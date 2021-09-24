РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10032 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 694 42

ВСК не пустила депутатов от оппозиции на заседание по делу "вагнеровцев", на котором должны заслушать Бурбу, - нардеп "Голоса" Костенко

ВСК не пустила депутатов от оппозиции на заседание по делу

Народных депутатов от оппозиции не пустили на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев".

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" вновь принято решение не допустить депутатов от оппозиции. Кроме того, в заседании объявлен перерыв по интересным причинам - помещение ВРУ, в котором проводилось предыдущее заседание, теперь не соответствует требованиям "секретности", потому что оно "скомпрометировано" на прошлом заседании! Где и когда продолжится заслушивание Василия Бурбы депутатам не сообщили. Однако сегодня по результатам заседания ВСК все равно планируется проведение брифинга", - рассказал Костенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бурба подтвердил, что придет на сегодняшнее заседание ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп "Голоса" Костенко

ВСК не пустила депутатов от оппозиции на заседание по делу вагнеровцев, на котором должны заслушать Бурбу, - нардеп Голоса Костенко 01

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

ВР (29230) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81) Костенко Роман (167)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Ти ідіот чи просто кацап?
показать весь комментарий
24.09.2021 16:46
+27
показать весь комментарий
24.09.2021 16:47
+24
Боятся с...ки. Знают что их ждет.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно сделала. Пусть входят в ее состав.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:42 Ответить
Ти ідіот чи просто кацап?
показать весь комментарий
24.09.2021 16:46 Ответить
это ж балаганщики ... с такой оппозицией 95-й квартал - местячковое детское шоу
показать весь комментарий
24.09.2021 16:47 Ответить
Ага. Главный балаганщик, который хочет правды. Кто из слуг может так весело "шутить" как он?

