось повірити. Більшість московитів, простих громадян РФ, несуть усю повноти відповідальності за окупацію Криму і Донбасу. Своїм голосуванням вони ще раз підтвердили, що "русскіє" - це вороги. А наші земляки, які живуть чи працюють в РФії - це колаборанти і зрадники.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:44
+14
очень радостно за россиян !
с такими результатами ваша жизнь - ВЕЧНАЯ ЖОПА !

во как радостно, даже места для лыб не хватает !
показать весь комментарий
24.09.2021 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что-то как-то уж слишком прогнозируемо ))
показать весь комментарий
24.09.2021 16:33 Ответить
Так я всегда говорил , что кацапы терпилы с рабской покорностью .Им ***** откровенно высрался на голову и они покорно обтикают.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:35 Ответить
Точно прям как финны.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:44 Ответить
73% проголосовали честно , хоть и тупо но честно их голоса не кто не воровал , а ***** срать хотел на то как кацапы голосуют , он нарисовал те результаты которые захотелось ему. Но вам кацапам этой разницы не понять не когда.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:37 Ответить


не натягивай сову на глобус, ибо 73% голосов от проголосовавших получил прЗЕдент на президентских выборах, а не партия "слуга народа" на выборах в Раду, а это две большие разницы.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:46 Ответить
Не обтікають, а облизуються.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:28 Ответить
Это кого то удивляет?? Этот расклад был известен задолго до выборов в паРаше...
показать весь комментарий
24.09.2021 16:35 Ответить
очень радостно за россиян !
с такими результатами ваша жизнь - ВЕЧНАЯ ЖОПА !

во как радостно, даже места для лыб не хватает !
показать весь комментарий
24.09.2021 16:36 Ответить
Стабільна монобільшість.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:37 Ответить
Букмекеры разорились,походу,никто такого не ожидал..
показать весь комментарий
24.09.2021 16:37 Ответить
Члены избиркома получат высокие награды и большие денежные вознаграждения за сотрудничество с кооперативом "Озеро" ,хотя их всех можно было к стенке поставить
показать весь комментарий
24.09.2021 16:39 Ответить
73% как и заказывали
показать весь комментарий
24.09.2021 16:40 Ответить
Ми чомусь спрощуємо ситуацію, вважаємо, що політика Кремля стосовно України, це результат діяльності однієї людини - Путіна. Ні, це ілюзія, це міф у яким ми намагаємось повірити. Більшість московитів, простих громадян РФ, несуть усю повноти відповідальності за окупацію Криму і Донбасу. Своїм голосуванням вони ще раз підтвердили, що "русскіє" - це вороги. А наші земляки, які живуть чи працюють в РФії - це колаборанти і зрадники.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:44 Ответить
Саме так: Путін не причина, а наслідок
показать весь комментарий
24.09.2021 16:49 Ответить
да-да, идиоты тут призывали а россияне такие дураки наивные поверили и не виноваты...
смотрите глубже начиная с роли москвы во времена монголотатарского ига
показать весь комментарий
25.09.2021 05:04 Ответить
Они не просто враги,они соучасники и более того ,они заказчики всего что творит их власть.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:59 Ответить
какой неожиданный результат
показать весь комментарий
24.09.2021 16:47 Ответить
Поздравляю всю расейскую биомассу с закономерным выбором... Я вообще думал, что нарисуют 90%... Ну вообщем то погрешность небольшая и предсказуемая...
показать весь комментарий
24.09.2021 16:54 Ответить
Так , цифри схожі ,обраховані,
Відмінність в разності адной,
В нас хтіли ржать, бажали клоуна,
Там лагєрь обирав конвой.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:44 Ответить


Нет (от слова совсем). и по нескольким позициям:
1. в Украине 73% процента проголосовали НЕ за партию, а на выборах президента.
2. в результате выборов в Раду у "слуги народа" всего 54% мандата (а в местных советах так ничтожные 14,8% по всей Украине), а у едра 72% в гд (и подавляющее большинство в местных советах).
3. нынешнее монобольшинство у одной партии в истории парламентаризма Украины впервые в истории, а в эрэфии уже НЕоднократно и у одной партии.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:42 Ответить
Нет. ибо, мною приведены НЕ количество проголосовавших за "слугу народа", а количество мест в Раде, равно как и количество мест едра в гд.
за слуг проголосовало на выборах в Раду 43% проголосовавших, т.е. меньше, чем за едро.
места в Раде и в гд распределяются по одному принципу - пропорционально набранным голосам партиями, преодолевшими процентный барьер.

