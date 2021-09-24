ВСК не пустила депутатов от оппозиции на заседание по делу "вагнеровцев", на котором должны заслушать Бурбу, - нардеп "Голоса" Костенко

Народных депутатов от оппозиции не пустили на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев".

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" вновь принято решение не допустить депутатов от оппозиции. Кроме того, в заседании объявлен перерыв по интересным причинам - помещение ВРУ, в котором проводилось предыдущее заседание, теперь не соответствует требованиям "секретности", потому что оно "скомпрометировано" на прошлом заседании! Где и когда продолжится заслушивание Василия Бурбы депутатам не сообщили. Однако сегодня по результатам заседания ВСК все равно планируется проведение брифинга", - рассказал Костенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бурба подтвердил, что придет на сегодняшнее заседание ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп "Голоса" Костенко

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.