показать весь комментарий
24.09.2021 16:53 Ответить
одно другому не мешает .... Я вон помню, как Маруся Зверобой мочила Порошенко и ездила в поддержку Кривоноса в президенты ... а потом билась в истерике в фб ... как!!! Как, Кривонос снялся в пользу Порошенко? ... ))) А потом Кривонос пошел в команду Зеленского ... Теперь опять не вылазит с "Говорить Великий Львів" ... и опять вместе с Марусей ... И Порошенко их фсьо! )))
показать весь комментарий
24.09.2021 17:01 Ответить
Выпорожнился? С облегченьем. А сказать по теме то что хотел?
показать весь комментарий
24.09.2021 17:06 Ответить
"Закон о статусе народного депутата Украины" и Конституция Украины.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:49 Ответить
не дает право к доступу к секретной информации
показать весь комментарий
24.09.2021 16:50 Ответить
Из членов комиссии только Шуфрич имел до 2015 года право доступа к секретной информации. Больше ни один. Его не имеют, кстати, и Ермак, и Тимошенко, и Шефир. Ну и?
показать весь комментарий
24.09.2021 16:55 Ответить
ты дебил? у них есть допуск и право присутствовать на любом заседании любой комиссии в здании верховной рады. точно так же как есть право беспрепятственного прохода в любое помещение в стране
показать весь комментарий
24.09.2021 16:56 Ответить
смішно коли щось даказують зелебабуїнчикам,там все одно що горохом об стінку,парашеко віноват во всєм
показать весь комментарий
24.09.2021 17:25 Ответить
В усіх нормальних країнах такі ТСК очолює опозиція, а не 100% провладна партія з недороблених брехливих слуг на чолі з переляконою бездубною марьяою!
показать весь комментарий
24.09.2021 17:58 Ответить
зебл@ди
показать весь комментарий
24.09.2021 16:44 Ответить
если зе-упырь не сливал операцию, то почему у тупой сучки безуглой такая истерия?!
показать весь комментарий
24.09.2021 16:45 Ответить
Боятся с...ки. Знают что их ждет.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:46 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 16:47 Ответить
Не сцы! Прорвёмся!
показать весь комментарий
24.09.2021 16:59 Ответить
_Абсолютно неудивительно: у власти бан-ди-ты! Чем скорей до лопоухого народа это дойдёт, тем лучше. Очень медленно и тяжко реальность пробивается в сознание народа.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:54 Ответить
А они входят в состав ВСК?
Нет?
До свиданья.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:55 Ответить
"Закон о статусе народного депутата Украины" и Конституция Украины. До свидания учиться.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:57 Ответить
Тогда и журналистов можно.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:00 Ответить
Совсем тупой или искусно прикидываешься?
показать весь комментарий
24.09.2021 17:01 Ответить
ну в де ви бачили зелебабуїна з мізками??
показать весь комментарий
24.09.2021 17:27 Ответить
кацапчик, ты опять свои перлы выдаешь? Не позорься!
показать весь комментарий
24.09.2021 17:41 Ответить
Та ні. Туди входять лише підлеглі зЕ-рмака, та декілька ригів.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:58 Ответить
Им никто не запрещал войти в состав ВСК.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:00 Ответить
Та і зебілам ніхто не заважав вчинити по Закону, та де там.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:03 Ответить
Смотри выше.
Не хочу повторяться.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:05 Ответить
Що дивитися вище?
Бачу. Ви не знаєте різниці між статусом депутата та журналіста.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:10 Ответить
Перетворили державу на зебільний цирк. А ще два з половиною роки тому нам було чим пишатись.
показать весь комментарий
24.09.2021 16:56 Ответить
Предполагаю, что будет очередной перерыв, бункер нужно подыскать. Есть вариант - силосная яма.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:01 Ответить
У Зеленського і тролів пристойних нема не те що політологів чи журналістів. На власній сторінці везе й везе одноманітно Порошенко такий і сякий.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:15 Ответить
блин.. зебилы - реально дебилы..
нЫкаться по туалетам от оппозиции, пытаясь, в том числе, надавить на спецслужбиста-профессионала - это тупо, и будет иметь для зелёных чмошников дополнительные последствия..
у специалиста имеется куча вариантов событий, как входа так и выхода из них, с прикрытием и даже "мёртвой рукой"..
но клоуны из "квартала красных фонарей" прогнозируют ситуацию максимум на пару минут их звёздного часа на арене цирка, пока меняется сцена..
Зеля ж вроде и предупреждала всех, что дупля не отбивает в стратегии.. а "тактика без стратегии - это тупо суета перед поражением"(с)
73%ные интеллохтуалы понавыбирали школотУ обкуренную, копеечную...
показать весь комментарий
24.09.2021 17:17 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 17:21 Ответить
Кстати, шикарная серия картин о быдле, дорвавшемся до власти.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:30 Ответить
Похоже! - необольшевики, устроившие голодомор
показать весь комментарий
24.09.2021 17:48 Ответить
ТСК снова не смогла заслушать Василия Бурбу. Глава комиссии, незабвенная Марьяна Безугла, внезапно прервала заседание. Ей померещилась прослушка в кабинете. Много, очень много прослушки.

Следующее заседание пройдёт уже в самом ГУР… Да, уверен, что у вас друзья тот же вопрос, «А что, сразу нельзя было провести секретное заседание в одном из секретных кабинетов. Будь то на Банковой, или уже в самом Главном управлении разведки?!»… Уже и горобцам на Хрещатике понятно, что Марьяна Безугла, тупо тянет волынку.

Можно представить себе ленту новостей через два года. 24 сентября 2023 года. «Глава ТСК Марьяна Безугла, прервала заседание комиссии, так как в комнату залетела муха. Как выяснилось сразу, муха не имела номера государственной регистрации и маршрутного листа. Жужжала нету установленной тональности и совершала опасные виражи. Следующее заседание состоится в Антарктиде. Там точно нет мух».
Алексей Петров
показать весь комментарий
24.09.2021 17:22 Ответить
Хорошо сказано.
показать весь комментарий
24.09.2021 17:31 Ответить
Похоже спец.оспец.операция "вагнеровцев", а реальна ее осуществить или нет - какая разница, как говорит Арахамия - похоже "слили", ?
показать весь комментарий
24.09.2021 18:01 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 23:51 Ответить
 
 