напомню, что монобольшинство в Раде сформировалось впервые за всю историю парламентаризма. в эрэфии же монобольшинство едросни формируется уже лет 20, с 2002 года. едросня эрэфийцев нахлобучивет каждые выборы, а эрэфийцы от этого только крепчают и покорно избирают едросню на КАЖДЫХ выборах, поэтому эрэфийцы и есть рабы.
В отличии от свободных украинцев, которым не понравилась партия Порошенко и они (украинцы) отдали свои голоса другой партии. не понравится партия "слуг" - отдадут на следующих выборах свои голоса за другую партию.
в Украине, в отличии от эрэфии есть выбор. в Украине с 1991 года уже ШЕСТОЙ президент, а в эрэфии ВТОРОЙ (сидящий на троне с 2000 года). у эрэфийских рабов отобрали выбор, а они и не ропщут - только периодически рабски обращаются к царю на коленях за очередной царской милостью (на ютубе таких роликов полно).
показать весь комментарий
24.09.2021 21:54 Ответить
73% - это психанувшая девушка, которой накануне свадьбы нажужжали в уши, что жених - последний мерзавец.
показать весь комментарий
24.09.2021 19:00 Ответить
так всё закономерно...путин это святая икона и это для них царь вечный! ну а комуняки так тоже это их кровное они же любят ссср, ленина, сталина, серпы и молоты и звёзды и всю атрибутику совка и пионерию...скрепы они скрепы... всё очень просто твикс -сладкая неразлучная парочка....))
показать весь комментарий
24.09.2021 17:09 Ответить
От як треба рахувати, не то що в нас по 2-3тижні рахують)))
показать весь комментарий
24.09.2021 17:17 Ответить
а Медуза перед публикацией сравнительных инфографик обозначила себя как иноагента, как того требует "законодательство рф"?)
показать весь комментарий
24.09.2021 17:21 Ответить
КПРФ???
показать весь комментарий
24.09.2021 17:33 Ответить
Все ближе и ближе совок благословенный. Пересажать попутчиков и можно жить.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:44 Ответить
как по мне, то не совок, а нечто иное - ибо эти из едра хотят править как сралин, а сами (чиновничий аппарат и верхушка) жить как арабские шейхи
показать весь комментарий
24.09.2021 18:48 Ответить
совок 2.0, настоянный на поповском ладане и романовском триколоре
показать весь комментарий
24.09.2021 22:27 Ответить
Отличная явка.Как раз такая,нужна для гражданской войны.Бо 51% коммунофашистов ,обязательно захочет расстрелять и посадить в ГУЛАГ недовольных режимом 49%
показать весь комментарий
24.09.2021 17:57 Ответить
Залешанский цирк-шапито.Со времен Ивашки-4 все эти думы,земские соборы и прочая шаболда это чисто формальный, ни на что не влияющий отросток власти единственное призвание которого одобрять и штамповать царские(президентские) указы.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:06 Ответить
Удивляюсь тому, что там еще играются в "выборы", талибы никаких выборов не проводили, а в Германии уже с нетерпением ждут повода, чтоб их признать и уговаривают других членов ЕС. Им фиолетово, что там будет с афганцами, главное, чтоб была сила, которая удержит нищих и не даст им ломанутсяся Европу! С кацапами с их газом и нефтью европейские барыги уже давно ведут преступный бизнес на крови!
показать весь комментарий
24.09.2021 18:23 Ответить
Да насрать по сути. Казлорылые это потомственные крепостные, результат на лицо так сказать. Шариковы на это заслуживают.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:25 Ответить
мордорским одичалым очередной раз укрепили скрепы, одичалые не против
показать весь комментарий
24.09.2021 18:51 Ответить
Ничего нового. Ублюдки выбирают ублюдков.
Удивило, разве что то, что вечно живого жирика немножко спихнули от вечно живого зюгана.
показать весь комментарий
24.09.2021 18:54 Ответить
Враховуючи явку, це буде, фактично, правління меншості. Цікаво - якби не Крим і ОРДЛО, чи була б явка більше 50%. Хоча, могли б і намалювати.
показать весь комментарий
24.09.2021 19:13 Ответить
Простите конечно, но чем отличается украинская "демократия" где насильно убрали рыгов? Ведь все здесь точно знают что народ за них голосовал.
показать весь комментарий
24.09.2021 19:23 Ответить
фишка в колебаниях мудрого нарида, который всякий раз голосует за Наридного Гетьмана, а потом этого гетьмана посылает нахрен .... проблема либо в гетьманах, либо в нариде
показать весь комментарий
24.09.2021 20:54 Ответить
А теперь вы делаете удивленный лицо почему молчаливая "биомасса" не голосует "патриотические" партии, а голосует за какого-то комика.
показать весь комментарий
24.09.2021 19:29 Ответить
Вы удивитесь, но Украину ждёт такое же большевистское говно на следующих выборах. Очень хотел бы ошибаться.
показать весь комментарий
24.09.2021 20:20 Ответить
 
 